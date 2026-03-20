Wola Bierwiecka. Nastoletni Dominik wybudził się ze śpiączki, ale to nie koniec walki.

Tragiczny wypadek pociągu

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Walentynki, 14 lutego, na stacji kolejowej w Woli Bierwieckiej, w gminie Jedlińsk. Zwykła podróż 17-letniego Dominika z mamą do miasta zamieniła się w prawdziwy koszmar, gdy chłopiec wysiadł z pociągu, aby pomóc innej pasażerce z wózkiem. Niestety, w chwili gdy próbował wrócić do składu, drzwi niespodziewanie się zamknęły, brutalnie przytrzaśnięte jego rękę.

To, co nastąpiło później, było sceną rodem z najgorszego horroru. Dominik, uwięziony między peronem a ruszającym pociągiem, wpadł pod skład, który zaczął przyspieszać. Maszyna zatrzymała się dopiero po kilkudziesięciu metrach, gdy jeden z pasażerów w ostatniej chwili użył hamulca bezpieczeństwa. Ta szybka reakcja być może uratowała mu życie, choć obrażenia były już wtedy katastrofalne.

"Usłyszałem krzyk chłopaka: „Stój, stój!”. I krzyk z bólu" - opowiada pan Jan w rozmowie z TVN, świadek wypadku. Świadek mówi też, co się działo tuż po tragedii: "Usłyszałem krzyk rozpaczy kobiety, która na torowisku podtrzymywała głowę syna. Lewa noga była praktycznie całkowicie odcięta. Ręka pokiereszowana, prawa noga również w nienaturalny sposób powykręcana" - opisuje dalej.

Jakie obrażenia odniósł Dominik?

Skutki tego przerażającego zdarzenia są niewyobrażalne i na zawsze zmienią życie nastolatka. Dominik doznał niezwykle ciężkich obrażeń, w wyniku których stracił znaczną część prawej dłoni, fragment prawej stopy, a co najbardziej tragiczne – całą lewą nogę. Początkowo trafił do szpitala w Radomiu, skąd został szybko przetransportowany do specjalistycznej placówki w Warszawie, gdzie walczył o życie.

Lekarze podjęli heroiczne wysiłki, przeprowadzając wielogodzinną operację, po której Dominik został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Jego stan pod koniec lutego określano jako krytyczny, a cała rodzina przeżywała prawdziwy koszmar, walcząc o każdą informację. Ojciec chłopca, pan Dariusz, wspomina: "Dla mnie to było jak koniec świata", gdy usłyszał dramatyczny telefon od małżonki.

Przełom w stanie zdrowia nastolatka

Po tygodniach agonii i niepewności, wreszcie pojawiła się iskierka nadziei, która rozświetliła mroki rozpaczy. Dominik został wybudzony ze śpiączki i, co najważniejsze, rozpoznał swoich najbliższych – to pierwszy, tak wyraźny przełom od momentu wypadku. Chociaż rodzina i lekarze są ostrożni w prognozach, ten moment daje siłę do dalszej walki.

Przed chłopakiem rozciąga się długa i niewyobrażalnie trudna droga leczenia i rehabilitacji, która pochłonie ogromne zasoby fizyczne i psychiczne. Mimo tak znaczącej poprawy, na ostateczne rokowania jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, a każdy dzień to kolejne wyzwanie w walce o powrót do choćby częściowej sprawności.

Śledztwo prokuratury: Kto odpowie za wypadek?

W tle dramatycznej walki Dominika o zdrowie, toczy się intensywne śledztwo, prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Śledczy skrupulatnie badają wszystkie okoliczności tragedii, próbując ustalić, jak doszło do tego przerażającego wypadku. Zabezpieczono już kluczowe dowody, takie jak monitoring ze stacji, kompleksowa dokumentacja oraz materiały z miejsca zdarzenia.

Co więcej, prokuratura dokładnie sprawdza stan techniczny pociągu, aby wykluczyć ewentualne usterki, które mogły przyczynić się do wypadku. Na chwilę obecną, nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów w tej sprawie, co podkreśla złożoność i trudność prowadzonego dochodzenia. Rodzina nastolatka, pomimo wszystkich okoliczności, skupia się jednak wyłącznie na jego powrocie do zdrowia, wierząc w długa, ale możliwą drogę do odzyskania sił.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.