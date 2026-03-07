Wola. Czterolatek wypadł z okna. Co ocaliło mu życie?

Dramatyczne zdarzenie w Woli

W piątek, 6 marca, około godziny 17:44, doszło do groźnego wypadku w miejscowości Wola, w województwie śląskim. Czteroletni chłopiec wypadł z okna mieszkania zlokalizowanego na trzecim piętrze bloku przy ulicy Górniczej. Dziecko było przytomne i nie miało widocznych obrażeń, co potwierdzono na miejscu zdarzenia. Służby ratunkowe natychmiast podjęły interwencję, udzielając chłopcu pierwszej pomocy.

Z relacji przekazanych przez podkomisarz Jadwigę Śmietanę z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, wynika, że w chwili zdarzenia chłopiec znajdował się pod opieką ojca. Policjantka potwierdziła, że mężczyzna był trzeźwy. Obecnie trwają ustalenia dokładnych okoliczności tej sprawy, aby wyjaśnić przebieg incydentu. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe dochodzenie, mające na celu odtworzenie całego zdarzenia.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko było pod opieką ojca, mężczyzna był trzeźwy. Trwają ustalenia dokładnych okoliczności tej sprawy” – wyjaśniała policjantka w rozmowie z TVN24.

Jak tuja ocaliła życie chłopca?

Kluczową rolę w zminimalizowaniu skutków upadku odegrała rosnąca pod blokiem tuja, jak opisują strażacy cytowani przez TVN24. To właśnie na nią spadł czterolatek, co znacząco zamortyzowało uderzenie o ziemię. Roślina przyjęła na siebie impet upadku, chroniąc dziecko przed poważniejszymi obrażeniami. Ten niezwykły zbieg okoliczności okazał się decydujący dla zdrowia chłopca.

Ogniomistrz Tomasz Tomanek z pszczyńskiej straży pożarnej relacjonował, że po upadku chłopiec był przytomny. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych. Szybka interwencja strażaków pozwoliła na wstępną ocenę stanu dziecka i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Ich działania były kluczowe dla zapewnienia natychmiastowej opieki medycznej.

Interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Na miejsce wypadku wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), co podkreślało powagę sytuacji. Załoga LPR przeprowadziła szczegółową ocenę stanu zdrowia chłopca. Według lokalnego portalu Pless.pl, załoga LPR oceniła stan dziecka jako stabilny, co było niezwykle pozytywną wiadomością w obliczu tak groźnego zdarzenia. Chłopiec był cały czas świadomy.

Ostatecznie, pomimo obecności śmigłowca, chłopiec został przewieziony do szpitala karetką pogotowia. W transporcie naziemnym towarzyszył mu lekarz z załogi LPR. Decyzja o transporcie karetką wynikała z dobrego i stabilnego stanu małego pacjenta. To świadczyło o tym, że jego życie nie było bezpośrednio zagrożone, a dalsza diagnostyka mogła odbyć się w szpitalu.

Rzeczniczka LPR, Justyna Sochacka, potwierdziła w rozmowie z Pless.pl, że decyzja o transporcie naziemnym wynikała z dobrego stanu małego pacjenta.

Policja bada okoliczności wypadku

Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie kontynuują analizę okoliczności, w jakich doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia. Na obecnym etapie wiadomo, że ojciec dziecka był trzeźwy, a chłopiec znajdował się pod jego opieką. Główne działania skupiają się na ustaleniu, w jaki sposób dziecko mogło dostać się do okna na trzecim piętrze. To kluczowe dla pełnego zrozumienia przebiegu wydarzeń.

Funkcjonariusze sprawdzają również zabezpieczenia okna, aby ocenić, czy spełniały one odpowiednie normy bezpieczeństwa. Analizowane są wszelkie czynniki, które mogły przyczynić się do wypadku. Policja dąży do precyzyjnego wyjaśnienia, co doprowadziło do tak groźnego upadku czterolatka. Wszelkie zebrane dowody i zeznania pomogą w pełnym odtworzeniu przebiegu zdarzenia i wyciągnięciu wniosków.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.