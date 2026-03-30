WOŚP 2026: Znamy szczegółowy wynik. Czy padł kolejny rekord?

Jaki wynik WOŚP 2026?

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 25 stycznia 2026 roku. Głównym hasłem tegorocznej zbiórki było „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, koncentrujące się na wsparciu najmłodszych. Celem akcji była diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci, co stanowi kluczowe wyzwanie zdrowotne w pediatrii. Akcja jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem społecznym, angażując rzesze wolontariuszy.

Dokładny wynik 34. Finału WOŚP został ogłoszony w czwartek 26 marca. Po zakończeniu wszystkich aukcji i podsumowaniu wpłat, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oficjalnie podała końcową sumę. Proces liczenia wszystkich zebranych funduszy trwał kilka tygodni, angażując licznych pracowników i wolontariuszy w weryfikację każdej wpłaty i darowizny. Ogłoszenie kwoty było wyczekiwane przez organizatorów, wolontariuszy oraz miliony darczyńców w kraju i za granicą.

Ile wyniósł ostateczny wynik WOŚP?

Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez Fundację, ostateczny wynik 34. Finału WOŚP 2026 wyniósł 263 477 929,83 złotych. Jest to łączna kwota zebrana podczas całej akcji. Ta suma stanowi dowód na kontynuowane wsparcie społeczeństwa dla celów Fundacji. Odzwierciedla ona zaangażowanie wielu środowisk.

Podana kwota oznacza, że 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się kolejnym finansowym sukcesem. Sukces ten potwierdza siłę i zasięg inicjatywy, która od lat mobilizuje Polaków. Jednocześnie, zebrana kwota jest niższa od rezultatu osiągniętego podczas zbiórki rok temu, co stanowi interesujący punkt odniesienia w kontekście historycznych wyników. Analiza tych danych pozwala na ocenę dynamiki wsparcia społecznego.

Co składa się na zebraną kwotę?

Kwota 263 477 929,83 złotych, którą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2026 zebrała, jest sumą wielu źródeł. Obejmuje ona tradycyjne wpłaty do puszek zbieranych przez tysiące wolontariuszy na terenie całej Polski i poza jej granicami. Wolontariusze są kluczowym elementem każdej edycji Finału. Ich bezpośredni kontakt z darczyńcami generuje znaczną część środków. Każda moneta i banknot wrzucony do puszki przyczynia się do wspólnego celu.

Ponadto, na finalną sumę złożyły się liczne aukcje internetowe, które przyciągnęły uwagę milionów internautów i oferowały unikatowe przedmioty oraz doświadczenia. Ważnym elementem były również przelewy indywidualne oraz firmowe, realizowane przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Zaangażowanie biznesu w WOŚP rośnie z roku na rok, co świadczy o rosnącej świadomości społecznej. Kwota obejmuje także środki zebrane podczas wydarzeń towarzyszących Finałowi, organizowanych w kraju i za granicą, które dodatkowo wspierały akcję.

Jakie były wyniki WOŚP w poprzednich latach?

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku dąży do pobijania własnych rekordów lub osiągania wyników zbliżonych do tych z lat ubiegłych. Wynik z 34. Finału WOŚP 2026 potwierdza, że zainteresowanie akcją oraz chęć wspierania jej celów pozostają na wysokim poziomie w polskim społeczeństwie. To świadczy o niezmiennej sile oddolnej inicjatywy. Utrzymanie wysokich kwot zbiórek pokazuje zaufanie do Fundacji.

Dla kontekstu, warto przyjrzeć się wynikom z poprzednich lat. 33. Finał WOŚP w 2025 roku zebrał 289 068 047,77 PLN. Wcześniejszy 32. Finał WOŚP z 2024 roku osiągnął kwotę 281 879 118,07 PLN. Natomiast 31. Finał WOŚP w 2023 roku zgromadził 243 259 387,25 zł. Porównując wyniki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z ostatnich lat, zauważa się stabilny trend wysokich zbiórek, co podkreśla konsekwencję i trwałość społecznego wsparcia dla tej inicjatywy. Każdy finał jest świadectwem hojności i solidarności.

Kto najwięcej wspierał WOŚP 2026?

W akcję WOŚP 2026 zaangażowały się tysiące wolontariuszy, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach na świecie. To właśnie ich bezcenna praca, poświęcony czas oraz entuzjazm są fundamentem sukcesu każdej edycji Finału. Wolontariusze stanowią siłę napędową całej inicjatywy, docierając do lokalnych społeczności. Bez ich zaangażowania, Fundacja nie byłaby w stanie osiągnąć tak imponujących rezultatów.

Kluczowa dla wyniku WOŚP 2026 była również niezmienna hojność darczyńców. To dzięki ich wpłatom i datkom, kwota zebrana podczas 34. Finału liczona jest w setkach milionów złotych. Aktywne uczestnictwo społeczeństwa w Finałach WOŚP jest dowodem na skuteczność i pozytywny wpływ akcji. Każda wpłata, niezależnie od jej wysokości, przyczynia się do realizacji szczytnych celów. Wspólne działanie wolontariuszy i darczyńców gwarantuje sukces.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.