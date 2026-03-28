Wschodnia Obwodnica Warszawy. GDDKiA ogłasza przełomową decyzję, co to oznacza dla kierowców?

Kto zaprojektuje Wschodnią Obwodnicę Warszawy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej dla fragmentu drogi ekspresowej S17. Odcinek ten przebiega między węzłami Drewnica a Warszawa Wschód. Za stworzenie niezbędnych materiałów odpowiadać będzie Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa. Firma ta zrealizuje zadanie za kwotę niecałych 7,5 miliona złotych.

Wybrany fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy jest kluczowy dla usprawnienia komunikacji. Ma on ogromne znaczenie z perspektywy domknięcia całego Warszawskiego Węzła Drogowego. Kierowcy od lat oczekują na zakończenie prac nad tą ważną inwestycją infrastrukturalną, która ma poprawić płynność ruchu w aglomeracji.

Jakie zadania ma projektant

Zwycięzca przetargu, Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa, ma skompletować wszystkie materiały. Są one niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. To kluczowy etap przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na trasie. Właściwa dokumentacja środowiskowa jest fundamentem legalności inwestycji.

Wykonawca jest również zobowiązany do sporządzenia szczegółowej dokumentacji projektowej. Obejmie ona wariantowe poprowadzenie drogi, co pozwoli na wybór optymalnego przebiegu trasy. Analiza różnych wariantów jest standardową procedurą w przypadku tak dużych inwestycji drogowych. Pozwala to uwzględnić czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne.

Szczegóły planowanej trasy

Planowane prace obejmują budowę około 16-kilometrowego fragmentu trasy ekspresowej S17. Połączy on węzeł Drewnica z węzłem Warszawa Wschód, tworząc spójny odcinek obwodnicy. Dzięki temu połączeniu ruch tranzytowy będzie mógł omijać centrum stolicy. Znacząco odciąży to istniejące arterie miejskie.

Dla kierowców przewidziano dwie szerokie jezdnie, z których każda będzie miała po trzy pasy ruchu. Ponadto projekt zakłada budowę nowych węzłów drogowych, co poprawi dostępność trasy. Inwestycja obejmie także nowoczesny system oświetleniowy i odwadniający. Zapewni to bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi w różnych warunkach.

Infrastruktura towarzysząca budowie

W ramach projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy powstanie szereg obiektów inżynierskich. Mowa tu o mostach, wiaduktach oraz estakadach, które umożliwią bezkolizyjne przekraczanie przeszkód terenowych. Te konstrukcje są niezbędne dla zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu na całej trasie. Projekt obejmuje także budowę dróg do obsługi ruchu lokalnego.

Z myślą o mieszkańcach i użytkownikach innych środków transportu, planowane jest również stworzenie bezpiecznych ciągów dla pieszych i rowerzystów. To ważny element integrujący nową infrastrukturę z otoczeniem. Te udogodnienia zwiększą funkcjonalność całej obwodnicy. Służą one nie tylko samochodom, ale i lokalnej społeczności.

Harmonogram Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Drogowcy z GDDKiA przedstawili aktualny harmonogram dalszych prac nad projektem. Zakładają, że ostateczne podpisanie kontraktu z wyłonionym biurem projektowym nastąpi w drugim kwartale 2026 roku. To oficjalne przypieczętowanie współpracy i zielone światło dla dalszych działań.

Przy braku nieprzewidzianych opóźnień, kompletna dokumentacja dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy powinna być gotowa w 2029 roku. Wcześniejsze komunikaty Dyrekcji celowały z prowadzeniem faktycznych robót budowlanych na okres od 2032 do 2035 roku. Te daty wskazują na długofalowy charakter całej inwestycji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.