Wulgarny pasażer krzyczał na policjantów. Jaki finał miała kontrola w Bytomiu?

Wulgarne okrzyki sprowokowały interwencję policji

Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji z Katowic patrolowali bytomską dzielnicę Szombierki. Podczas standardowej kontroli osób w przestrzeni publicznej, uwagę mundurowych przykuł pasażer przejeżdżającego samochodu osobowego. Mężczyzna ten zaczął kierować w stronę policjantów wulgarne okrzyki i obelgi, co natychmiast skłoniło ich do podjęcia działań.

W odpowiedzi na prowokacyjne zachowanie pasażera, policjanci zdecydowali się zatrzymać pojazd do szczegółowej kontroli drogowej. Celem interwencji było wyjaśnienie przyczyn agresywnego i obraźliwego zachowania. Zatrzymanie pojazdu miało miejsce kilka dni temu w godzinach patrolowania terenu.

"- Mężczyzna, który swoim zachowaniem wywołał reakcję mundurowych... okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za popełnione oszustwa. Od kierującego pojazdem 30-latka wyczuwalna była woń alkoholu - relacjonują katowiccy policjanci."

Zatrzymany pasażer poszukiwany listem gończym

Po zatrzymaniu pojazdu i przeprowadzeniu weryfikacji danych okazało się, że pasażer, który obrażał funkcjonariuszy, nieprzypadkowo reagował w ten sposób. Mężczyzna ten był aktywnie poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Ciążył na nim wyrok dwuletniego pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa oszustwa, którego konsekwentnie unikał.

Równolegle z weryfikacją danych pasażera, policjanci zwrócili uwagę na kierowcę. Od 30-latka siedzącego za kierownicą pojazdu była wyczuwalna silna woń alkoholu. Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziło wstępne badanie, które wykazało, że kierowca znajdował się pod wpływem ponad jednego promila alkoholu w organizmie. Obaj mężczyźni zostali natychmiast zatrzymani przez patrol policji.

Jakie konsekwencje czekają zatrzymanych mężczyzn?

Decyzje dotyczące dalszych konsekwencji prawnych wobec zatrzymanych mężczyzn zostaną podjęte przez sąd. Pasażer, który był poszukiwany, już trafił do aresztu, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej dwuletniej kary pozbawienia wolności. Wyrok dotyczy uchylania się od poprzedniego wyroku za oszustwa.

Kierowcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, grozi kara pozbawienia wolności. Zgodnie z przepisami art. 178a Kodeksu Karnego, za to przestępstwo możliwa jest kara do trzech lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze przypominają o odpowiedzialności prawnej za jazdę pod wpływem alkoholu i jej poważnych konsekwencjach.

"- Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowco, bądź rozsądny! - dodają funkcjonariusze."

Policja ostrzega: alkohol na drodze to zagrożenie

Policja konsekwentnie przypomina o negatywnym wpływie alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów. Spożycie alkoholu znacząco obniża zdolność koncentracji oraz spowalnia refleks kierowcy. Utrudnia to właściwą ocenę sytuacji na drodze i zwiększa ryzyko wypadków.

Apel funkcjonariuszy jest jasny i jednoznaczny: nigdy nie należy wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Pijany kierowca stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.