Wyjątkowe mozaiki wpisane do rejestru. Co wyróżnia dzieła Izabeli Płacheckiej?

Unikalne mozaiki w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz, uzasadnił wpisanie mozaik do rejestru zabytków ich unikalnym charakterem i znaczeniem dla miejskiej przestrzeni. Podkreślił, że te wielkoformatowe dekoracje były typowe dla architektury lat 60. i 70. XX wieku. Ich głównym celem było ożywienie i humanizacja surowych, modernistycznych brył budynków. Zastosowanie barwnych kompozycji miało przełamywać monotonię ówczesnych konstrukcji.

Dzieła Izabeli Płacheckiej stanowią jedyny taki przykład w Siedlcach, co podkreśla ich wyjątkową wartość artystyczną i historyczną. Dynamiczne i kolorowe mozaiki, zarówno abstrakcyjne, jak i przedstawieniowe, wyróżniają się na tle powojennej architektury. Ich ochrona to klucz do zachowania regionalnego dziedzictwa.

Kim jest autorka ceramicznych dzieł?

Autorką wpisanych do rejestru zabytków kompozycji ceramicznych jest warszawska artystka Izabela Płachecka. Jej prace zdobią szczytowe ściany bocznych pawilonów budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Mozaiki powstały na przełomie 1968 i 1969 roku, stając się trwałym elementem miejskiego krajobrazu.

Twórczość Płacheckiej jest istotnym świadectwem epoki, w której sztuka użytkowa odgrywała ważną rolę w przestrzeni publicznej. Jej dzieła są przykładem, jak artystyczne interwencje mogły wpływać na percepcję i estetykę monumentalnych budowli. Wpisanie mozaik do rejestru zabytków podkreśla znaczenie jej dorobku.

Historia budynku Starostwa

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na swoim profilu na Facebooku przybliżył również historię samego gmachu Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Obiekt ten, położony przy ulicy Piłsudskiego, został zaprojektowany przez Ryszarda Piechotę z Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie. Oddano go do użytku w drugiej połowie lat 60.

Pierwotnie budynek służył jako siedziba Miejskiej Rady Narodowej. W jego murach mieściły się także ważne instytucje, takie jak PKO, PZU i PPK „Ruch”. Projekt architektoniczny zakładał pięciokondygnacyjny korpus główny w kształcie litery „C”, uzupełniony parterowymi skrzydłami bocznymi.

Architektura i modernizacje obiektu

Pomiędzy parterowymi skrzydłami bocznymi gmachu zaprojektowano reprezentacyjne schody, które prowadziły do głównego wejścia. To właśnie na szczytowych ścianach tych pawilonów Izabela Płachecka stworzyła swoje mozaiki. Obiekt przeszedł w późniejszych latach szereg modernizacji, adaptując się do zmieniających się potrzeb.

Zmiany te obejmowały między innymi modyfikację układu okien od strony dziedzińca. Przebudowano również schody wejściowe, gdzie dodano nowe elementy zieleni oraz poręcze. Mimo tych zmian, mozaiki zachowały swój pierwotny charakter i teraz są chronione jako zabytki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.