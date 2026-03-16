Wyjątkowe narodziny w Gdańsku. Jak nazwą małego hipopotamka karłowatego?

Wyjątkowe narodziny w Gdańsku

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym na świat przyszła samiczka hipopotamka karłowatego. Jest to wydarzenie o znaczeniu zarówno dla samego ogrodu, jak i dla międzynarodowych programów hodowlanych mających na celu ochronę zagrożonych gatunków. Nowa mieszkanka stanowi cenną nadzieję na zwiększenie populacji tych rzadkich zwierząt.

Narodziny hipopotamka karłowatego w gdańskim zoo to rezultat specjalistycznego programu hodowlanego, prowadzonego przez ogrody zoologiczne na całym świecie. Celem tych działań jest zapobieganie wyginięciu gatunków, których liczebność w naturze drastycznie spada. Maluch od pierwszych chwil życia jest otoczony troskliwą opieką.

Dlaczego hipopotamki są zagrożone?

Hipopotamek karłowaty (Choeropsis liberiensis) został sklasyfikowany jako gatunek zagrożony wyginięciem przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Szacuje się, że w swoim naturalnym środowisku, głównie w lasach Afryki Zachodniej, żyje prawdopodobnie mniej niż kilka tysięcy osobników. Ta niska liczba alarmuje ekologów i zoologów na całym świecie.

Głównymi przyczynami zmniejszania się populacji hipopotamków karłowatych jest systematyczna utrata ich naturalnych siedlisk. Jest ona spowodowana przede wszystkim wycinaniem lasów deszczowych pod uprawy rolnicze oraz intensywnym kłusownictwem, które wciąż stanowi poważne zagrożenie. Dodatkowo, populacje są rozproszone, co ogranicza ich różnorodność genetyczną i zdolność do przetrwania.

Rozwój młodego hipopotamka

Ciąża u samic hipopotamków karłowatych trwa zazwyczaj od sześciu do siedmiu miesięcy, po czym na świat przychodzi jedno młode. Nowo narodzony osobnik waży około pięciu kilogramów, co jest typową wagą dla tego gatunku. Młode szybko nabiera sił, pozostając przez pierwsze miesiące życia pod nieustanną opieką matki.

Matka karmi swoje potomstwo mlekiem, zapewniając mu niezbędne składniki odżywcze do szybkiego rozwoju. Obecnie mała samiczka przebywa wraz z mamą w specjalnie przygotowanym pawilonie. Odwiedzający Gdańskie Zoo mogą ją już podziwiać przez niewielkie okienka, obserwując jej pierwsze kroki i interakcje z matką.

Kiedy zobaczymy hipopotamka na wybiegu?

Chociaż młoda samiczka jest już dostępna dla zwiedzających wewnątrz pawilonu, jej pojawienie się na zewnętrznym wybiegu nastąpi w odpowiednim czasie. Pracownicy zoo czekają na poprawę warunków pogodowych i wzrost temperatury, aby zapewnić maluchowi komfort i bezpieczeństwo. Przeniesienie na zewnątrz będzie kolejnym etapem jej aklimatyzacji.

Docelowo, kiedy tylko pogoda będzie sprzyjająca, hipopotamka karłowata będzie miała możliwość korzystania z przestrzeni zewnętrznej. Umożliwi to pełniejszą obserwację jej zachowań i rozwoju przez wszystkich odwiedzających. To ważny moment, który z pewnością przyciągnie wielu entuzjastów zwierząt do gdańskiego ogrodu.

Jak będzie się nazywać nowy hipopotamek?

Mała hipopotamka karłowata nie ma jeszcze imienia, ale to ma się wkrótce zmienić w ramach wyjątkowej inicjatywy. Fundacja LYNX Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zorganizowała akcję charytatywną. Jej celem jest pozyskanie środków na dalszą działalność zoo i ochronę zwierząt.

Osoba, która dokona najwyższej jednorazowej wpłaty na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, otrzyma zaszczyt zaproponowania imienia dla nowo narodzonej samiczki. Jest to unikalna okazja do wsparcia ważnej misji zoo i jednocześnie pozostawienia trwałego śladu w historii placówki. Szczegóły akcji dostępne są na stronie Fundacji LYNX.

Godziny otwarcia Gdańskiego ZOO

Gdański Ogród Zoologiczny pozostaje otwarty dla zwiedzających przez cały rok, oferując możliwość obcowania z naturą i edukacji. W marcu, w weekendy, zoo jest dostępne w godzinach od 9:00 do 17:00. W dni powszednie natomiast, godziny otwarcia obejmują zakres od 9:00 do 15:00.

Należy pamiętać, że ostatnie wejście na teren ogrodu zoologicznego jest możliwe na godzinę przed jego zamknięciem. Bilety wstępu można nabyć w kasach zlokalizowanych przy wejściu, za pośrednictwem biletomatów, a także wygodnie online. Dostępność biletów przez internet ułatwia planowanie wizyty.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.