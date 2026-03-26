Wylew krwi do mózgu u 5-letniej Lili. Co pomogło odzyskać jej świadomość?

Nagły wylew krwi do mózgu u Lili

Dnia 9 września 2025 roku życie pięcioletniej Lili z Warszawy uległo dramatycznej zmianie. Dziewczynka, dotychczas zdrowa i pełna energii, nagle straciła przytomność podczas zabawy z rodzeństwem. Natychmiastowa reakcja rodziców umożliwiła szybki transport do szpitala w Warszawie, gdzie Lili przeszła dwie kluczowe operacje ratujące jej życie. To wydarzenie było początkiem jej długiej walki o powrót do sprawności po wylewie krwi do mózgu i móżdżku. Choroba pojawiła się bez wcześniejszych sygnałów, zaskakując całą rodzinę.

Po tygodniu od zdarzenia rozpoczął się skomplikowany proces wybudzania Lili ze śpiączki farmakologicznej. Każda, nawet najmniejsza reakcja neurologiczna była dla jej rodziców oraz zespołu medycznego sygnałem nadziei i postępów w leczeniu. Wylew krwi do mózgu spowodował poważne uszkodzenia, które odebrały dziewczynce podstawowe funkcje życiowe i dziecięcą beztroskę. Rodzina Lili podkreśla, że wcześniejsze miesiące były czasem normalnego rozwoju i radości, co potęguje tragizm sytuacji.

Codzienna walka o powrót do zdrowia

Obecnie pięcioletnia Lili stopniowo odzyskuje świadomość oraz podstawowe funkcje życiowe, co wymaga ogromnego wysiłku. Codzienność dziewczynki wypełnia intensywna praca nad odzyskaniem podstawowych umiejętności, takich jak mruganie, połykanie, a także kolejne etapy skomplikowanej rehabilitacji ruchowej i neurologicznej. Rodzice Lili, mama Ewa i tata Łukasz, na zmianę czuwają przy niej w ośrodku rehabilitacyjnym, wspierając ją w każdym momencie walki. W domu na ich powrót czeka jeszcze dwójka dzieci: siedmioletnia Sara i dwuletni Aleksander, co dodatkowo obciąża rodzinę.

Najnowsze doniesienia medyczne napawają optymizmem, dając nadzieję na przyszłość Lili. Przeprowadzona w marcu 2026 roku kontrolna angiografia wykazała, że malformacja naczyniowa, która była przyczyną wylewu, została skutecznie wyłączona z krążenia. Dzięki temu nie ma obecnie konieczności podejmowania dalszego leczenia chirurgicznego, co stanowi znaczący krok w procesie powrotu do zdrowia. Mimo to, droga do pełnej sprawności pozostaje długa i wymagająca stałej terapii.

Jak przebiega rehabilitacja Lili?

Lili przebywa obecnie w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym Donum Corde, gdzie każdy jej dzień to intensywna terapia trwająca nawet 7-8 godzin. Dziewczynka, pomimo ogromnego wysiłku i wyzwań, wykazuje niezwykłą determinację i robi widoczne postępy, zaskakując specjalistów. Postępy w rehabilitacji są kluczowe dla jej przyszłości, dając nadzieję na odzyskanie pełni sprawności ruchowej i poznawczej. Świadomość i funkcje życiowe Lili stopniowo się poprawiają, co jest efektem jej ciężkiej pracy i zaangażowania terapeutów.

Przed pięciolatką wciąż stoją wyzwania związane z długotrwałą i kosztowną terapią. Wymaga ona kontynuowania intensywnej rehabilitacji neurologicznej, neurologopedycznej, a także specjalistycznych terapii wspomagających wzrok i rozwój. Głównym celem leczenia jest umożliwienie Lili powrotu do pełnej samodzielności, w tym do samodzielnego mówienia, chodzenia, jedzenia i przede wszystkim do szczęśliwego dzieciństwa. Rodzice marzą, aby dziewczynka mogła wrócić do przedszkola, bawić się z rówieśnikami i cieszyć się domowym ciepłem, co jest dla nich największą motywacją.

"Nie możemy zwolnić tempa. Choć zdarzają się kryzysowe momenty to czas i ciągłość są kluczowe, by Lili osiągnęła swój i nasz cel…powrót do pełnej sprawności, do przedszkola, do koleżanek, kolegów… do domu. Z góry dziękujemy za każdą pomoc oraz słowa wsparcia" - podkreślają rodzice.

Wsparcie dla małej Lili

Koszty tak intensywnej i specjalistycznej rehabilitacji znacząco przekraczają możliwości finansowe rodziny Lili, stanowiąc ogromne obciążenie. Aby dziewczynka mogła kontynuować niezbędne terapie i mieć szansę na powrót do zdrowia, została uruchomiona specjalna zbiórka. Każda wpłacona złotówka ma ogromne znaczenie i przyczynia się do zapewnienia Lili dalszego leczenia. Rodzice apelują o wsparcie, podkreślając, że każda pomoc, nawet najmniejsza, jest niezwykle cenna w tej trudnej walce.

Dzięki zebranym funduszom możliwe będzie opłacenie dalszych etapów rehabilitacji, które są kluczowe dla odzyskania przez Lili pełnej sprawności i jej powrotu do normalnego życia. Link do zbiórki na platformie pomagam.pl jest publicznie dostępny: https://pomagam.pl/r8c8rc. Rodzina liczy na hojność i życzliwość ludzi, którzy pragną pomóc małej Lili w jej drodze do zdrowia i odzyskania dzieciństwa. Wszystkie środki zostaną przeznaczone na jej leczenie i wsparcie w codziennej walce.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.