Wypadek ciężarówki na DK-50. Kierowca nie żyje, co z pasażerem?

Tragiczny wypadek na Mazowszu

W czwartek, 19 marca, około godziny 14:30 doszło do tragicznego wypadku drogowego na drodze krajowej numer 50. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Drwalew, położonej pomiędzy Grójcem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. Uczestniczył w nim samochód ciężarowy marki Renault, którym podróżowały dwie osoby. Pojazd nagle zjechał z jezdni i wylądował w rowie, co natychmiast wywołało akcję służb ratunkowych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu szybko dotarli na miejsce zdarzenia, aby ustalić wstępne okoliczności wypadku. Zgodnie z ich pierwszymi ustaleniami, 72-letni kierowca ciężarówki, jadąc trasą DK-50, niespodziewanie stracił panowanie nad pojazdem. Przyczyny tego nagłego zjazdu do rowu pozostają obecnie przedmiotem dochodzenia.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem ciężarowym Renault 72-letni mężczyzna, jadąc trasą DK-50 nagle zjechał do rowu" - przekazała st. sierż. Elżbieta Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Skutki zdarzenia w Drwalewie

Siła uderzenia i zjechania ciężarówki do rowu była na tyle duża, że 72-letni kierowca oraz 81-letni pasażer zostali z impetem wyrzuceni z kabiny pojazdu. Obaj mężczyźni wypadli przez przednią szybę samochodu ciężarowego, co wskazuje na poważne obrażenia, jakich doznali w wyniku kolizji. Natychmiast po zdarzeniu na miejsce wezwano służby medyczne, które udzieliły pierwszej pomocy poszkodowanym.

Mężczyźni, mieszkańcy powiatu krakowskiego, odnieśli ciężkie obrażenia i wymagali natychmiastowej hospitalizacji. Zespoły ratunkowe pracowały na miejscu, aby zabezpieczyć teren i jak najszybciej przetransportować rannych do placówek medycznych. Szybka interwencja była kluczowa ze względu na stan zdrowia obu poszkodowanych.

Kierowca zmarł w szpitalu

72-letni kierowca ciężarówki został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala w Grójcu. Pomimo intensywnych starań i walki lekarzy o jego życie, obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co czyni to zdarzenie tragicznym w skutkach wypadkiem śmiertelnym. Policja potwierdziła zgon kierowcy poinformowanego przez personel medyczny.

Stan 81-letniego pasażera również był krytyczny. Z ciężkimi obrażeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, pasażer potrzebował specjalistycznej opieki. Został on przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala w Warszawie, gdzie obecnie walczy o życie pod nadzorem lekarzy. Jego stan jest stabilny, ale nadal poważny.

Śledztwo w sprawie wypadku?

Na miejscu zdarzenia policjanci rozpoczęli szczegółowe dochodzenie pod nadzorem prokuratora. Zbierane są dowody, przesłuchiwani świadkowie oraz analizowane są wszelkie okoliczności, które mogły doprowadzić do wypadku. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy 72-letni kierowca był trzeźwy w momencie prowadzenia pojazdu oraz co było bezpośrednią przyczyną zjechania z drogi.

Czwartkowy wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na krajowej "50" w okolicy Drwalewa. Przez ponad cztery godziny, ruch w kierunku Grójca odbywał się wahadłowo, co skutkowało długimi korkami i opóźnieniami dla podróżujących. Służby drogowe pracowały nad jak najszybszym przywróceniem normalnej przepustowości trasy po zakończeniu czynności procesowych i usunięciu ciężarówki z rowu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.