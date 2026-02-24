Wypadek karetki w Tychach. Jak noworodek uniknął tragedii na skrzyżowaniu?

Zderzenie karetki z samochodem osobowym

We wtorek 24 lutego, około godziny 6:15, na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej, Katowickiej i Oświęcimskiej w Tychach doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Ambulans neonatologiczny marki Mercedes zderzył się z samochodem osobowym marki Fiat Panda, powodując utrudnienia w ruchu. Karetka przewoziła noworodka i jechała na sygnałach świetlnych oraz dźwiękowych.

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. W akcji uczestniczyli ratownicy medyczni z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tychach oraz patrole ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Interwencja służb była niezbędna do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i udzielenia pomocy poszkodowanym.

Kto był winny zdarzenia?

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami funkcjonariuszy policji, kierujący karetką poruszał się ulicą Oświęcimską w kierunku Mikołowskiej. Wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, korzystając z korytarza ratunkowego, zachowując przy tym szczególną ostrożność. W tym samym czasie, ulicą Katowicką w kierunku centrum Tychów, nadjechał kierowca Fiata Panda. Kierujący Fiatem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w bok karetki.

Inni uczestnicy ruchu drogowego prawidłowo reagowali na sygnały karetki, umożliwiając jej przejazd. Po zderzeniu z Fiatem, ambulans uderzył w znaki drogowe oraz słup sygnalizacji świetlnej. Funkcjonariusze policji z KMP Tychy zabezpieczyli ślady na miejscu i wykonali niezbędną dokumentację, która posłuży do dalszych wyjaśnień.

"Na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej, Katowickiej i Oświęcimskiej karetka zderzyła się z Fiatem Panda, który jechał ulicą Katowicką w kierunku Kobióra i nie ustąpił pierwszeństwa. W wyniku zdarzenia nic się nie stało ratownikom i przewożonemu noworodkowi – dziecko zostało przeniesione do innej karetki i bezpiecznie dotarło na miejsce docelowe. Natomiast dwie osoby z Fiata wymagały hospitalizacji. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a szczegóły obrażeń osób z samochodu są nadal ustalane."

Obrażenia uczestników wypadku

Asp. Mateusz Drobek, zastępca rzecznika KMP w Tychach, potwierdził, że noworodek oraz ratownicy medyczni nie odnieśli żadnych obrażeń w wyniku kolizji. Dziecko zostało bezpiecznie przeniesione do innej karetki i dotarło na miejsce docelowe bez szwanku. To kluczowa informacja, która świadczy o skuteczności działań ratunkowych i konstrukcji ambulansu.

Niestety, dwie osoby podróżujące Fiatem Panda wymagały hospitalizacji po wypadku. Jedna z nich, pasażer Fiata, pozostała na obserwacji w szpitalu ze względu na odniesione obrażenia głowy. Policja potwierdziła, że obaj kierowcy, zarówno karetki, jak i Fiata, byli trzeźwi w momencie zdarzenia. Dalsze czynności wyjaśniające okoliczności wypadku są w toku, a utrudnienia w ruchu trwały do około godziny 10.00.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.