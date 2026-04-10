Wypadek motocyklowy w Wielkopolsce. Co znalazło się na krzyżu 17-latka?

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce

Do śmiertelnego wypadku motocyklowego doszło w poniedziałek, 30 marca, na trasie łączącej Ostrzeszów z Kępnem w południowej Wielkopolsce. Ofiarą zdarzenia był 17-letni Nikodem S., który podróżował swoim motocyklem. Nastolatek wracał z cmentarza, gdzie wspólnie z matką i młodszym bratem odwiedził grób zmarłego ojca. Rodzina zapomniała zabrać pewnej rzeczy i Nikodem udał się do domu, zamierzając wkrótce wrócić na miejsce pochówku.

Według ustaleń policji, przyczyną tragedii był nieprawidłowy manewr wykonany przez kierującą samochodem marki Renault. 59-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, wymusiła pierwszeństwo. W efekcie doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklistą. Nikodem S. poniósł śmierć na miejscu, nie mając szans na uniknięcie kolizji.

"Mieszkanka Ostrzeszowa, kierując samochodem marki Renault, w wyniku nieprawidłowego manewru włączania się do ruchu, doprowadziła do zdarzenia drogowego z jadącym prawidłowo motocyklistą" - mówiła zaraz po wypadku Super Expressowi asp. sztab. Magdalena Hańdziuk.

Jak przebiega śledztwo prokuratury?

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku motocyklowego wciąż trwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Maciej Meler z prokuratury potwierdził, że na obecnym etapie nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Działania skupiają się na zebraniu wszystkich niezbędnych dowodów i opinii ekspertów, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia, które doprowadziły do śmierci 17-latka.

Kluczowym elementem w toczącym się postępowaniu jest oczekiwana opinia biegłych. Specjaliści z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych mają za zadanie odtworzyć przebieg kolizji. Ich ekspertyza będzie miała istotne znaczenie dla dalszych decyzji procesowych i ewentualnego postawienia zarzutów osobom odpowiedzialnym za wypadek, który zakończył się śmiercią młodego Nikodema.

"Śledztwo toczy się w sprawie. Czekamy na opinię biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków" - mówi dziennikarce "SE" Meler.

Kim był Nikodem S.?

Rodzina Nikodema S. odwiedzała cmentarz z powodu pierwszej rocznicy śmierci jego ojca, który zmarł rok wcześniej po ciężkiej chorobie nowotworowej. Tego tragicznego dnia, nastolatek był w drodze do domu, aby zabrać zapomnianą rzecz, a następnie wrócić na cmentarz. To krótkie oddalenie się zakończyło się dla niego śmiertelnym wypadkiem na drodze.

Znajomi i bliscy opisują Nikodema jako rozsądnego motocyklistę. Podkreślają, że chłopak nigdy nie popisywał się ani nie szarżował na drodze, co świadczy o jego odpowiedzialnym podejściu do jazdy na motorze. Jego pasja do motocykli była powszechnie znana wśród jego otoczenia, co potwierdzały liczne rozmowy i zachowania, które demonstrował.

"Rodzina odwiedzała grób taty Nikodema, który zmarł rok temu z powodu ciężkiej, nowotworowej choroby" - mówi "Super Expressowi" znajomy rodziny.

"Nie popisywał się, nie szarżował" - zapewniają.

Symboliczny hołd dla nastolatka

Pogrzeb Nikodema S. odbył się 7 kwietnia, tydzień po tragicznym wypadku, który zabrał mu życie. Grób nastolatka na cmentarzu w Ostrzeszowie został pokryty białymi kwiatami, co stanowiło wyraz ogromnego żalu i współczucia ze strony rodziny, przyjaciół i lokalnej społeczności. Ceremonia pogrzebowa zgromadziła wielu ludzi, którzy chcieli pożegnać młodego chłopaka i oddać mu ostatni hołd.

Centralnym punktem nagrobka, który przyciąga wzrok odwiedzających, jest czarny motocyklowy kask, umieszczony przez bliskich na szczycie krzyża. Ten kask stał się symbolem miłości Nikodema do motocykli i jego pasji, która towarzyszyła mu w życiu. Dodatkowo, na drewnianej tabliczce wygrawerowano wzruszający napis „Lataj po niebieskich…”, co stanowi pożegnanie zmarłego nastolatka i wyraz nadziei na jego dalszą, symboliczną podróż.

"Ten kask to symbol jego miłości i pasji" - mówią znajomi Nikodema.

„Lataj po niebieskich…”

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.