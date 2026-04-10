Wypadek na przejeździe w Kątach. Co skłoniło kierowcę do ucieczki?

Wypadek kolejowy pod Rawiczem

Do zdarzenia doszło w piątek, 10 kwietnia, o godzinie 3:48 na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kąty, niedaleko Rawicza. Kierowca pojazdu osobowego najpierw staranował rogatkę, a następnie wjechał na torowisko, gdzie zatrzymał samochód. Cała sytuacja miała miejsce na trasie kolejowej łączącej Rawicz z Wrocławiem, co stanowiło poważne zagrożenie dla ruchu pociągów. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia tuż przed nadjechaniem składu kolejowego.

Chwilę po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę, w stojące na torach auto uderzył rozpędzony pociąg towarowy, który jechał w kierunku Wrocławia. Siła zderzenia była na tyle duża, że wrak samochodu został przepchnięty na odległość około 300 do 400 metrów od miejsca kolizji. Pomimo zniszczenia pojazdu, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w wyniku tego zdarzenia, co potwierdziły późniejsze oględziny terenu.

"Samochód przed uderzeniem wyłamał rogatkę, wjechał na przejazd i zatrzymał się na torowisku. Jak wynika z relacji maszynisty, kierowca opuścił pojazd i oddalił się tuż przed nadjechaniem pociągu" – przekazał asp. Rafał Spychalski z rawickiej straży pożarnej w rozmowie z TVN24.

Działania służb ratunkowych

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano znaczne siły ratunkowe, w tym jednostki straży pożarnej, funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli Straży Ochrony Kolei. Głównym priorytetem wszystkich służb było jak najszybsze zabezpieczenie terenu i wykluczenie obecności innych osób w rozbitym pojeździe lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zespół ratunkowy przeprowadził szczegółowe przeszukanie obszaru wokół torowiska, aby upewnić się, że nikt więcej nie ucierpiał.

Po dokładnym przeszukaniu wraku samochodu oraz otaczającego terenu, potwierdzono, że w pojeździe nie znajdował się nikt inny poza kierowcą, który wcześniej uciekł. Służby z ulgą mogły oświadczyć, że w zdarzeniu nikt nie został ranny. To kluczowa informacja, biorąc pod uwagę skalę uszkodzeń samochodu i siłę, z jaką pociąg w niego uderzył.

"Nasze czynności polegały na przeszukaniu terenu w celu odnalezienia kierowcy oraz wykluczenia ewentualnych innych poszkodowanych osób" – dodał asp. Rafał Spychalski.

Poszukiwania kierowcy pojazdu

Obecnie funkcjonariusze rawickiej policji prowadzą intensywne poszukiwania kierowcy, który opuścił miejsce zdarzenia. Trwają ustalenia, kto dokładnie kierował osobówką w momencie wypadku oraz jakie były motywy tak niebezpiecznego zachowania. Policja sprawdza, czy pojazdem mogła kierować osoba, na którą auto jest zarejestrowane, co jest standardową procedurą w takich przypadkach.

Śledczy biorą pod uwagę różne hipotezy dotyczące ucieczki kierowcy z miejsca kolizji. Nie wyklucza się, że sprawca mógł znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, co często bywa przyczyną opuszczenia miejsca zdarzenia. Wykrycie obecności substancji psychoaktywnych mogłoby dodatkowo obciążyć kierowcę. Poszukiwania trwają, a zebrane dowody mają pomóc w ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu odpowiedzialnej osoby.

"Trwają poszukiwania kierowcy. Sprawdzamy, czy autem mogła kierować osoba, na którą zarejestrowany jest ten pojazd" – przekazał asp. Arkadiusz Wróblewski z rawickiej policji w rozmowie z TVN24.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Bezpośrednio po wypadku ruch kolejowy na trasie Rawicz–Wrocław został całkowicie wstrzymany, co spowodowało znaczące utrudnienia dla pasażerów i przewozów towarowych. Zatrzymanie pociągów było konieczne do czasu usunięcia wraku samochodu z torowiska oraz dokładnego sprawdzenia stanu infrastruktury kolejowej. Służby pracowały nad przywróceniem normalnego funkcjonowania linii kolejowej w jak najkrótszym czasie, minimalizując opóźnienia.

Dopiero po godzinie 7:00 strażacy zakończyli działania związane z usunięciem rozbitego samochodu z torów, co umożliwiło wznowienie ruchu pociągów. Kolej stopniowo wracała do normalnego harmonogramu, choć początkowo mogły występować pewne opóźnienia. Usunięcie wraku było kluczowe dla bezpieczeństwa dalszego transportu kolejowego i płynności ruchu na tej ważnej trasie.

Jakie konsekwencje grożą kierowcy?

Jeśli kierowca zostanie zidentyfikowany i zatrzymany przez policję, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Może usłyszeć szereg zarzutów, w tym m.in. spowodowania bezpośredniego zagrożenia w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca zdarzenia, a także zniszczenia infrastruktury kolejowej, czyli rogatek. Za te czyny grozi mu nawet kilka lat pozbawienia wolności.

Ucieczka z miejsca wypadku jest traktowana jako poważne wykroczenie, które dodatkowo obciąża sprawcę w procesie karnym. Policja intensywnie pracuje nad zebraniem wszelkich dowodów, które pozwolą na postawienie zarzutów i pociągnięcie odpowiedzialnego do odpowiedzialności. Skutki prawne mogą być dotkliwe, co jest przestrogą dla wszystkich kierowców, aby nigdy nie uciekali z miejsca zdarzenia, niezależnie od okoliczności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.