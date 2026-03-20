Wypadek na Przyczółkowej. Łoś wtargnął na jezdnię w biały dzień, ale to nie koniec zaskoczeń.

Dramat na warszawskiej Przyczółkowej

Dzikie zwierzęta w miejskim krajobrazie Warszawy przestały być ewenementem, jednak ich pojawienie się na ruchliwej ulicy niezmiennie oznacza realne i śmiertelne zagrożenie. Tak stało się 19 marca około godziny 15:00, kiedy to kierujący Hondą, jadąc z Konstancina-Jeziorny w kierunku centrum stolicy, doświadczył zderzenia, które mrozi krew w żyłach. Sytuacja miała miejsce na ulicy Przyczółkowej w Wilanowie, gdzie w ułamku sekundy rozegrał się scenariusz, którego nikt nie chciałby być świadkiem.

Mężczyzna właśnie rozpoczynał manewr wyprzedzania pojazdu z prawego pasa, gdy dosłownie pod maskę jego auta wpadł pędzący łoś. Moment zdarzenia był tak nagły, że kierowca nie miał absolutnie żadnych szans na jakąkolwiek reakcję obronną. Kolizja z łosiem, zwłaszcza tak niespodziewana, to scenariusz rodem z koszmaru, który niestety stał się rzeczywistością w sercu Wilanowa. Całe zdarzenie, z niezwykłą precyzją, zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie to obiegło sieć dzięki profilowi Miejski Reporter.

Mocne uderzenie i tragiczny finał

Siła uderzenia była druzgocąca – Honda trafiła w tylną część ciała łosia, co skutkowało wyrzuceniem zwierzęcia w powietrze i jego zderzeniem z asfaltem. Los okazał się bezlitosny; po pokonaniu kilkudziesięciu metrów w kierunku pobocza, młody łoś padł w przydrożnym rowie. Wypadek na warszawskim Wilanowie z łosiem to kolejny dowód na to, jak nieprzewidywalna może być konfrontacja człowieka z dziką naturą na drodze. Choć dla wielu to szok, incydenty z udziałem dzikich zwierząt na drogach są, niestety, coraz częstsze.

Obrażenia Hondy, choć znaczne, okazały się mniej dotkliwe dla kierowcy niż mogłyby być. Roztrzaskana przednia szyba, wgnieciona maska i urwane lusterko to świadectwo potęgi zderzenia. Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia na ulicy Przyczółkowej, ustalili, że kolizja miała miejsce niespełna dwieście metrów przed oficjalnym znakiem ostrzegającym przed dziką zwierzyną. Ten szczegół dodaje gorzkiego smaku całej sytuacji, podkreślając ironię losu.

Kierowca miał niewiarygodne szczęście?

Trudno nie mówić o szczęściu, gdy w zderzeniu z tak dużym zwierzęciem jak łoś, kierowca wychodzi z pojazdu bez szwanku. To właśnie jedna z tych sytuacji, w której milimetry decydują o życiu i śmierci. Eksperci od bezpieczeństwa drogowego często przypominają, że w takich przypadkach łoś, z racji swojej budowy i wysokości, może wpaść przez przednią szybę do wnętrza pojazdu, co niemal zawsze kończy się tragedią dla pasażerów. Tym razem udało się tego uniknąć.

To wydarzenie przypomina nam o nieustającej czujności, jaką należy zachować za kierownicą, szczególnie w rejonach, gdzie dzikie zwierzęta mogą pojawić się niespodziewanie. Wiosna to okres wzmożonej aktywności zwierząt, które częściej przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia i nowych terenów, co automatycznie zwiększa ryzyko groźnych spotkań na szosie. Dlatego warto być szczególnie ostrożnym.

Kiedy dzikie zwierzęta zaskakują?

Chociaż statystycznie najwięcej wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny notuje się tradycyjnie o świcie lub po zmroku, to opisywana sytuacja z warszawskiego Wilanowa stanowi wyjątek potwierdzający regułę. Do groźnego uderzenia doszło w samym środku dnia, przy doskonałych warunkach pogodowych i świetnej widoczności na drodze. To pokazuje, że zagrożenie jest uniwersalne i nie ogranicza się do konkretnych pór, które dotychczas uznawano za najbardziej ryzykowne.

To zdarzenie z ulicy Przyczółkowej powinno być przestrogą dla wszystkich kierowców. Niezależnie od pory dnia czy miejsca, obecność dzikich zwierząt na drodze jest realna i wymaga maksymalnej koncentracji. Szybka reakcja, a czasem po prostu świadomość ryzyka, mogą zadecydować o uniknięciu tragicznych konsekwencji. Warto pamiętać, że respektowanie znaków ostrzegawczych i dostosowanie prędkości to podstawa, ale natura zawsze potrafi zaskoczyć.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.