Wypadek na torach w Radomiu. Młody mężczyzna zginął pod kołami pociągu — Co się stało?

Tragiczny wypadek na radomskich torach

W Radomiu, w rejonie ulicy Walentynowicz, doszło dziś rano do śmiertelnego zdarzenia. Około godziny 5:30 pociąg osobowy relacji Skarżysko-Kamienna potrącił młodego mężczyznę, który znajdował się na torach. Ofiara w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję. Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności mające na celu dokładne ustalenie wszystkich okoliczności tej tragedii. Śledczy zbierają dowody i przesłuchują świadków, aby odtworzyć przebieg zdarzenia.

"Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora" - poinformowała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Jakie utrudnienia czekają pasażerów?

Wypadek na torach kolejowych w Radomiu spowodował znaczące utrudnienia w ruchu kolejowym w całym regionie. PKP Intercity podało, że od godziny 5:50 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników IC i KM na odcinku Skarżysko-Kamienna – Warszawa – Skarżysko-Kamienna.

Pociągi Intercity muszą korzystać z tras objazdowych, co dodatkowo wydłuża czas podróży. Składy są kierowane przez stację Radom Krychnowice, gdzie następuje zmiana czoła pociągu na stacji Wolanów. Opóźnienia na Portalu Pasażera sięgają już kilkudziesięciu minut, a podróżni są proszeni o śledzenie komunikatów głosowych i informacji na dworcach.

Gdzie szukać bieżących informacji o pociągach?

Pasażerowie planujący podróż w rejonie Radomia powinni na bieżąco sprawdzać aktualne rozkłady i komunikaty przewoźników. PKP Intercity zaleca korzystanie z oficjalnych kanałów informacyjnych, takich jak Portal Pasażera, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnego czekania.

Przewoźnik przypomina również o prawach pasażerów w związku z opóźnieniami. Możliwe jest składanie reklamacji dotyczących komfortu podróży, zarówno online, za pośrednictwem strony internetowej, jak i w tradycyjny sposób – w kasach biletowych czy drogą pocztową, co daje możliwość ubiegania się o rekompensatę.

Kto pomaga w kryzysie psychicznym?

W obliczu trudnych wydarzeń, takich jak tragiczny wypadek, ważne jest, aby wiedzieć, gdzie szukać wsparcia. Osoby przeżywające trudne chwile lub znajdujące się w kryzysie psychicznym nie muszą mierzyć się z tym samotnie. Dostępne są bezpłatne linie pomocy, które oferują wsparcie specjalistów.

Jedną z takich instytucji jest Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym, które oferuje pomoc pod numerem 800 70 2222, działającym całodobowo. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z Telefonu Zaufania pod numerem 116 111, natomiast dorośli znajdą wsparcie dzwoniąc pod 116 123. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia zawsze należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.