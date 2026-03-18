Wypadek w Chyżnem. Kto pomaga rodzinie po stracie?

Tragiczny wypadek w Chyżnem

Na początku marca w miejscowości Chyżne wydarzył się śmiertelny wypadek samochodowy, który na zawsze zmienił życie jednej rodziny. Osobowy pojazd wbił się pod naczepę ciężarówki, a w wyniku zderzenia śmierć poniosła pani Aneta, żona pana Andrzeja i matka dwóch dziewczynek. Tragedia pozostawiła 12-letnią Marysię oraz 2-letnią Ewelinę bez matki, a ich ojca z niewyobrażalnym cierpieniem i odpowiedzialnością. To zdarzenie w Chyżnem brutalnie przerwało wspólne plany i marzenia.

W jednej chwili świat pana Andrzeja i jego córek runął w gruzach, stawiając ich w obliczu ogromnej straty i samotności. Poza bólem po stracie żony, pan Andrzej mierzy się z ciężarem samotnego wychowywania dzieci oraz z koniecznością dokończenia budowy domu. Ten dom był wspólnym marzeniem małżeństwa i miał być symbolem bezpieczeństwa dla całej rodziny. Niestety, obecna sytuacja finansowa i emocjonalna znacznie utrudnia realizację tego celu.

"To niewyobrażalny cios. W jednej chwili straciłem wszystko, co było dla mnie najważniejsze" – cytuje słowa Andrzeja Marmola serwis zrzutka.pl.

Samotna walka o przyszłość

Śmierć 30-letniej Anety to nie tylko osobista tragedia, ale również potężny cios w stabilność finansową całej rodziny. Pan Andrzej, pogrążony w żałobie, został z niedokończonym domem, który miał być ich ostoją i bezpieczną przystanią. Dokończenie budowy w obecnej sytuacji wydaje się niemal niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia. Koszty związane z dalszymi pracami są znaczące i przekraczają jego obecne możliwości.

Jak podaje portal zrzutka.pl, na ukończenie budowy brakuje wielu kluczowych elementów niezbędnych do zamieszkania. Wśród nich wymienić można dach, okna, a także niezbędne instalacje hydrauliczne i elektryczne. Ponadto, konieczne jest sfinansowanie zakupu i montażu pieca, aby zapewnić ciepło w nadchodzących miesiącach. Każdy z tych elementów jest krytyczny dla zapewnienia dziewczynkom stabilnych warunków życia.

"Muszę być silny dla moich dziewczynek, ale bez pomocy będzie ciężko" – dodaje Andrzej Marmol.

Jak pomóc rodzinie z Chyżnego?

Społeczność lokalna oraz osoby o dobrym sercu z całej Polski nie pozostały obojętne na dramatyczny los rodziny z Chyżnego. Właśnie dlatego zorganizowano zbiórkę, której celem jest zebranie funduszy na dokończenie budowy ich domu. Każda wpłata, niezależnie od kwoty, ma ogromne znaczenie i przybliża pana Andrzeja oraz jego córki do zamieszkania w bezpiecznym i ciepłym miejscu. Inicjatywa ta ma na celu ulżenie rodzinie w najtrudniejszych chwilach.

Organizatorzy zbiórki na portalu zrzutka.pl wierzą w solidarność społeczną i siłę wspólnego działania. Podkreślają, że choć nie można cofnąć czasu ani usunąć bólu po stracie pani Anety, można pomóc rodzinie stanąć na nogi. Celem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do życia i odzyskanie choć części utraconej nadziei. Wsparcie to ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Marysi i Eweliny.

"Nie możemy cofnąć czasu ani zabrać bólu po stracie Anety. Możemy jednak pomóc tej rodzinie stanąć na nogi i dać dzieciom bezpieczne miejsce do życia" – podkreślają organizatorzy zbiórki na portalu zrzutka.pl.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.