Wypadek w Dębnicy Kaszubskiej. Kto naprawdę kierował pojazdem?

Tragedia na chodniku w Dębnicy Kaszubskiej

W Dębnicy Kaszubskiej, w powiecie słupskim na Pomorzu, w sobotę 7 marca doszło do śmiertelnego wypadku. Około godziny 20:20 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu, w którym samochód osobowy wjechał na chodnik. Początkowe doniesienia mówiły o potrąceniu jednej kobiety, jednak szybko ustalono, że poszkodowane zostały trzy osoby.

Policja potwierdziła, że kobiety szły chodnikiem, gdy nagle zostały potrącone przez pojazd. Ratownicy medyczni podjęli na miejscu reanimację 47-letniej kobiety, niestety, mimo intensywnych wysiłków, jej życia nie udało się uratować. Dwie pozostałe poszkodowane osoby, w wieku 45 i 49 lat, doznały obrażeń kończyn i zostały przetransportowane do szpitala.

Jak doszło do wypadku? Kierowca stracił panowanie

Policja ustaliła szczegółowy przebieg zdarzenia w Dębnicy Kaszubskiej. Kierujący osobowym volkswagenem, jadąc od strony Słupska, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z jezdni, wjechał na chodnik i potrącił trzy idące nim kobiety.

Po wypadku kierowca porzucił uszkodzony pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia. Dwóch mężczyzn, obywatele Ukrainy, w wieku 40 i 44 lata, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi, co potwierdziły badania.

"Policjanci ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem jadąc od strony Słupska na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem, który następnie wjechał na chodnik i potrącił idących nim pieszych. Następnie kierowca porzucił ten pojazd i uciekł. W chwili zatrzymania obaj obywatele Ukrainy byli nietrzeźwi" - mówi Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w rozmowie z Radiem Eska.

Zatrzymani usłyszą zarzuty. Kiedy przesłuchanie?

Przesłuchanie zatrzymanych mężczyzn, obywateli Ukrainy, zostało zaplanowane na wtorek, 9 marca. Decyzja o odłożeniu przesłuchania wynikała z faktu, że w dniu wypadku obaj podejrzani znajdowali się pod wpływem alkoholu. W poniedziałek, 9 marca, obaj mężczyźni mają usłyszeć zarzuty w związku ze śmiertelnym wypadkiem w Dębnicy Kaszubskiej.

Działania służb na miejscu zdarzenia obejmowały udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym przez strażaków, którzy także oświetlali i zabezpieczali teren wypadku. Dodatkowo kierowano ruchem na drodze wojewódzkiej nr 210. Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i sporządzili pełną dokumentację zdarzenia, w tym fotograficzną.

Jakie są konsekwencje ucieczki z miejsca wypadku?

Ucieczka z miejsca wypadku to poważne przestępstwo, które niesie za sobą surowe konsekwencje prawne. W przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki, grożą znacznie wyższe kary pozbawienia wolności. Fakt bycia pod wpływem alkoholu dodatkowo obciąża odpowiedzialność sprawców.

Prokuratura i policja kontynuują zbieranie dowodów i zeznań, aby w pełni wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wszystkie zebrane materiały będą kluczowe dla postawienia odpowiednich zarzutów i prowadzenia dalszego postępowania sądowego. Śledztwo ma na celu ustalenie, kto faktycznie prowadził pojazd w momencie wypadku oraz jaki był stopień jego nietrzeźwości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.