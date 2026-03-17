Wypadek w Konstancinie-Jeziornie. Co ujawniły wstępne ustalenia policji?

Groźne zderzenie w Konstancinie

Poważny wypadek drogowy miał miejsce we wtorek, 17 marca, krótko po godzinie 10:00 rano na ulicy Kwiatowej w Konstancinie-Jeziornie, miejscowości położonej niedaleko Warszawy. W zdarzeniu uczestniczyły samochód osobowy marki Toyota oraz motocykl Suzuki. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe oraz funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia.

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 70-letnia kobieta kierująca Toyotą osobową nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Jej działanie doprowadziło do bezpośredniego zderzenia z nadjeżdżającym motocyklem. Motocyklista, 44-letni mężczyzna, uderzył w bok samochodu, doznając obrażeń.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Z policyjnych raportów wynika, że to 70-letnia kobieta kierująca Toyotą jest wstępnie uznawana za sprawcę wypadku. Wymuszenie pierwszeństwa przez kierującą Toyotą było bezpośrednią przyczyną kolizji z jednośladem. Całe zdarzenie miało miejsce na dobrze oznaczonej drodze.

Motocyklista, 44-letni mężczyzna prowadzący pojazd marki Suzuki, odniósł obrażenia wymagające hospitalizacji. Został on niezwłocznie przetransportowany do najbliższego szpitala w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Funkcjonariusze policji przeprowadzili również rutynowe badanie trzeźwości obu uczestników zdarzenia, które potwierdziło, że byli oni trzeźwi.

Znaczące utrudnienia w ruchu

Wypadek w Konstancinie-Jeziornie wywołał poważne perturbacje w lokalnym ruchu drogowym. Służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku na drogach podjęły natychmiastowe działania. W miejscu zderzenia pojazdów wprowadzono ruch wahadłowy, co znacząco wpłynęło na płynność przejazdu.

Kierowcy poruszający się w okolicach ulicy Kwiatowej we wtorek rano musieli liczyć się z dłuższym czasem podróży. Apelowano o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, w miarę możliwości, o wybieranie alternatywnych tras. Policja pracowała nad jak najszybszym przywróceniem normalnego ruchu na tej trasie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.