Wypadek w Konstancinie-Jeziornie. Co ujawniły wstępne ustalenia policji?

Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-17 12:44

Poważne zdarzenie drogowe miało miejsce we wtorek, 17 marca, w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Toyota z motocyklem Suzuki. W wyniku wypadku 44-letni motocyklista trafił do szpitala z obrażeniami. Na ulicy Kwiatowej służby wprowadziły ruch wahadłowy, powodując znaczne utrudnienia w ruchu.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Głównym obiektem jest asfaltowa droga z białą, przerywaną linią widoczną po prawej stronie kadru, rozciągająca się w kierunku centrum obrazu. Droga jest mokra i odbija światła pojazdów oraz latarni ulicznych, które tworzą intensywne, rozmyte kręgi w tle. W oddali widać kilka źródeł światła, w tym niebieskie, zielone i czerwone, sugerujące obecność pojazdów uprzywilejowanych. Po obu stronach drogi, w głębi, znajdują się ciemne kontury drzew i słupów ulicznych, które również są rozmyte.

Groźne zderzenie w Konstancinie

Poważny wypadek drogowy miał miejsce we wtorek, 17 marca, krótko po godzinie 10:00 rano na ulicy Kwiatowej w Konstancinie-Jeziornie, miejscowości położonej niedaleko Warszawy. W zdarzeniu uczestniczyły samochód osobowy marki Toyota oraz motocykl Suzuki. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe oraz funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia.

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 70-letnia kobieta kierująca Toyotą osobową nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Jej działanie doprowadziło do bezpośredniego zderzenia z nadjeżdżającym motocyklem. Motocyklista, 44-letni mężczyzna, uderzył w bok samochodu, doznając obrażeń.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Z policyjnych raportów wynika, że to 70-letnia kobieta kierująca Toyotą jest wstępnie uznawana za sprawcę wypadku. Wymuszenie pierwszeństwa przez kierującą Toyotą było bezpośrednią przyczyną kolizji z jednośladem. Całe zdarzenie miało miejsce na dobrze oznaczonej drodze.

Motocyklista, 44-letni mężczyzna prowadzący pojazd marki Suzuki, odniósł obrażenia wymagające hospitalizacji. Został on niezwłocznie przetransportowany do najbliższego szpitala w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Funkcjonariusze policji przeprowadzili również rutynowe badanie trzeźwości obu uczestników zdarzenia, które potwierdziło, że byli oni trzeźwi.

Znaczące utrudnienia w ruchu

Wypadek w Konstancinie-Jeziornie wywołał poważne perturbacje w lokalnym ruchu drogowym. Służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku na drogach podjęły natychmiastowe działania. W miejscu zderzenia pojazdów wprowadzono ruch wahadłowy, co znacząco wpłynęło na płynność przejazdu.

Kierowcy poruszający się w okolicach ulicy Kwiatowej we wtorek rano musieli liczyć się z dłuższym czasem podróży. Apelowano o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, w miarę możliwości, o wybieranie alternatywnych tras. Policja pracowała nad jak najszybszym przywróceniem normalnego ruchu na tej trasie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.