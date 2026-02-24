Wypadek w Zabrzu. Co doprowadziło do utraty kontroli?

Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem

Ten poniedziałkowy poranek, 23 lutego, okazał się tragiczny dla kierowcy opla. Na ulicy Drzymały w Zabrzu, w rejonie wiaduktu przy drodze krajowej DK88, doszło do poważnego zdarzenia. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn kierujący pojazdem stracił nagle kontrolę nad swoim samochodem. To zdarzenie miało miejsce około godziny 10:00, co potwierdzają świadkowie.

Samochód wypadł z jezdni, a następnie z ogromnym impetem uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że przód opla został doszczętnie zmiażdżony. Dramatyczny widok zmiażdżonej karoserii od razu wskazywał na powagę sytuacji. Służby ratunkowe zostały natychmiast wezwane na miejsce.

Dramatyczna akcja ratunkowa

Na miejsce wypadku błyskawicznie przybyły liczne służby ratunkowe. W akcji uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej, dowodzone przez st. kpt. Macieja Matuszewskiego. Priorytetem było wydobycie poszkodowanego z wraku pojazdu i udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej. Ratownicy natychmiast ocenili stan rannego.

Sytuacja rannego kierowcy była bardzo poważna, z nieoficjalnych doniesień wynika, że doznał poważnego urazu głowy. Z tego powodu podjęto decyzję o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Helikopter wylądował w pobliżu miejsca zdarzenia, a poszkodowany mężczyzna został natychmiast przetransportowany do specjalistycznego szpitala w Katowicach-Ochojcu.

Co ustalą funkcjonariusze policji?

Na miejscu wypadku natychmiast rozpoczęły się intensywne działania śledcze. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Zabrzu przystąpili do ustalania przyczyn zdarzenia. W pracy wspierał ich technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady oraz przeprowadzał szczegółowe oględziny wraku opla. Zebrane dowody będą kluczowe dla dalszego postępowania.

Kluczowe dla śledztwa będzie określenie, co dokładnie doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Wypadek ten spowodował znaczące utrudnienia w ruchu drogowym. Ulica Drzymały została całkowicie zablokowana na kilka godzin, co wywołało paraliż w tej części miasta podczas trwania akcji ratunkowej i czynności policyjnych.

