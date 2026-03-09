Wypalanie traw na Mazowszu. Ile kosztuje lekkomyślność?

Wzrost interwencji straży pożarnej

Wiosenna aura na Mazowszu tradycyjnie wiąże się ze zwiększoną liczbą incydentów związanych z wypalaniem traw. W odpowiedzi na ten powtarzający się problem, Państwowa Straż Pożarna zainaugurowała ogólnokrajową akcję prewencyjną pod nazwą „Stop Pożarom Traw”, która rozpoczęła się 1 marca i potrwa do końca kwietnia. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwa o szkodliwości tego procederu oraz konsekwencjach.

W ubiegłym roku Mazowsze było regionem z największą liczbą podobnych zdarzeń w Polsce. Tylko w ciągu dwóch dni, 8 i 9 marca, służby odnotowały aż 338 przypadków płonących nieużytków oraz terenów sąsiadujących z lasami. Tendencja wzrostowa utrzymuje się, co budzi poważne zaniepokojenie wśród służb ratunkowych.

Statystyki pożarów traw w Polsce

Dane przedstawione przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w 2025 roku strażacy w całym kraju interweniowali 35 064 razy w związku z pożarami suchej roślinności. Te liczby świadczą o skali problemu i obciążeniu, jakie spada na służby ratunkowe w okresie wiosennym. Zjawisko to występuje w wielu regionach, lecz niektóre z nich są szczególnie zagrożone.

Analiza regionalna potwierdza, że trzy województwa dominują w zestawieniu najbardziej dotkniętych pożarami traw. Na czele znajduje się województwo mazowieckie z wynikiem 5 962 wyjazdów, za nim plasuje się dolnośląskie z 3 264 interwencjami, a tuż za nim małopolskie, gdzie zgłoszono 3 171 przypadków. Te statystyki podkreślają regionalne zróżnicowanie problemu i potrzebę zintensyfikowanych działań prewencyjnych.

Groźne pożary blisko infrastruktury

W niedzielę 8 marca doszło do poważnego pożaru na nieużytkach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Żwirki i Wigury oraz Wirażową, w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina w Warszawie. Płomienie zauważono około godziny 13:40. Żywioł błyskawicznie objął trawy, składowiska śmieci oraz krzewy na obszarze blisko dwóch hektarów. Zadymienie nie wpłynęło na harmonogram startów i lądowań samolotów, co było priorytetem w działaniach służb.

Do opanowania tego pożaru skierowano łącznie trzydziestu ośmiu strażaków z dziewięciu zastępów, co świadczy o skali zagrożenia. Dzień wcześniej, w Karczewie, przy alei Jana Pawła II, podobny incydent doprowadził do spustoszenia wyschniętej roślinności na powierzchni około dwóch tysięcy metrów kwadratowych. W obu tych zdarzeniach, na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń, jednak takie sytuacje stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i mienia.

Czym grozi wypalanie traw?

Państwowa Straż Pożarna kategorycznie przypomina, że wypalanie traw jest działaniem całkowicie sprzecznym z obowiązującym prawem i stanowi przestępstwo. Osoby przyłapane na gorącym uczynku muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak nagana, areszt, a nawet kara finansowa sięgająca do trzydziestu tysięcy złotych. Jest to surowa sankcja mająca zniechęcić do takich praktyk.

W przypadkach, gdy w wyniku lekkomyślnego wypalania traw powstanie pożar o wielkich rozmiarach, winnemu grozi kara pozbawienia wolności do dziesięciu lat. Ratownicy z całą stanowczością obalają również popularny i niezwykle szkodliwy mit rolniczy, według którego wypalanie łąk poprawia jakość gleby. W rzeczywistości, proceder ten niszczy strukturę gleby i absolutnie nie przyspiesza wzrostu nowych upraw, a jedynie degraduje środowisko naturalne.

Jak bezpiecznie zgłosić pożar?

Każdy, kto stanie się świadkiem rozprzestrzeniającego się ognia na łąkach lub nieużytkach, powinien bez wahania i natychmiastowo wykręcić numer alarmowy 112. Szybka reakcja świadków jest kluczowa dla ograniczenia strat i zagrożeń. Dyspozytorowi należy precyzyjnie wskazać miejsce zdarzenia oraz krótko zrelacjonować skalę zagrożenia, co pozwoli na efektywne skierowanie odpowiednich służb.

Służby ratunkowe kategorycznie odradzają podejmowanie samodzielnych prób gaszenia pożaru, zwłaszcza przez osoby pozbawione profesjonalnego wyposażenia ochronnego i odpowiedniego przeszkolenia. Samodzielne gaszenie może być niebezpieczne i utrudnić akcję ratunkową. Bezpieczeństwo własne oraz ratowników jest priorytetem, dlatego należy pozostawić to zadanie profesjonalistom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.