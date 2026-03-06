Zabójstwo 57-letniego Polaka. Co kryje brytyjski las?

Śledztwo w sprawie zaginionego Polaka

Katowiccy kryminalni rozpoczęli badanie sprawy w ostatnich miesiącach 2022 roku. Podejrzewali, że jesienią 2021 roku w Slough, 57-letni mieszkaniec Grudziądza został zamordowany. Bliscy mężczyzny, który od sześciu lat pracował na Wyspach Brytyjskich, zgłosili jego zaginięcie w grudniu 2021 roku. Początkowe poszukiwania prowadzone przez funkcjonariuszy Thames Valley Police nie przyniosły jednak przełomu w sprawie.

W pierwszych miesiącach 2023 roku dokonano pierwszych zatrzymań. W ręce policji wpadła dwójka mieszkańców Bielska-Białej: 25-letnia Kamila W. oraz 33-letni Adrian N. Oboje potwierdzili swoją obecność podczas tragicznych wydarzeń w Wielkiej Brytanii, jednak zachowali milczenie przed organami ścigania. Istniało podejrzenie, że utrudniali postępowanie i nie udzielili pomocy poszkodowanemu.

Jak prowadzono międzynarodowe poszukiwania?

Międzynarodowa współpraca śledcza zintensyfikowała się w połowie 2023 roku. Powołano wówczas Wspólny Zespół Śledczy, który zaangażował siły polskie i brytyjskie. Zespół pracował nad wyjaśnieniem tragedii, wspierając śledztwo prowadzone przez gliwicką prokuraturę. Wspólne działania doprowadziły do dalszych ustaleń w sprawie zaginięcia Polaka.

Efektem zintensyfikowanej kooperacji było zatrzymanie na terenie Londynu 28-letniego Adriana P. z Bielska-Białej. Aresztowano również 36-letniego Tomasza W. z Grudziądza, podejrzanego o zabójstwo oraz ukrycie zwłok. Po ponad roku od zastosowania tymczasowego aresztowania, prokurator zmienił środek zapobiegawczy na wolnościowy wobec Kamili W. oraz Adriana N., którzy wcześniej byli zatrzymani.

Makabryczne odkrycie w brytyjskim lesie

Finał poszukiwań zaginionego obywatela Polski przyniósł tragiczne i mroczne informacje. Na początku 2024 roku Adrian P. został przetransportowany do Polski. Tam usłyszał zarzuty pobicia oraz utrudniania postępowania w związku z ukryciem zwłok pokrzywdzonego i zacieraniem śladów przestępstwa, co rzuciło nowe światło na całą sprawę.

Tomaszowi W. śledczy zarzucili dokonanie zabójstwa 57-letniego Polaka. Obaj mężczyźni, Adrian P. i Tomasz W., przebywają obecnie w areszcie, oczekując na dalsze etapy postępowania. Tomaszowi W. grozi najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie pozbawienie wolności, natomiast Adrianowi P. grozi maksymalnie osiem lat pozbawienia wolności za postawione mu zarzuty.

Jakie konsekwencje czekają podejrzanych?

Postępowanie w sprawie zabójstwa 57-letniego Polaka jest nadal w toku, a losy oskarżonych zależą od zebranych dowodów i wyroku sądu. Zeznania i materiał dowodowy zgromadzony przez Wspólny Zespół Śledczy ma kluczowe znaczenie dla ustalenia pełnego przebiegu wydarzeń. Śledczy kontynuują pracę nad szczegółami, aby wyjaśnić wszystkie aspekty tej brutalnej zbrodni.

Adrian P. i Tomasz W. pozostają w areszcie tymczasowym, co ma zapobiec mataczeniu w sprawie oraz ucieczce. Maksymalne kary przewidziane dla nich są surowe. W przypadku Tomasza W. jest to dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo, natomiast Adrian P. może spędzić do ośmiu lat w więzieniu za pobicie i utrudnianie śledztwa.

