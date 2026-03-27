Zabójstwo proboszcza w Kłobucku. Czy zeznania syna ujawniły motywy mordercy?

Wstrząsające zeznania bliskich

Sąd Okręgowy w Częstochowie był świadkiem finałowych scen dramatu, który rozegrał się na plebanii w Kłobucku. Ostatnia rozprawa Tomasza J., oskarżonego o brutalne zabójstwo księdza Grzegorza Dymka, dostarczyła szczegółów, które mrożą krew w żyłach i zmuszają do refleksji nad ludzką naturą.

Uwagę mediów i opinii publicznej szczególnie przykuły zeznania bliskich oskarżonego. Syn Tomasza J., Oskar Jelonek, w poruszających słowach opowiedział o swoich obawach. Ta szczerość mogła szokować, ale jednocześnie dała pewien wgląd w relacje rodzinne i być może wcześniejsze sygnały ostrzegawcze.

– Gdy usłyszałem o morderstwie, pomyślałem: oby to nie był tata.

Co wiedział syn o zbrodni?

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w grę wchodzą słowa macochy Oskara. Jej twierdzenia, że syn mógł mieć świadomość planowanej zbrodni, rzuciły nowe światło na dynamikę rodzinną. Wniosek prokuratora o konfrontację tych dwóch świadków, mający na celu wyjaśnienie sprzeczności, został jednak przez sąd odrzucony.

To odrzucenie wniosku, choć proceduralnie uzasadnione, zostawia gorzki posmak niedopowiedzenia. Czyżby sąd uznał, że dalsze drążenie tej kwestii nie wniosłoby nic do sprawy, czy raczej chciał uniknąć jeszcze większych emocji na sali sądowej, które i tak były już na wysokim poziomie?

Czy zabójstwo było planowane?

Linia oskarżenia, przedstawiona przez prokuratora, była jasna i bezkompromisowa. Podkreślono, że Tomasz J. działał z premedytacją, a jego przygotowania do napadu na plebanię wskazywały na intencję pozbawienia życia. Nie był to zatem przypadkowy akt desperacji, ale cynicznie zaplanowane działanie.

Próby oskarżonego, by wzbudzić współczucie poprzez łzy, zostały przez prokuratora brutalnie sprowadzone na ziemię. Zamiast autentycznej skruchy, widziano w nich jedynie uświadomienie sobie ciężaru odpowiedzialności. Takie postawienie sprawy odmalowuje portret sprawcy w bardzo ciemnych barwach, nie pozostawiając miejsca na litość.

– Oskarżony obserwował plebanię, przygotowywał napad, zabrał przedmioty wskazujące na plan pozbawienia życia księdza. To dowodzi, że nie był to przypadkowy skok na gotówkę, lecz celowe i przemyślane działanie – mówił przedstawiciel organów ścigania.

Domagano się dożywocia dla sprawcy

Pełnomocnik rodziny zamordowanego księdza, wprost domagał się dożywotniego pozbawienia wolności. Jego słowa, że Tomasz J. nie zasługuje na powrót do społeczeństwa, są silnym wyrazem cierpienia i poczucia niesprawiedliwości. Trudno dziwić się tak radykalnym postulatom w obliczu tak brutalnej zbrodni.

Również pełnomocnik Ordo Iuris nie szczędził mocnych słów, wskazując na szczególnie naganną motywację. Długi, które rodzina potrafiła spłacić, nie usprawiedliwiają wyboru najprostszej i najokrutniejszej drogi – napadu na człowieka szanowanego i transparentnego, jak podkreślał prawnik.

– Moim zdaniem oskarżony nie zasługuje na powrót do społeczeństwa – mówił.

– Cała rodzina oskarżonego zeznawała, że dali radę spłacić długi i wyjść na prostą. Tymczasem Tomasz J. wybrał najprostsze i najbrutalniejsze rozwiązanie – napadł na szanowanego, cenionego i uważanego za transparentnego księdza. Działał umyślnie, świadomie decydując się na pozbawienie życia – mówił pełnomocnik.

Tylko rozbój czy coś więcej?

Linia obrony, choć stawiająca Tomasza J. w roli winnego, próbowała złagodzić kwalifikację czynu. Obrońca przekonywał, że planowany był rozbój, nie zaś zbrodnia z zamiarem pozbawienia życia. Argument o taśmie, która w ciemności mogła przypadkowo owinąć nos księdza, brzmiał raczej na desperacką próbę niż na przekonujący dowód.

Choć obrońca nie wskazał konkretnego wyroku, pozostawił ocenę sądowi, jednocześnie potwierdzając winę oskarżonego. To swoiste przyznanie się do porażki w walce o uniewinnienie, ale próba zminimalizowania konsekwencji była widoczna. Bracia zmarłego duchownego prosili jedynie o sprawiedliwy wyrok, co w obliczu tragedii wydaje się najbardziej naturalną reakcją.

– Owinął usta taśmą, bo ksiądz wzywał pomocy. W ciemności w garażu, mógł nie widzieć, że taśma owinęła również nos prócz ust.

Jaki wyrok usłyszał zabójca księdza?

Po serii zeznań, mowie końcowej prokuratora, obrońcy oraz pełnomocników, sąd w Częstochowie wydał wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka. Tomasz J. został skazany na karę pozbawienia wolności, jednakże nie za umyślne zabójstwo w najcięższej kwalifikacji, a za rozbój, napad i usiłowanie zabójstwa. Ostateczna kara to 20 lat więzienia.

Uzasadnienie sędziego starało się oddzielić intencję pierwotną od tragicznego skutku. Zaznaczono, że choć oskarżony nie miał zamiaru zabić, to jednak był przygotowany na szereg brutalnych działań, takich jak kneblowanie czy krępowanie. Ta niuansowa ocena z pewnością budzi mieszane uczucia wśród tych, którzy domagali się dożywocia.

Tomasz J. udał się na kradzież, ale był przygotowany na dokonanie rozboju. Nie miał zamiaru zabić, ale na pewno był gotowy na kneblowanie, skrępowanie, czy też straszenie księdza - mówił sędzia w trakcie uzasadnienia wyroku.

Motyw zbrodni – pieniądze z kolędy?

Tragedia, która wstrząsnęła Kłobuckiem 13 lutego 2025 roku, brutalnie przerwała życie ks. Grzegorza Dymka. Proboszcz parafii NMP Fatimskiej padł ofiarą Tomasza J., który w perfidny sposób zaatakował go na plebanii, krępując i zaklejając usta. Finałem tego okrutnego czynu było uduszenie.

Motywacja Tomasza J. okazała się prozaiczna i niestety, często spotykana w kronikach kryminalnych: pieniądze. Oskarżony, uwikłany w długi po nieudanej inwestycji w tartak w Czechach, desperacko potrzebował gotówki. Informacja o pieniądzach z kolędy u księdza Dymka, podsłuchana przez oskarżonego, stała się fatalnym impulsem, który doprowadził do tragedii.

Cena za błędy ojca

Zbrodnia Tomasza J. rzuciła długi cień nie tylko na rodzinę zamordowanego duchownego, ale również na jego własnych bliskich. Żona oskarżonego, Anna J., opowiedziała o codziennej walce z falą hejtu i potężnymi problemami finansowymi, które stały się jej udziałem po aresztowaniu męża. Musi mierzyć się z presją społeczną i ciężarem spłaty kredytów, co pokazuje, jak szerokie kręgi zatacza ludzka tragedia.

W obliczu tak wielu emocji i dramatycznych zdarzeń, zaskakującym, choć budującym momentem było pojednanie. Brat Tomasza J. poprosił rodzinę zamordowanego księdza o wybaczenie, a symboliczny gest uścisku na korytarzu sądu pokazał odrobinę nadziei na możliwość zrozumienia, choć nie zapomnienia. Tomasz J. przyznał się do winy, twierdząc, że nie chciał zabijać, i opowiadając o koszmarach – czy to dowód na prawdziwą skruchę, czy tylko na strach przed konsekwencjami?

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.