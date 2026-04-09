Zabójstwo sprzed lat w Zabrzu. Prawda wyszła na jaw po trzynastu latach?

Kiedy zaginięcie staje się zabójstwem?

Sprawa, która przez lata pozostawała nierozwikłana, zaczęła się w 2010 roku od rutynowego zgłoszenia zaginięcia Sławomira W. na terenie województwa wielkopolskiego. Przez długie lata los mężczyzny był tajemnicą, a śledczy prowadzili mozolne dochodzenie, próbując ustalić co tak naprawdę wydarzyło się z zaginionym. To zniknięcie, początkowo traktowane jako standardowa procedura, z czasem ujawniło znacznie mroczniejsze oblicze, wskazując na brutalne zakończenie życia.

Standardowe poszukiwania szybko przerodziły się w skomplikowaną operację, kiedy w sprawę zaangażowali się funkcjonariusze z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Ich działania operacyjne miały kluczowe znaczenie dla zrozumienia kontekstu zaginięcia i rzuciły światło na niepokojące powiązania. Okazało się, że Sławomir W. miał związki ze światem pseudokibiców jednej z drużyn piłkarskich z Wielkopolski, a także utrzymywał kontakty z osobami zaangażowanymi w przestępczość narkotykową na terenie Śląska.

"- W związku z tym do sprawy włączyli się policjanci z Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Prowadzone przez nich działania operacyjne pozwoliły ustalić, że mężczyzna był powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z wielkopolskich drużyn piłkarskich oraz utrzymywał kontakty z osobami związanymi z przestępczością narkotykową na terenie Śląska - informują policjanci ze śląskiej komendy."

Dekada milczenia i zaskakujący zwrot.

Po dekadzie żmudnych działań i zbierania skrupulatnych dowodów, w 2020 roku nastąpił przełom, który wstrząsnął całą sprawą. Śledczy z Katowic z całą pewnością ustalili, że Sławomir W. nie zaginął, lecz padł ofiarą brutalnego zabójstwa, co zmieniło kwalifikację czynu z zaginięcia na makabryczną zbrodnię. To odkrycie pozwoliło na odtworzenie przebiegu tragicznych wydarzeń i precyzyjne wytypowanie osób, które stały za śmiercią mężczyzny.

Ustalenia śledczych jasno wskazywały, że motywem tej przerażającej zbrodni były porachunki, typowe dla środowiska związanego z handlem narkotykami, rzucając cień na nielegalne interesy. Do dalszych działań włączyli się również funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, co świadczyło o poważnym charakterze sprawy. Czynności prowadzone były pod ścisłym nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach, co podkreślało wagę dochodzenia.

"- Do działań w tym zakresie włączyli się również funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, a czynności prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach - zaznaczają mundurowi."

Jak przebiegała makabryczna zbrodnia?

Przerażające szczegóły ustalonego przebiegu wydarzeń rzucają nowe światło na bezwzględność sprawców. Okazało się, że Sławomir W. został uprowadzony na terenie Zabrza, a następnie wywieziony poza granice miasta, gdzie doszło do jego brutalnego zabójstwa. Sprawcy działali z zimną krwią, dążąc do jak najskuteczniejszego pozbawienia życia ofiary w ukryciu.

Po dokonaniu zbrodni, mordercy podjęli drastyczne kroki, aby zatrzeć wszelkie ślady i ukryć ciało, co świadczyło o ich premedytacji i próbie uniknięcia odpowiedzialności. W toku śledztwa zabezpieczono również broń palną, która należała do podejrzanych, co było kluczowym dowodem w sprawie. Ustalenie pochodzenia tej broni wymagało szerokiej współpracy śląskich funkcjonariuszy z zagranicznymi służbami, w tym z FBI oraz niemieckim Federalnym Urzędem Kryminalnym.

"- W dalszym etapie postępowania materiał sprawy został objęty śledztwem prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W tym zakresie prowadzone były czynności dotyczące przestępczości narkotykowej, w tym obrotu znacznymi ilościami środków odurzających oraz ich wewnątrzwspólnotowego nabycia - tłumaczą funkcjonariusze."

Międzynarodowa sieć i bezlitosne dowody.

Po skrupulatnym zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego, prokurator był w stanie przedstawić podejrzanym konkretne zarzuty, które obejmowały nie tylko zabójstwo, ale także szereg innych przestępstw. Oskarżeni musieli odpowiedzieć za przestępstwa narkotykowe, nielegalne posiadanie broni i amunicji, a nawet składanie fałszywych zeznań, co świadczyło o złożoności ich kryminalnej działalności. Cała sieć powiązań i przestępstw układała się w jeden mroczny obraz.

Ta wielowątkowa sprawa, która wymagała zaangażowania wielu jednostek i międzynarodowej współpracy, w końcu znalazła swój finał przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Śledztwo ujawniło skalę działań przestępczych, które przez lata pozostawały w cieniu. Dzięki determinacji organów ścigania, brutalne czyny zostały rzetelnie udokumentowane i przedstawione sądowi.

Surowe wyroki. Sprawiedliwość po latach?

Dramatyczne śledztwo zakończyło się w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, gdzie 3 marca 2026 roku zapadł wyczekiwany wyrok, przynosząc sprawiedliwość po latach. Trzech mężczyzn zostało uznanych za winnych brutalnego zabójstwa Sławomira W., co stanowiło koniec długiej i skomplikowanej batalii prawnej. Sąd wymierzył surowe kary, odzwierciedlające powagę popełnionych czynów i bezwzględność, z jaką sprawcy działali.

Najsurowszy wyrok usłyszał Przemysław P., skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, co stanowi symboliczne zamknięcie jego przestępczej drogi. Adam S. został skazany na 25 lat więzienia, natomiast Patryk S. otrzymał karę blisko 12 lat pozbawienia wolności, co dopełniało obraz odpowiedzialności karnej. Sąd skazał również oskarżonych i inne osoby zamieszane w sprawę za liczne przestępstwa towarzyszące, takie jak obrót narkotykami, nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz składanie fałszywych zeznań.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.