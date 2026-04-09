Wypadek na Moście Gdańskim. Co naprawdę zdarzyło się w środku nocy?

Nocny wypadek w Warszawie

Około godziny 3:15 w nocy ze środy na czwartek, z 8 na 9 kwietnia, stołeczne służby interweniowały na Moście Gdańskim w Warszawie. Funkcjonariusze z VII Oddziału Terenowego, patrolujący rejon estakady, zauważyli poważnie uszkodzony pojazd. Samochód nosił ślady silnego uderzenia, a także widoczne były zniszczenia przydrożnych barier bezpieczeństwa. Natychmiast podjęto działania w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ustalenia stanu zdrowia uczestników wypadku.

Mundurowi niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia, czy w uszkodzonym samochodzie znajdują się osoby poszkodowane. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu wypadku, aby uniknąć kolejnych zagrożeń. Równocześnie wezwano dodatkowe służby, w tym pogotowie ratunkowe, aby udzielić niezbędnej pomocy medycznej. Cała akcja ratunkowa na Moście Gdańskim przebiegła sprawnie, minimalizując dalsze utrudnienia w ruchu drogowym.

Kierowca zasnął czy coś innego?

Podczas wstępnych ustaleń kierowca pojazdu próbował wytłumaczyć okoliczności zdarzenia. Mężczyzna konsekwentnie twierdził, że przyczyną wypadku było zaśnięcie za kierownicą w trakcie jazdy. Taka wersja wydarzeń była pierwszym wyjaśnieniem, przedstawionym funkcjonariuszom na miejscu zdarzenia. Wersja ta miała początkowo rzucić światło na przyczynę groźnego incydentu drogowego.

Jednakże dalsze działania służb ujawniły zupełnie inne fakty dotyczące stanu kierującego. Strażnicy miejscy przekazali, że policjanci przeprowadzili badanie, które wykazało obecność substancji psychoaktywnych. W jego organizmie stwierdzono obecność metamfetaminy, co całkowicie podważyło wcześniejsze tłumaczenia o zmęczeniu. To kluczowe odkrycie zmieniło kwalifikację prawną zdarzenia na Moście Gdańskim w Warszawie.

Konsekwencje nocnego zdarzenia

Jeden z pasażerów podróżujących uszkodzonym pojazdem odniósł obrażenia w wyniku zderzenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu wypadku, ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan zdrowia wymagał dalszej diagnostyki i opieki medycznej. Interwencja pogotowia ratunkowego była niezbędna w celu zapewnienia poszkodowanemu odpowiedniego leczenia.

Poza rannym pasażerem, pozostałe dwie osoby uczestniczące w wypadku zostały przewiezione na komisariat policji. Wśród nich znajdował się kierowca pojazdu, który został oficjalnie zatrzymany przez funkcjonariuszy. Postawione mu zarzuty dotyczyły jazdy pod wpływem substancji odurzających. Czynności wyjaśniające w sprawie nocnego zdarzenia na Moście Gdańskim są kontynuowane przez odpowiednie służby.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.