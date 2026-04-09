Opłaty za molo w Sopocie. Co czeka turystów od 10 kwietnia?

Płatny sezon na sopockim molo

Od piątku, 10 kwietnia, sopockie molo ponownie wprowadza opłaty za wstęp, kontynuując tradycję sezonowych restrykcji dostępu do tej popularnej atrakcji. Decyzja władz samorządowych oznacza, że turyści będą musieli nabyć bilety, aby przejść się najdłuższym drewnianym pomostem w Europie.

Sezon płatnego wstępu na molo w Sopocie potrwa do końca września, obejmując tym samym cały okres wzmożonego ruchu turystycznego w mieście. Samorząd podtrzymał zeszłe stawki, zapewniając stabilność cenową dla odwiedzających.

Ile kosztują bilety na molo?

Cennik biletów na nadchodzący sezon zakłada utrzymanie cen z poprzedniego roku. Bilet normalny kosztuje 10 złotych, natomiast bilet ulgowy to wydatek 5 złotych, co jest dobrą wiadomością dla budżetów wielu turystów.

Władze miasta zadbały również o oferty dla rodzin, wprowadzając specjalne pakiety, które mają zachęcić do wspólnego spędzania czasu na sopockim molo. Dokładne szczegóły tych pakietów są dostępne w punktach sprzedaży.

Kto może liczyć na darmowy wstęp?

Mieszkańcy Sopotu posiadający aktywną Kartę Sopocką nadal będą mogli korzystać z molo bezpłatnie, co jest jednym z benefitów dla lokalnej społeczności. Dodatkowo, darmowy wstęp przysługuje najmłodszym dzieciom do trzeciego roku życia.

Osoby z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 26 lat, również są zwolnione z opłat za wejście na sopockie molo. Jest to ważny ukłon w stronę osób potrzebujących wsparcia.

Czy są zniżki na molo w Sopocie?

Osoby posiadające Kartę Turysty mogą liczyć na 20-procentową zniżkę na zakup biletów, co stanowi atrakcyjną ofertę dla odwiedzających miasto na dłużej. Seniorzy także mają prawo do tańszych wejściówek, tak jak w ubiegłych latach.

Udogodnienia te mają na celu zwiększenie dostępności atrakcji dla różnych grup społecznych, jednocześnie wspierając lokalną turystykę. W minionym sezonie sprzedano blisko 1,1 miliona biletów.

Jak wygodnie kupić bilet?

Turyści mają do wyboru kilka metod zakupu biletów, co ma na celu uniknięcie długich kolejek przy tradycyjnych kasach. Wejściówki dostępne są bezpośrednio na miejscu w biletomatach oraz w kasach.

Alternatywnie, bilety można nabyć online za pośrednictwem strony molo.sopot.pl, co pozwala na zaplanowanie wizyty z wyprzedzeniem i oszczędność czasu. Środki uzyskane ze sprzedaży biletów trafiają bezpośrednio do budżetu miasta Sopotu.

