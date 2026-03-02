Zabójstwo w Siedlcach. Dlaczego Dominik E. śmiał się wdowie w oczy?

Tragedia w Siedlcach

Tragiczne zdarzenie miało miejsce 19 grudnia 2023 roku na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Piłsudskiego w Siedlcach. Zbigniew W. (†61 l.) z Wólki Kobylej, który tego dnia szedł do pracy w szpitalu, został niespodziewanie zaatakowany przez Dominika E. (28 l.) z Igań.

Napastnik uderzył ofiarę kamieniem w tył głowy. Kiedy mężczyzna upadł na ziemię, Dominik E. kontynuował zadawanie ciosów, przerywając je dopiero, gdy został spłoszony przez przechodzącą kobietę. Po ataku sprawca spokojnie oddalił się z miejsca zdarzenia, a następnie włamał się do sklepu, skąd ukradł produkty spożywcze. Policja zatrzymała go w krótkim czasie.

Bezwzględność sprawcy

Dominik E. podczas przesłuchania tłumaczył swoje czyny, twierdząc, że neutralizował „złego człowieka”, który znęcał się nad rodziną. Jak się okazało, ofiara, Zbigniew W., był dla sprawcy zupełnie obcą osobą, a jego wyjaśnienia nie miały żadnego potwierdzenia w rzeczywistości.

Podczas procesu w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, 28-letni zabójca wykazał całkowity brak skruchy. Z zeznań wynikało, że Dominik E. śmiał się w oczy wdowie po zamordowanym mężczyźnie, co wzbudziło szczególne oburzenie. Biegli sądowi jednoznacznie potwierdzili, że w chwili popełnienia przestępstwa był w pełni świadomy swoich czynów i mógł za nie odpowiadać prawnie.

Prawomocny wyrok 30 lat więzienia

Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał zachowanie Dominika E. za szczególnie potępienia godne. Prokuratura żądała dla sprawcy 30 lat pozbawienia wolności, a 3 grudnia 2024 roku sąd w pełni uwzględnił ten wniosek. Dominik E. został skazany na 30 lat więzienia oraz zobowiązany do wypłacenia 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia wdowie po Zbigniewie W.

Obrona Dominika E. złożyła apelację od wyroku. Jednakże, w połowie lutego, Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji, utrzymując wyrok 30 lat więzienia dla zabójcy. Sąd również nie miał wątpliwości, że sprawca działał z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu, co oznacza, że wyrok jest ostateczny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.