Żaby wstrzymują ruch w Gdańsku. Czy kierowcy odetchną przed terminem?

Wiosenna blokada Gdańska

Gdańscy kierowcy, przygotujcie się na coroczną, wiosenną lekcję pokory wobec natury. Po raz kolejny migracja płazów w Gdańsku staje się pretekstem do całkowitego zamknięcia ważnego odcinka drogi. Kiedy tysiące żab, ropuch i traszek budzą się do życia, miasto decyduje się na radykalny krok, by chronić te małe stworzenia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z konsekwencjami tych ekologicznych działań.

Od piątku, 20 marca 2026 roku, ulica Michałowskiego ponownie przechodzi w stan "blokady żabowej". Odcinek od skrzyżowania z ul. Norblina aż do numeru 29 zostaje zamknięty dla ruchu samochodowego, uniemożliwiając swobodny przejazd. Na miejscu pojawiły się już bariery i znaki zakazu, przypominające kierowcom o priorytecie natury, ale na szczęście, rowerzyści i służby ratunkowe nadal mogą korzystać z tej trasy, co minimalizuje część niedogodności.

Dlaczego płazy wychodzą na drogi?

Wiosna to dla płazów prawdziwy bieg z przeszkodami, a głównym celem jest woda. Po zimowej hibernacji, często głęboko w ziemi lub pod liśćmi, żaby i ropuchy instynktownie dążą do zbiorników, by złożyć skrzek i kontynuować cykl życia, wypełniając swój biologiczny obowiązek. Problem w tym, że ich pradawne szlaki migracyjne nader często przecinają się z nowo powstałymi, ruchliwymi drogami miejskimi, stanowiącymi śmiertelną pułapkę dla tych wrażliwych zwierząt.

Konsekwencje takiego zderzenia cywilizacji z naturą są brutalne. Co roku na polskich drogach giną setki, a nawet tysiące płazów, które padają ofiarą pędzących samochodów, a ich masowa śmierć ma negatywny wpływ na ekosystem. Warto pamiętać, że wszystkie płazy w Polsce są objęte ścisłą ochroną, co wymusza na władzach miast podjęcie działań. Stąd też decyzja Gdańska o zamknięciu ulicy i wprowadzeniu specjalnych zabezpieczeń, mających minimalizować straty w populacji płazów.

Gdzie teraz pojedziesz w Gdańsku?

Zamknięcie ul. Michałowskiego oczywiście wiąże się z koniecznością wyznaczenia objazdów, co nie zawsze spotyka się z entuzjazmem zmotoryzowanych mieszkańców. Miasto Gdańsk zadbało o to, by mieszkańcy i osoby dojeżdżające do kluczowych punktów mieli alternatywne trasy, choć wymagające nieco więcej czasu. To drobne utrudnienia w imię większej sprawy, ochrony gatunkowej i dbałości o bioróżnorodność miejskich terenów, która jest niezwykle ważna.

Szczegółowe objazdy zostały wyznaczone dla ułatwienia dostępu do ważnych instytucji publicznych i prywatnych. Na przykład, do Szkoły Podstawowej nr 70 dojedziemy ulicami Chełmońskiego i VII Dwór, a następnie fragmentem ul. Michałowskiego, co wymaga zmiany rutyny. Podobnie, do Przedszkola nr 42 oraz budynków mieszkalnych przy Michałowskiego 25, 25a, 27 i Polanki 86 należy korzystać z tych samych alternatywnych tras, co wymaga nieco więcej cierpliwości i uważności od kierowców.

"Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona po zakończeniu wzmożonej migracji płazów, co planowane jest na 5 maja 2026 r. Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec zmianie (skróceniu lub wydłużeniu) w zależności od warunków atmosferycznych i tempa wędrówki żab" - podaje Urząd Miejski w Gdańsku w komunikacie.

Czy to jedyne miejsce migracji?

Ulica Michałowskiego to jedynie wierzchołek góry lodowej w kontekście migracji płazów w regionie. W Gdańsku występuje aż 13 gatunków płazów, a ich szlaki migracyjne są znacznie szersze niż tylko jeden odcinek drogi, co pokazuje skalę problemu. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność zwłaszcza wieczorami i po opadach deszczu, kiedy aktywność zwierząt jest największa i mogą pojawić się na wielu innych niechronionych trasach, wymagając od nas czujności.

Akcja „Chronimy płazy Gdańska” to nie tylko zamknięte ulice, ale przede wszystkim ciężka praca wolontariuszy, którzy rokrocznie angażują się w ratowanie tych małych stworzeń. W ubiegłym roku, dzięki ich zaangażowaniu, udało się uratować ponad 16 tysięcy płazów, co jest imponującym wynikiem. Specjalne płotki i tzw. wiaderka-pułapki to sprawdzone metody, które pozwalają bezpiecznie przetransportować zwierzęta do zbiorników wodnych, zapobiegając ich masowemu rozjeżdżaniu na jezdniach. Tylko w 2025 roku akcja objęła takie miejsca jak Niedźwiednik, Oliwa, Stogi i Olszynka, co świadczy o jej szerokim zasięgu i znaczeniu dla lokalnej fauny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.