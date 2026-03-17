Zagadka Ewy Tylman wraca do sądu. Czy poznamy wreszcie prawdę po latach?

Kolejny akt dramatu w Poznaniu

Sprawa Ewy Tylman, która od blisko dziesięciu lat elektryzuje opinię publiczną w Polsce, ponownie trafia na sądową wokandę. We wtorek 17 marca Sąd Apelacyjny w Poznaniu pochyli się nad apelacjami, które wpłynęły po ubiegłorocznym wyroku uniewinniającym Adama Z. To już trzecie uniewinnienie mężczyzny, co sprawia, że ta niezwykle skomplikowana sprawa sądowa wydaje się nie mieć końca. Prokuratura konsekwentnie domaga się uchylenia orzeczenia i wznowienia postępowania, nie zgadzając się z kolejnym wyrokiem sądu niższej instancji.

Ta długotrwała batalia prawna stanowi jeden z najbardziej zawiłych i głośnych procesów ostatnich lat w naszym kraju. Pomimo upływu dekady, nieustannie brak jest jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące śmierci Ewy Tylman. Każde kolejne rozstrzygnięcie sądu budzi mieszane uczucia i rodzi nowe nadzieje oraz frustracje, zarówno wśród rodziny zmarłej, jak i szerokiego grona obserwatorów tej tragicznej historii.

Kiedy zaginęła Ewa Tylman i co dalej?

Początki tej dramatycznej historii sięgają listopada 2015 roku, kiedy to Ewa Tylman zaginęła w Poznaniu po firmowej imprezie. Ostatnie momenty, w których została zarejestrowana przez kamery monitoringu, pokazują ją w towarzystwie Adama Z. w nocy z 22 na 23 listopada. Te nagrania stały się kluczowym, choć niejednoznacznym elementem śledztwa, wskazującym na ostatnią osobę, która widziała Ewę żywą. Poszukiwania trwały miesiącami, angażując ogromne siły i środki, a cała Polska żyła nadzieją na odnalezienie zaginionej.

Tragicznym finałem poszukiwań było odnalezienie ciała Ewy Tylman w rzece Warcie kilka miesięcy później, w lipcu 2016 roku. Niestety, ze względu na znaczne zaawansowanie rozkładu zwłok, biegłym nie udało się jednoznacznie określić precyzyjnej przyczyny jej śmierci. Ten brak kluczowej informacji od początku komplikował sprawę i uniemożliwiał rozwianie wszelkich wątpliwości, stając się jednym z głównych problemów w dążeniu do sprawiedliwości.

Jaki zarzut prokuratury ma Adam Z.?

Według oskarżenia sformułowanego przez prokuraturę, Adam Z. miał odegrać kluczową rolę w tragicznych wydarzeniach z 23 listopada 2015 roku. Prokuratorzy utrzymują, że mężczyzna zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a następnie, gdy była nieprzytomna, wrzucił ją do rzeki. To jest główna teza oskarżenia, która ma wyjaśnić okoliczności śmierci młodej kobiety, przedstawiając Adama Z. jako bezpośrednio odpowiedzialnego za jej zgon. Oskarżenie opiera się na poszlakach i interpretacji dowodów zebranych w toku śledztwa.

Zarzuty te Adam Z. konsekwentnie odpiera, nie przyznając się do winy od samego początku postępowania. Ta stanowcza postawa oskarżonego w połączeniu z brakiem twardych dowodów i niepewnością co do przyczyny zgonu, doprowadziła już trzykrotnie do jego uniewinnienia przez sąd niższej instancji. Każdy kolejny wyrok uniewinniający był jednak zarzewiem dalszych apelacji i proceduralnych batalii, które utrzymują sprawę w zawieszeniu, nie pozwalając na jej definitywne zakończenie.

Dlaczego wyroki są uchylane – długa saga?

Historia sądowa sprawy Ewy Tylman to prawdziwa prawnicza epopeja, w której wyroki sądu niższej instancji są regularnie kwestionowane i uchylane. Dwa wcześniejsze uniewinnienia Adama Z. zostały już raz cofnięte przez sąd apelacyjny, co wymusiło ponowne rozpatrzenie sprawy. Ta proceduralna karuzela sprawia, że sprawa od lat nie może znaleźć swojego prawomocnego finału, budząc irytację i poczucie bezsilności u wielu obserwatorów. Mechanizm apelacji i uchylania wyroków jest w tym przypadku niezwykle widoczny.

Po trzecim uniewinnieniu Adam Z. po raz pierwszy zdecydował się publicznie skomentować całą sprawę, przerywając wieloletnie milczenie. Zapewniał, że mimo upływu lat, próbuje normalnie żyć, co dla wielu może brzmieć kontrowersyjnie w obliczu toczącego się procesu i tragedii rodziny. Jego słowa wpisują się w obraz skomplikowanej sytuacji prawnej i osobistej, w której znalazł się oskarżony, od lat żyjący pod presją publicznego osądu i sądowych decyzji. To świadczy o ogromnym ciężarze, jaki spoczywa na wszystkich stronach tego postępowania.

Walka rodziny o prawdę Czy finał blisko?

Rodzina Ewy Tylman, a w szczególności jej ojciec, od lat z niezwykłą determinacją walczy o wyjaśnienie okoliczności śmierci córki. Mimo upływu dekady, bliscy nadal nie znają wszystkich detali i faktycznej przyczyny zgonu, co jest dla nich niewyobrażalnym cierpieniem. Ich niezłomna postawa jest siłą napędową dla dalszych działań prokuratury i sądów, przypominając o ludzkim wymiarze tej prawnej batalii. Każde wznowienie sprawy to dla nich jednocześnie nadzieja i ból.

Sąd, uzasadniając ubiegłoroczny wyrok uniewinniający, skierował swoje słowa bezpośrednio do rodziny zmarłej, co było niezwykle rzadkim i symbolicznym gestem. Niestety, nawet po tej deklaracji, przejrzystość i jednoznaczność sprawy pozostają poza zasięgiem, co tylko pogłębia frustrację bliskich Ewy. Nikt nie wie, czy kolejny akt tej sądowej sagi przyniesie wreszcie upragnioną odpowiedź i pozwoli na zamknięcie tego bolesnego rozdziału w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pozostaje jedynie czekać na rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.