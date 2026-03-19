Zagadka śmierci Jerzego Hopa. Co wydarzyło się w jego domu?

Śmierć Jerzego Hopa i syna

W sobotę, 7 marca 2026 roku, około godziny 13:00, w jednym z domów przy ulicy Platanowej w Rybniku dokonano makabrycznego odkrycia. Odnaleziono zwłoki dwóch mężczyzn – 68-letniego byłego prokuratora Jerzego Hopa oraz jego 41-letniego syna Łukasza. Komenda Miejska Policji, wezwana na miejsce zdarzenia, od razu przekazała, że na ciałach ofiar nie stwierdzono żadnych widocznych obrażeń, co sprawiło, że przyczyna ich śmierci pozostawała zagadkowa od samego początku.

Prokuratura, dążąc do wyjaśnienia okoliczności zgonu, natychmiast zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok, która miała pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. Do tej pory jednak, mimo upływu czasu, wyniki tych badań nie zostały oficjalnie podane do publicznej wiadomości. Dopiero pogłębiona sekcja zwłok, rozszerzona o badania histopatologiczne i toksykologiczne, ma przynieść ostateczne odpowiedzi, co dokładnie doprowadziło do śmierci Jerzego Hopa i Łukasza.

Zaniedbany dom i brak mediów

Budynek w Rybniku, w którym Jerzy Hop od dłuższego czasu mieszkał razem z synem Łukaszem, od dawna sprawiał wrażenie zaniedbanego, co wzbudzało spekulacje wśród mieszkańców. Niektórzy sąsiedzi nawet myśleli, że nikt tam nie przebywa, biorąc pod uwagę odcięcie prądu i gazu w posesji. Sąsiadka zmarłych mężczyzn relacjonowała, że po śmierci żony Łukasza wszystko zaczęło podupadać, a w domu panował duży bałagan, pełno było śmieci i butelek.

Choć sąsiedzi zazwyczaj nie słyszeli awantur, niedługo przed tragedią miało dojść do głośnej kłótni. Jeden ze świadków zapamiętał, jak kobieta krzyczała do młodszego mężczyzny, że "niczego w życiu nie osiągnie", co było nietypowe dla spokojnej okolicy. Śledczy jednak ustalili, że na miejscu zdarzenia nie odnotowano żadnych śladów włamania ani innych poszlak, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich w tragicznych wydarzeniach.

Problemy osobiste Jerzego Hopa

Z relacji mieszkańców wynika, że Jerzy Hop uległ znaczącym zmianom po opuszczeniu zakładu karnego. Wcześniej znany z uprzejmości i uśmiechu, po wyjściu z więzienia stał się osobą zmęczoną życiem, rzadko wychodzącą z domu i utrzymującą kontakt niemal wyłącznie z synem. Sąsiedzi zauważyli, że prokurator podupadł na zdrowiu i bardzo się załamał, mimo że nikt z lokalnej społeczności nie wytykał go palcami.

Również Łukasz Hop, syn byłego prokuratora, znalazł się pod społeczną lupą, przechodząc widoczną zmianę po śmierci matki i skazaniu ojca. Nieoficjalne doniesienia sugerują jego problemy z używkami, jednak funkcjonariusze odmawiają komentarza w tej sprawie. Decyzja o braku jakichkolwiek oświadczeń wynika z dobra prowadzonego śledztwa, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii w Rybniku.

Nowe hipotezy śmierci zatrucie?

Wśród najnowszych teorii, które prokuratura obecnie bada, pojawiły się hipotezy dotyczące zatrucia jako przyczyny śmierci Jerzego Hopa i jego syna Łukasza. Rozważa się możliwość zatrucia nie tylko tlenkiem węgla, ale także innymi substancjami psychoaktywnymi lub alkoholem pochodzącym z nieznanego źródła. Według ustaleń reportera Dariusza Brombosza, jedną z głównych badanych hipotez jest spożycie trunków sprowadzonych z Czech, co mogło przyczynić się do tragicznego finału.

Agnieszka Bukowska z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach nie potwierdziła tych doniesień, wskazując na trwające śledztwo. Wyniki rozszerzonych badań histopatologicznych i toksykologicznych, spodziewane prawdopodobnie w piątek, 20 marca 2026 roku, mają rzucić więcej światła na sprawę. Ich celem jest ustalenie dokładnej przyczyny śmierci, zwłaszcza że na ciałach ofiar nie znaleziono żadnych widocznych obrażeń fizycznych.

Sąsiad ujawnił kradzież prądu

Andreas, sąsiad Jerzego Hopa, ujawnił, że zaledwie dwa tygodnie przed makabrycznym odkryciem w domu, były prokurator przez cztery dni nielegalnie pobierał prąd z jego posesji. Sąsiad zorientował się o kradzieży, gdy zniknął podgląd z kamery w jego ogródku, a w miejscu gniazdka kamery pojawił się pomarańczowy kabel, prowadzący z posesji Hopa. Sąsiad postanowił nie zgłaszać incydentu policji, uznając, że Jerzy Hop "i tak już miał sporo za uszami", po czym odciął nielegalne podłączenie.

Andreas wspomniał również, że następnego dnia po odcięciu kabla zauważył dym kopcący się z komina domu Hopów. W obliczu niskich temperatur sąsiad zastanawiał się, czy to nie tlenek węgla mógł być przyczyną tragedii, hipotetyzując, że mogli rozpalić w kominku. To zdarzenie rzuca nowe światło na potencjalne okoliczności, które mogły doprowadzić do śmierci obu mężczyzn w Rybniku.

Upadek prokuratora Jerzego Hopa

Mieszkańcy Rybnika doskonale pamiętają Jerzego Hopa, zwłaszcza czasy, gdy jego okolica roiła się od policyjnych radiowozów i kamer telewizyjnych. Jerzy Hop, który zaczynał karierę w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach, szybko awansował, stając na czele Prokuratury Apelacyjnej, i był uważany za wschodzącą gwiazdę polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego upadek rozpoczął się w 2002 roku, kiedy to tygodnik „Newsweek” ujawnił, że prokurator żył ponad stan, dysponując luksusowymi samochodami i ogromnym domem w Rybniku, co nie odpowiadało jego oficjalnym zarobkom.

Publikacja „Newsweeka” sprowokowała zainteresowanie Ministerstwa Sprawiedliwości, co doprowadziło do wieloetapowego śledztwa. Ustalono, że w latach 1993-2002 Jerzy Hop przyjmował środki finansowe, rzekomo na wsparcie prokuratury, które w rzeczywistości zasilały jego prywatne konto. Wielowątkowy proces sądowy udowodnił mu wyłudzanie pieniędzy od prywatnych biznesmenów przez niemal dekadę, czego konsekwencją było skazanie na 8 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie 1,7 miliona złotych.

Tajny pogrzeb w rodzinnej mogile

W obliczu trwającego śledztwa, Jerzy Hop i jego syn Łukasz zostali pożegnani przez najbliższych w niezwykłych okolicznościach. Pogrzeb odbył się w całkowitej tajemnicy, 14 marca 2026 roku, w rodzinnym grobie, bez wcześniejszych klepsydr czy publicznych ogłoszeń. Nasz fotoreporter był na miejscu, zauważając jedynie niewielkie tabliczki informujące o śmierci Jerzego Hopa i Łukasza umieszczone w rogach nagrobka, co podkreślało skryty charakter uroczystości.

Osoba zaznajomiona z kulisami pożegnania, która zgodziła się na anonimową rozmowę z „Faktem”, potwierdziła, że "nic nie można było mówić", a wszystko było "ściśle tajne". Pogrzeb miał charakter świecki, bez mszy świętej i tłumów, trwając niecałe pół godziny od godziny 10:00. Na jednym z wieńców widniała szarfa z wzruszającym napisem: "Byłeś moim wszystkim", co było jedynym publicznym wyrazem żalu podczas tej bardzo skromnej ceremonii.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.