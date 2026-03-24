Zaginął 90-letni Władysław. Czy zagadka jego zniknięcia zostanie rozwiązana?

Zniknięcie na Białołęce

Od poniedziałkowego popołudnia, 23 marca, bliscy 90-letniego Władysława Pietrasika drżą o jego los. Mężczyzna, mieszkający przy ulicy Odkrytej w Warszawie, około godziny 14:00 wsiadł do swojego ciemnogranatowego Forda Focusa o numerach rejestracyjnych WA 47278 i ślad po nim zaginął. Brak kontaktu z seniorem budzi ogromny niepokój, szczególnie że jego stan zdrowia wymaga szczególnej uwagi i szybkiego działania.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka natychmiast podjęli intensywne poszukiwania zaginionego Władysława Pietrasika, mobilizując wszystkie dostępne siły. Ostatni raz był widziany w sporowych półbutach, szarych dresowych spodniach oraz ocieplanej koszuli w wielokolorową kratę. Jego wygląd jest dość charakterystyczny, co może ułatwić ewentualną identyfikację przez świadków.

"Wszystkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego KP Białołęka, tel. 47 723 51 30, 47 723 51 31, policjantów prowadzących poszukiwania, tel. 47 72-35-236 lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji" - zaapelowała sierżant Klaudia Dadasiewicz.

Kim jest zaginiony senior?

Władysław Pietrasik, choć zaawansowany wiekiem, wciąż prowadził aktywne życie, jednak jego problemy zdrowotne sprawiają, że każda godzina bez kontaktu jest krytyczna. Mierzy około 175 cm wzrostu, ma normalną budowę ciała i charakterystyczne zielone oczy, które mogą pomóc w jego rozpoznaniu. Co więcej, zaginiony senior jest łysy, co stanowi dodatkowy, łatwy do zapamiętania szczegół dla potencjalnych świadków.

Ubiór, w którym widziano go po raz ostatni – sportowe półbuty, proste, szare spodnie dresowe i ocieplana koszula w wielokolorową kratę – również stanowi ważną wskazówkę dla służb i osób prywatnych zaangażowanych w poszukiwania. Każdy, nawet najmniejszy detal, może okazać się przełomowy w tej dramatycznej akcji, która wciąż nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Jakie auto prowadził Władysław Pietrasik?

Kluczowym elementem w poszukiwaniach Władysława Pietrasika jest również jego samochód – ciemnogranatowy Ford Focus. Ten model, choć popularny, w połączeniu z konkretnymi numerami rejestracyjnymi WA 47278, stanowi istotny punkt zaczepienia dla policji i cywilnych patroli. Mogło się zdarzyć, że auto zostało zaparkowane w nietypowym miejscu lub zauważone przez kogoś, kto teraz skojarzy fakty.

Kierowcy, monitoring miejski oraz świadkowie, którzy mogli widzieć Forda Focusa poruszającego się w poniedziałkowe popołudnie po ulicach Warszawy lub jej okolicach, są proszeni o natychmiastowy kontakt z policją. Pojazd może być kluczem do ustalenia trasy, jaką obrał 90-latek i być może wskazać jego aktualne miejsce pobytu, co jest niezwykle ważne ze względu na upływający czas.

Rola społeczności w poszukiwaniach zaginionych

Przypadki zaginionych seniorów, takich jak Władysław Pietrasik, niestety nie są odosobnione i zawsze wywołują falę solidarności w społeczeństwie. W podobnych sprawach, nierzadko to właśnie zaangażowanie okolicznych mieszkańców okazuje się decydujące. Osoby poruszające się po sąsiedztwie, korzystające z komunikacji miejskiej czy spacerujące po parkach i osiedlach, mają unikalną perspektywę. Ich czujność i spostrzegawczość mogą dostrzec coś, co umknęło profesjonalnym zespołom poszukiwawczym.

Historia pokazuje, że nawet pojedyncza, z pozoru nieistotna informacja przekazana przez świadka może być przełomem w poszukiwaniach, zmieniając ich bieg. Dlatego też policja niezmiennie apeluje o niepozostawanie obojętnym. Każdy, kto dysponuje jakąkolwiek wskazówką, która mogłaby przyczynić się do ustalenia losu zaginionej osoby, jest proszony o natychmiastowy kontakt – czas w takich sytuacjach ma naprawdę kluczowe znaczenie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.