Zaginięcie naukowca Politechniki. Trwa dramatyczna walka z rzeką, która bywa kapryśna

Gdzie jest Sylwester Gładyś?

Mijają kolejne tygodnie, a los 71-letniego Sylwestra Gładysia, cenionego naukowca Politechniki Warszawskiej, wciąż pozostaje nieznany. Od 24 lutego, kiedy to zaginął w Warszawie, śledztwo i poszukiwania nie przyniosły przełomu, co potęguje desperację rodziny i zaangażowanych służb. Bliscy obawiają się najgorszego, mając na uwadze ostatnie miejsce jego widzenia oraz nieubłagany nurt Wisły.

Zaginięcie seniora, który zmaga się z chorobą Parkinsona, od razu wzbudziło poważne obawy, zwłaszcza że jego stan zdrowia może wpływać na dezorientację i samodzielne funkcjonowanie. To sprawia, że każda minuta jest na wagę złota, a nadzieje na odnalezienie go żywym maleją z każdym dniem. Podobne przypadki z przeszłości, gdy rzeki pochłaniały ludzi bez śladu, niestety podsycają te czarne scenariusze.

„Woda powoli się ociepla i wiemy, że w takich warunkach rzeka czasem oddaje to, co zabrała. Bardzo chcemy odnaleźć Tatę i móc godnie Go pożegnać” - pisze córka. I dodaje: „Wisło, oddaj nam Tatę”.

Dramatyczny apel rodziny

Rodzina zaginionego doktora Gładysia nie poddaje się i zorganizowała szereg akcji poszukiwawczych, w tym te z wykorzystaniem łodzi z sonarami, które we wtorek przeczesywały koryto Wisły. To pokazuje determinację bliskich, którzy w obliczu bezradności chwytają się każdej, nawet najbardziej gorzkiej nadziei na wyjaśnienie losu zaginionego ojca. Wyzwanie jest jednak ogromne, biorąc pod uwagę rozległość rzeki i jej zmienny charakter.

Apel rodziny o czujność i szukanie rzeczy osobistych w rejonie rzeki jest nieustannie powtarzany, przypominając mieszkańcom o tragicznym wymiarze tej sprawy. Ostatni raz naukowca widziano w Parku Młocińskim, co skłania do przekonania, że mógł on nieumyślnie wpaść do wody. To dramatyczne tło nadaje całej historii wyjątkowo bolesny kontekst, ukazując nierówną walkę człowieka z potężnym żywiołem.

Ile kilometrów przeszukano?

Skala zaangażowania w poszukiwania jest imponująca – do akcji włączyły się dziesiątki osób, w tym policjanci, ratownicy, harcerze, studenci, przyjaciele oraz cała rodzina Sylwestra Gładysia. Przeczesano nie tylko park, ale także ponad 12 kilometrów wzdłuż wiślanego brzegu, co świadczy o skrupulatności i wysiłku włożonym w odnalezienie jakiegokolwiek śladu. Pomimo tak szerokiego zakresu działań, efekty są niestety minimalne.

Bliscy z bólem relacjonują, że przeszli „setki kilometrów”, nie znajdując nawet najmniejszego śladu, ani czapki, ani kijków do nordic walking, które zaginiony miał przy sobie w dniu zaginięcia. To tylko potęguje frustrację i uczucie bezsilności, kiedy gigantyczny wysiłek nie przekłada się na konkretne rezultaty. Każda nowa informacja jest na wagę złota i może okazać się przełomem w tej makabrycznej historii.

Jak wygląda zaginiony profesor?

Dla skuteczności poszukiwań kluczowe jest rozpropagowanie rysopisu zaginionego Sylwestra Gładysia, który ma około 180 cm wzrostu i waży około 100 kg. Charakteryzują go krótkie siwe włosy, siwe wąsy oraz broda, a także noszone okulary. Istotną informacją jest również to, że jego ręce mogą drżeć z powodu choroby Parkinsona, co stanowi jeden z charakterystycznych elementów jego wyglądu.

W dniu zaginięcia profesor był ubrany w niebieskie jeansy, czerwoną kurtkę oraz ciemny beret, a poruszał się z kijkami do nordic walking. Te szczegóły mogą pomóc w identyfikacji przez przypadkowych świadków, dlatego apel o czujność jest wciąż aktualny. Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 lub pod numerami telefonów (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowo 112 i 997, bądź mailowo: [email protected].

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.