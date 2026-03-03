Zaginięcie Sylwestra Gładysia. Czy tajemnica Parku Młocińskiego zostanie rozwiązana?

Zaginięcie doktora Politechniki

Sylwester Gładyś, 71-letni doktor Politechniki Warszawskiej, zaginął 24 lutego 2024 roku w Warszawie. Około godziny 16.00 był widziany na monitoringu, gdy wchodził do Parku Młocińskiego. Skierował się ścieżką w stronę Wisły, nie opuszczając parku tym samym wejściem. Wcześniej widziano go na ulicy Encyklopedycznej, po czym ślad się urwał.

Od momentu zaginięcia Sylwester Gładyś nie nawiązał kontaktu z rodziną, co wzbudza poważne obawy. Mężczyzna cierpi na chorobę Parkinsona, co dodatkowo zwiększa jego podatność na zagrożenia i utrudnia samodzielne funkcjonowanie w przypadku dezorientacji. Bliscy i służby prowadzą szeroko zakrojone działania poszukiwawcze.

„Znów spałam tylko kilka godzin. Trzymam jeszcze nadzieję.”

Intensywne poszukiwania

W akcję poszukiwawczą zaangażowały się liczne siły, w tym policja, medycy, harcerze, studenci doktora Gładysia, a także przyjaciele i rodzina. Przeszukano setki kilometrów terenu, koncentrując się na Parku Młocińskim oraz obszarze wzdłuż Wisły. Bliscy i służby przeczesali dokładnie cały park, a także 12 kilometrów terenu w dół rzeki, licząc na odnalezienie jakiegokolwiek śladu.

Niestety, mimo tak szeroko zakrojonych działań, nie znaleziono żadnych przedmiotów należących do zaginionego, takich jak czapka czy kijki do nordic walking, które miał przy sobie w dniu zaginięcia. Brak jakichkolwiek wskazówek utrudnia określenie dalszego kierunku poszukiwań i zwiększa niepokój wśród bliskich, którzy wciąż mają nadzieję.

„Niestety wciąż nie mamy żadnej potwierdzonej informacji, czy tata wpadł do Wisły, czy też błąka się gdzieś i żyje dzięki pomocy dobrych ludzi”

Co wiemy o zaginionym?

Sylwester Gładyś ma 180 cm wzrostu i waży około 100 kg. Charakteryzuje go krótki siwy włos uczesany na bok oraz siwe wąsy i broda. Nosi okulary, a jego ręce trzęsą się z powodu choroby Parkinsona, co stanowi istotny element jego rysopisu. W dniu zaginięcia miał na sobie konkretny ubiór, który może pomóc w identyfikacji.

W momencie ostatniego kontaktu zaginiony miał na sobie niebieskie jeansy, czerwoną kurtkę oraz ciemny beret. Używał również kijków do nordic walking, które również mogłyby stanowić wskazówkę. Rodzina apeluje, aby szczególną uwagę zwracać na te elementy ubioru i wyposażenia, zwłaszcza w rejonach nadrzecznych.

„Bardzo proszę − rozglądajcie się, szczególnie w okolicach Wisły. Jeśli tata wpadł do rzeki i ktokolwiek zobaczy czerwoną, wyrazistą kurtkę - proszę natychmiast dać znać. Jeśli nie jest w Wiśle, proszę zwracajcie uwagę na jego opis i informujcie nas, jeśli ktoś gdziekolwiek go widział”

Gdzie zgłaszać informacje?

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia Sylwestra Gładysia proszone są o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V. Kontaktować można się pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56. Informacje można również przekazywać całodobowo, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 997. Każda wskazówka jest niezwykle cenna i może przyczynić się do odnalezienia zaginionego mężczyzny.

Możliwy jest także kontakt mailowy z oficerem prasowym Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Policja gwarantuje anonimowość osobom przekazującym informacje. Rodzina i służby liczą na pomoc społeczeństwa w rozwikłaniu tej dramatycznej sprawy i szczęśliwym zakończeniu poszukiwań.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.