Zaginiony 37-latek z Podkarpacia odnaleziony. Gdzie ukrywał się miesiącami?

Szerokie poszukiwania na Podkarpaciu

Policja z Jarosławia prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania 37-letniego mieszkańca gminy Rokietnica, który zaginął w połowie stycznia. Przez wiele tygodni bliscy nie mieli z nim żadnego kontaktu, co wzbudziło poważne obawy o jego życie i zdrowie. Po zgłoszeniu zaginięcia funkcjonariusze rozpoczęli intensywną akcję, obejmującą rozległe i często trudno dostępne tereny regionu.

Obszar poszukiwań obejmował pobliskie pola, gęste lasy, opuszczone zabudowania, a także studnie, które mogły stanowić zagrożenie. Aby dotrzeć do najbardziej odludnych miejsc, ratownicy wykorzystywali specjalistyczny sprzęt, w tym drony i quady. Akcja była skomplikowana ze względu na trudne warunki terenowe i atmosferyczne panujące zimą.

Kluczowy przełom w Pruchniku

Przełom w trwających tygodniami poszukiwaniach nastąpił w niedzielę, krótko po północy, w miejscowości Pruchnik. Pewna kobieta, dzięki zdjęciom zaginionego opublikowanym w internecie, rozpoznała go i natychmiast zaalarmowała policję. Jej czujność okazała się kluczowa dla pomyślnego zakończenia akcji.

Patrol policyjny szybko dotarł na miejsce zgłoszenia w Pruchniku, gdzie faktycznie odnaleziono poszukiwanego 37-latka. Mężczyzna znajdował się pod wyraźnym wpływem alkoholu; przeprowadzone badanie wykazało u niego niemal dwa i pół promila. Pomimo tego, jego stan zdrowia nie zagrażał życiu.

Jak przetrwał w leśnej ziemiance?

Odnaleziony mężczyzna wyjaśnił funkcjonariuszom, że przez cały okres zaginięcia mieszkał w samodzielnie wykopanej ziemiance. Jego kryjówka znajdowała się gdzieś na odludziu, pomiędzy miejscowościami Wola Węgierska a Helusz. Mężczyzna opuszczał swoje schronienie niezwykle rzadko, aby zaopatrzyć się w niezbędne produkty.

Powrót 37-latka do rodziny stanowi szczęśliwe zakończenie długotrwałej akcji. Trudne warunki pogodowe, w tym silne mrozy panujące w styczniu i lutym, znacząco zmniejszały szanse na odnalezienie go żywego. Jego zdolność do przetrwania w tak spartańskich warunkach wzbudziła zdumienie służb. Odnaleziony wrócił do rodziny, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

Rola czujności mieszkańców w akcji

Mundurowi podkreślają, że bezcenna w tej sytuacji okazała się postawa osoby, która rozpoznała zaginionego i niezwłocznie zawiadomiła służby. Tego typu zaangażowanie społeczne często decyduje o sukcesie skomplikowanych operacji poszukiwawczych. Dzięki spostrzegawczości jednej z mieszkanek udało się zakończyć wielotygodniową akcję.

Cała operacja była przykładem skutecznej współpracy policji z mieszkańcami, która pozwoliła na pomyślne odnalezienie zaginionego. Funkcjonariusze z Jarosławia regularnie apelują o czujność i reagowanie na nietypowe sytuacje, co udowadnia, że społeczne zaangażowanie ma realny wpływ na bezpieczeństwo. Zaginiony 37-latek jest już bezpieczny z bliskimi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.