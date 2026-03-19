Zaginiony policjant z Pomorza. Co odkryto w lesie pod Strugą?

Tragiczny finał w gminie Czersk

Poszukiwania 37-letniego funkcjonariusza z komisariatu policji w Czersku zakończyły się tragicznie. O jego zaginięciu poinformowano w niedzielę, 17 marca, w godzinach wieczornych. Służby wydały komunikat z rysopisem, podkreślając brak kontaktu mężczyzny z rodziną od wczesnych godzin porannych. Początkowo nie ujawniano, że poszukiwanym jest czynny policjant. Lokalne środowisko policyjne było zaangażowane w intensywne działania poszukiwawcze na terenie gminy Czersk.

Zwłoki zaginionego 37-latka odnaleziono rankiem 18 marca w zalesionym obszarze, w okolicy wsi Struga. Na miejsce natychmiast skierowano specjalistyczną grupę dochodzeniowo-śledczą oraz prokuratora, który miał nadzorować dalsze czynności. Ta informacja wstrząsnęła społecznością lokalną i środowiskiem funkcjonariuszy z Pomorza.

Co ujawniło śledztwo?

Szef chojnickiej Prokuratury Rejonowej, Mirosław Orłowski, oficjalnie potwierdził tożsamość zmarłego funkcjonariusza. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że przyczyną zgonu była rana postrzałowa. Strzał został oddany najprawdopodobniej ze służbowej broni należącej do zmarłego policjanta.

Śledczy obecnie skłaniają się ku hipotezie, że mężczyzna mógł targnąć się na własne życie. Na podstawie dotychczas zebranych dowodów, prokuratura wyklucza udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. Działania dochodzeniowo-śledcze koncentrują się na precyzyjnym odtworzeniu ostatnich chwil życia 37-latka.

Kiedy poznamy przyczynę śmierci?

Kluczowe dla ostatecznego ustalenia dokładnej przyczyny zgonu będą wyniki planowanej sekcji zwłok. Zostanie ona przeprowadzona z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej. Specjaliści przeprowadzą szczegółowe badania, aby dostarczyć pełnych informacji na temat okoliczności śmierci funkcjonariusza.

Prowadzone w sprawie śledztwo ma na celu kompleksowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu. Organy ścigania starają się zebrać jak najwięcej danych, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Na obecnym etapie śledztwa nie ujawniono publicznie więcej szczegółów dotyczących prowadzonych czynności.

Wsparcie dla bliskich i funkcjonariuszy

Śmierć 37-letniego policjanta jest dużym ciosem dla lokalnego środowiska policyjnego w Czersku. Dodatkowo, dramatu sytuacji dodaje fakt, że zmarłego funkcjonariusza odnaleźli jego koledzy ze służby. Wsparcie psychologiczne jest obecnie dostępne dla rodzin oraz współpracowników zmarłego.

W kontekście tego tragicznego wydarzenia, przypominane są dostępne formy pomocy psychologicznej dla osób borykających się z kryzysem. Poniżej przedstawiono listę telefonów zaufania, które oferują bezpłatne wsparcie i porady. Dostępne są linie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w potrzebie.

Potrzebujesz pomocy? Ważne numery

Jeżeli przechodzisz przez trudny czas, borykasz się z kryzysem psychicznym lub masz myśli rezygnacyjne, nie wahaj się skorzystać z profesjonalnej pomocy. Zwróć się do wykwalifikowanych psychologów i specjalistów pełniących dyżury w ramach telefonów zaufania, dostępnych bezpłatnie. Pamiętaj, że zawsze możesz szukać wsparcia w trudnych chwilach.

Dostępne są bezpłatne linie wsparcia, takie jak kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, oraz dla dorosłych: 116 123. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka oferuje pomoc pod numerem 800 121 212. Osoby w żałobie po stracie bliskich mogą skorzystać ze wsparcia pod numerem 800 108 108, a Tumbo Pomaga zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie pod numerem 800 111 123. Dodatkowo, platforma pokonackryzys.pl oferuje cenne zasoby online dla osób szukających wsparcia. W sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu, należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.