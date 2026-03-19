Zajazd Horolna w Przybędzy. Co stało się z usuniętym odcinkiem „Kuchennych rewolucji”?

„Kuchenne rewolucje” w Przybędzy

Odcinek drugiego sezonu "Kuchennych rewolucji", realizowany w zajeździe Horolna w Przybędzy pod Żywcem, szybko zyskał status legendy wśród fanów programu. Informacje o szczegółach tej kontrowersyjnej interwencji pojawiły się w połowie marca, opublikowane przez facebookowy profil "Czorny narzeka – blog popkulturowy". Już na początku wizyty ekipy telewizyjnej było jasne, że nie będzie to typowa metamorfoza. Otoczenie restauracji bardziej przypominało zaniedbane wysypisko niż miejsce, które mogłoby przyciągać gości do odwiedzin.

Wokół lokalu piętrzyły się sterty śmieci, porzucone urządzenia oraz psujące się resztki jedzenia, co natychmiast rzucało się w oczy. Wnętrze Zajazdu Horolna prezentowało się jeszcze gorzej, potęgując dramatyczny obraz sytuacji. Po restauracji swobodnie biegały zwierzęta, a fatalny stan kuchni i wszechobecny fetor świadczyły o rażącym braku higieny. Całkowity chaos w zarządzaniu i stałe problemy z zatowarowaniem paraliżowały biznes gastronomiczny.

Kłopoty z menu i obsługa gości

Klienci, którzy mimo wszystko decydowali się odwiedzić zajazd w Przybędzy, nieustannie zgłaszali narzekania na braki w menu. Często zdarzało się, że w restauracji brakowało podstawowych dań i napojów, co frustrowało gości. Zamówienia nie trafiały na stoły w odpowiednim czasie, co dodatkowo pogarszało reputację Zajazdu Horolna.

Prawdziwym punktem zapalnym okazała się jednak postawa Zbigniewa Śliwińskiego, właściciela lokalu. Jego relacje z Magdą Gessler od pierwszych chwil były wyjątkowo napięte. Szybko przerodziły się w otwarty konflikt, dominując atmosferę podczas realizacji programu.

Konflikt Gessler ze Śliwińskim

W trakcie nagrań do "Kuchennych rewolucji" wciąż dochodziło do ostrych wymian zdań między Magdą Gessler a Zbigniewem Śliwińskim. Klimat panujący w zajeździe Horolna w niczym nie przypominał profesjonalnej gastronomii, co było widoczne dla całej ekipy. Restaurator nie ukrywał swojej niechęci do słynnej prowadzącej programu. Jego kontrowersyjne zachowania wielokrotnie podgrzewały napiętą atmosferę na planie.

Mimo tych początkowych trudności, telewizyjny odcinek zakończył się pozornym sukcesem i metamorfozą Zajazdu Horolna. Restauracja przeszła wizualną i kulinarną przemianę, dając nadzieję na lepsze jutro. Pracownicy deklarowali wówczas, że chcą kontynuować wprowadzone zmiany i dbać o jakość serwowanych dań. Ostatnie sceny programu wskazywały na ostateczny triumf przedsięwzięcia, co jednak okazało się mylne.

Dlaczego odcinek usunięto?

Legendarny status tego epizodu "Kuchennych rewolucji" wynikał z wydarzeń, które nastąpiły po jego telewizyjnej premierze. Spór pomiędzy Zbigniewem Śliwińskim a Magdą Gessler nie wygasł wraz z wyjazdem kamer, lecz eskalował. Cała sprawa oparła się o sąd, co było bezprecedensowe w historii programu.

Dodatkowej pikanterii dodawały kolejne działania właściciela Zajazdu Horolna, które wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych i prasie. W konsekwencji tych wydarzeń stacja telewizyjna podjęła decyzję o wycofaniu kontrowersyjnego odcinka z dystrybucji. Na długie lata stał się on praktycznie nieosiągalny dla widzów, co tylko potęgowało jego mit.

"Na dodatek doszedł do tego ten nieszczęsny plakat, z głową Gessler przebitą szaszłykiem xD Lokal później się bronił, że to wcale nie jest głowa Gessler tylko bliżej niezidentyfikowana blond głowa, ale wiadomo, jak to interpretować" - czytamy w poście.

Czy to koniec kontrowersji?

Mimo upływu lat, skandal wokół zajazdu z Przybędzy regularnie powraca w internetowych dyskusjach miłośników show "Kuchenne rewolucje". To wydarzenie stanowi doskonały dowód na to, jak cienka linia dzieli telewizyjny format rozrywkowy od rzeczywistości. Działania podejmowane poza kamerami niosą za sobą realne i poważne konsekwencje, wpływając na dalsze losy osób i miejsc.

Zbigniew Śliwiński, właściciel Zajazdu Horolna, był rozpoznawalną postacią w swoim regionie. Znany był z organizowania kulinarnych imprez oraz ustanawiania rekordów w gotowaniu gigantycznych porcji tradycyjnych zup. Gotował m.in. kwaśnicę, żurek czy zupę pieczarkową, co przynosiło mu lokalną popularność. Niestety, słynny z programu zajazd Horolna ostatecznie nie poradził sobie na rynku i musiał zostać zlikwidowany.

Losy właściciela zajazdu

Główny bohater skandalicznego odcinka "Kuchennych rewolucji", Zbigniew Śliwiński, zmarł w 2020 roku. Miał wówczas 48 lat. Jego śmierć zamknęła jeden z najbardziej burzliwych rozdziałów w historii popularnego programu kulinarnego.

Sprawa Zajazdu Horolna i konflikt z Magdą Gessler pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych epizodów. Pokazuje on, że telewizyjne rewolucje nie zawsze kończą się sukcesem. Historia Przybędzy to przestroga dla przyszłych uczestników programów reality show, ukazująca trudności transformacji biznesowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.