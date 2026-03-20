Zarzuty dla lekarki po śmierci 29-latka. Co ujawniło śledztwo w szpitalu MSWiA?

Szczegóły śledztwa Prokuratury Regionalnej

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zgromadziła obszerny materiał dowodowy w sprawie tragicznej śmierci 29-latka. Śledczy starannie przesłuchali zarówno personel medyczny odpowiedzialny za wstępną diagnostykę zmarłego pacjenta, jak i inne osoby zaangażowane w jego leczenie. Zeznania obejmowały także szczegółowe relacje lekarzy i ratowników medycznych, którzy podjęli heroiczne próby reanimacji mężczyzny po nagłym i niespodziewanym pogorszeniu się jego stanu zdrowia na przystanku autobusowym. Pozyskanie tych informacji było kluczowe dla odtworzenia przebiegu zdarzeń.

Kluczowym i niezwykle istotnym elementem dochodzenia okazała się skrupulatnie zabezpieczona dokumentacja medyczna pacjenta, pochodząca ze szpitala MSWiA w Rzeszowie. W celu kompleksowej weryfikacji prawidłowości wszystkich działań podjętych przez personel medyczny, prokuratura zawnioskowała o niezależną opinię. Krakowski Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych przygotował szczegółową ekspertyzę, która dogłębnie przeanalizowała procedury i decyzje medyczne, stanowiąc następnie fundamentalną podstawę do dalszych działań prawnych w tej sprawie. Analiza ta miała rozstrzygające znaczenie dla dochodzenia.

Zarzuty dla lekarki Justyny Z.

Na podstawie kompleksowo zebranych dowodów oraz jednoznacznych wniosków wynikających z opinii biegłych sądowych, Prokuratura Regionalna w Rzeszowie podjęła decyzję o postawieniu zarzutów lekarce Justynie Z. Jest ona oskarżona o to, że swoim bezpośrednim działaniem lub zaniechaniem obowiązków służbowych naraziła 29-letniego pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania poważnego uszczerbku na jego zdrowiu. Jest to bardzo poważne oskarżenie, niosące ze sobą dalekosiężne konsekwencje prawne i etyczne w kontekście pełnionych funkcji zawodowych.

Prokuratura, opierając się na zgromadzonych materiałach, jednoznacznie ustaliła, że postępowanie lekarki było sprzeczne z obowiązującą i powszechnie uznawaną wiedzą medyczną oraz standardami praktyki lekarskiej. Główne zarzuty koncentrują się na błędnie przeprowadzonej diagnostyce pacjenta, która, zdaniem śledczych, mogła mieć kluczowy i fatalny wpływ na dalszy przebieg zdarzeń prowadzących do śmierci mężczyzny. Za tego typu przestępstwo, opisane w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego, przewidziana jest kara pozbawienia wolności do 5 lat. Sprawa budzi szerokie zainteresowanie opinii publicznej i środowiska medycznego.

Jak doszło do śmierci Mateusza O.?

Dramatyczne i tragiczne wydarzenia, które stały się podstawą prokuratorskiego śledztwa, miały miejsce w 2024 roku na terenie Rzeszowa. 29-letni Mateusz O. zmarł w nagłych okolicznościach na przystanku autobusowym, strategicznie położonym w bezpośredniej bliskości rzeszowskiego szpitala MSWiA, który opuścił zaledwie chwilę wcześniej. Przed swoim nagłym zgonem, mężczyzna zdołał jeszcze skontaktować się telefonicznie z jednym ze swoich krewnych, przekazując mu informację o rzekomej poprawie samopoczucia i wyrażając nadzieję na rychły powrót do domu. Był to jego ostatni kontakt z bliskimi, który dawał fałszywą nadzieję na polepszenie stanu zdrowia.

Niestety, pomimo wcześniejszych zapewnień o lepszym stanie zdrowia, samopoczucie Mateusza O. uległo drastycznemu i niespodziewanemu załamaniu w bardzo krótkim czasie po opuszczeniu szpitala. Osoby będące świadkami zdarzenia natychmiast zareagowały, wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe. Mimo błyskawicznie podjętych i intensywnych prób reanimacji przez profesjonalny zespół ratownictwa medycznego, życia młodego mężczyzny nie udało się niestety uratować. Jego niespodziewana śmierć stała się tragicznym punktem wyjścia do wnikliwego i szczegółowego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, mającego na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.