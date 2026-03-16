Zatruł się czadem w płonącym domu. Jaką decyzję podjął 72-latek?

Więź z rodzinnym domem i kotem

Sylwester K., 72-letni emeryt z Mińska Mazowieckiego, regularnie podróżuje na posesję swoich zmarłych rodziców, położoną w miejscowości pod Seroczynem w województwie mazowieckim. W tych wyprawach, odbywanych starym Passatem, zawsze towarzyszy mu jego czteroletni kot, Mruczek, będący dla niego nieodłącznym przyjacielem. Mimo sugestii znajomych dotyczących sprzedaży nienadającego się do remontu drewnianego domu, pan Sylwester kategorycznie odmawiał.

Emeryt wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie pozbędzie się chałupy, w której się urodził, wiążąc z nią swoje ostatnie chwile życia. Na początku marca bieżącego roku pan Sylwester przygotował prowiant i zabrał Mruczka w klatce, by ponownie wyruszyć w podróż na swoją ojcowiznę. Ta stała się sceną dramatycznych wydarzeń.

"Chcę umrzeć w tym domu" - powtarzał wszystkim, którzy radzili mu pozbyć się „ciężaru”.

Początek pożaru i alarm

Następnego dnia po przybyciu na miejsce, Sylwester K. rozpalił pod starą kuchnią, spożył obiad, po czym zasnął. Z drzemki wyrwał go intensywny dym, który szczypał w gardło. Sytuacja rozwijała się błyskawicznie, a widoczność w pomieszczeniach uległa znacznemu pogorszeniu, potęgując zagrożenie.

Jak relacjonuje Grzegorz Roguski, 78-letni znajomy mieszkający kilkaset metrów dalej, pan Sylwester natychmiast zerwał się i zaczął nawoływać Mruczka. Kot, przerażony narastającym zadymieniem, skrył się za regałem i tam się zaklinował, co znacząco utrudniało akcję ratunkową, zmuszając emeryta do podjęcia ryzyka.

"Sylwek zerwał się i jak mówił mi po pożarze pierwszą rzecz, którą zrobił zaczął nawoływać Mruczka" - opowiada reporterowi „Super Expressu” pan Grzegorz Roguski (78 l.), mieszkający kilkaset metrów od miejsca pożaru.

"Gdy Sylwek wyskoczył z kotem na ręku z palącego się domu zobaczyłem, że ma poparzoną rękę i nogę. Zapytałem jak się czuje, a on odparł, że musiał ratować Mruczka, który gdy poczuł dym ze strachu wskoczył za regał i tam się zaklinował" - dodaje znajomy.

Skutki akcji ratunkowej

Po dramatycznej ucieczce z płonącego domu, na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybyła straż pożarna. Ratownicy sprawnie przystąpili do działań gaśniczych, szybko opanowując rozprzestrzeniające się płomienie i ostatecznie ugasili pożar drewnianego budynku. Akcja zapobiegła dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie zabudowania.

Po zakończeniu działań gaśniczych, Grzegorz Roguski zabrał Sylwestra K. wraz z Mruczkiem do siebie, gdzie opatrzył jego rany i nalegał na odpoczynek. Początkowo Sylwester K. twierdził, że czuje się dobrze, jednak jego stan zdrowia zaczął się pogarszać wieczorem następnego dnia, co wzbudziło niepokój przyjaciela.

Pomoc medyczna i stan Sylwestra K.

Widząc pogarszający się stan przyjaciela, Grzegorz Roguski zdecydował się działać wbrew jego początkowym oporom i zawiózł Sylwestra K. do szpitala. Tam emeryt otrzymał profesjonalną opiekę medyczną. Ze względu na objawy zatrucia czadem, został podłączony do tlenu, co było kluczowe dla stabilizacji jego stanu zdrowia.

Mimo dolegliwości i faktu, że pan Sylwester „nacierpiał się co nie miara”, jego życie nie jest zagrożone. Jak sam powiedział znajomemu, dla niego najważniejsze jest to, że kot Mruczek przeżył całe zdarzenie. Kocurem zaopiekowała się wnuczka pana Grzegorza, Kinga. Ustalono również przyczynę pożaru, którą było zapalenie się sadzy w starym kominie.

"Nie słuchałem go, tylko zawiozłem do szpitala. Tam fachowo opatrzyli go i podłączyli tlen, bo podtruł się czadem. Życie jego nie jest zagrożone, ale nacierpiał się co nie miara. Mówił mi, że liczy się tylko to, że Mruczek żyje. Kocurem sąsiada zaopiekowała się moja wnuczka, Kinga. Do pożaru doszło poprzez zapalenie się sadzy w starym kominie" - relacjonuje pan Grzegorz.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.