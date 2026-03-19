Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski na Węgrzech. Ich strój zaskoczył?

Zbigniew Ziobro i Romanowski w Budapeszcie

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, oraz Marcin Romanowski, były wiceminister resortu, od pewnego czasu przebywają na Węgrzech. Obaj politycy zamieszkują w Budapeszcie, gdzie aktywnie uczestniczą w życiu publicznym i nawiązują kontakty z innymi przedstawicielami sceny politycznej.

Ich obecność w stolicy Węgier została zauważona przy okazji kilku wydarzeń politycznych. Politycy z Polski angażują się w lokalne inicjatywy, a także podejmują rozmowy z węgierskimi odpowiednikami oraz kolegami z własnej partii. Ich aktywność na Węgrzech stanowi przedmiot zainteresowania mediów oraz opinii publicznej.

Udział w węgierskim „Marszu Pokoju”

W minioną niedzielę, 15 marca, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wzięli udział w zorganizowanym w Budapeszcie „Marszu Pokoju”. Wydarzenie to, upamiętniające rewolucję z 1848 roku, było inicjatywą premiera Węgier, Viktora Orbana. Marsz przeszedł ulicami Budapesztu, gromadząc liczne grono uczestników i wzbudzając międzynarodową uwagę.

Pochód odbył się pod hasłami „Marsz Pokoju” oraz „Nie staniemy się ukraińską kolonią”, co wyraźnie podkreślało jego polityczny kontekst. Organizatorzy dążyli do wyrażenia sprzeciwu wobec podejścia Unii Europejskiej dotyczącego wojny na Ukrainie. Wybory parlamentarne na Węgrzech są bliskie, a premier Orban opiera swoją kampanię między innymi na protestach przeciwko wsparciu Kijowa przez UE.

Spotkania z posłami Prawa i Sprawiedliwości

Obecność polskich polityków na Węgrzech nie ograniczała się jedynie do uczestnictwa w marszu. Odbyły się także spotkania z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka Maria Kurowska oraz poseł Mariusz Gosek złożyli wizytę w Budapeszcie, aby spotkać się z Ziobrą i Romanowskim. Wizytę tę udokumentowano serią zdjęć opublikowanych następnie w mediach społecznościowych.

Maria Kurowska skomentowała wizytę, podkreślając historyczne więzi polsko-węgierskie oraz autentyczność braterstwa narodów. Poseł Gosek również był obecny podczas spotkania, wzmacniając delegację PiS i uczestnicząc w uroczystościach. Wizyta miała na celu podtrzymanie kontaktów i symboliczne uhonorowanie wspólnej historii.

"To była wspaniała wizyta u naszych braci Węgrów w Budapeszcie. Złożyliśmy wiązankę pod pomnikiem generała Józefa Bema, który walczył o wyzwolenie Węgier w czasie Wiosny Ludów. "Polak - Węgier dwa Bratanki .... " wciąż autentyczne i żywe! Dziękuję" - napisała polityczka PiS Maria Kurowska.

Jaki strój mieli Ziobro i Romanowski?

Uwagę obserwatorów i mediów przykuła nie tylko aktywność polityczna Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, ale również ich wspólna stylizacja. Na opublikowanych zdjęciach obaj politycy wyglądali, jakby uzgodnili swoje stroje na tę okazję.

Ich garderoba składała się z bordowych dzianinowych bezrękawników, jasnych koszul, granatowych marynarek oraz ciemnych spodni. Taki jednolity i bardzo podobny wybór ubrań skłonił niektórych komentatorów do skojarzeń z bliźniakami, sugerując tym samym pewien trend modowy, który mógł być widoczny na Węgrzech wśród uczestników wydarzeń.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.