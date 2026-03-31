Zbrodnia w Ursusie. Proces Ihora L. czy to już koniec sprawy?

Wielkanocna masakra w stolicy

Pamiętna Wielkanoc 2024 roku w Warszawie zostanie na długo w pamięci mieszkańców Ursusa. Cisza świątecznego poranka została brutalnie przerwana przez zbrodnię, której kulisy wciąż mrożą krew w żyłach. Na spokojnej ulicy Koronacyjnej, w jednym z domów jednorodzinnych, doszło do makabrycznego odkrycia, które wstrząsnęło całą stolicą. Cztery ciała – dwóch mężczyzn i dwóch kobiet – znaleziono w tragicznych okolicznościach, a sprawa szybko obrosła w szokujące detale.

To dramatyczne zdarzenie, początkowo owiane aurą tajemnicy i spekulacji, szybko zyskało rozgłos, budząc pytania o naturę ludzkiej ciemności. Akcja służb zburzyła świąteczny spokój, gdy karetki i radiowozy zablokowały ulicę, a posesję ogrodzono taśmami. Nikt nie spodziewał się, że za drzwiami cichego domu kryje się scenariusz rodem z najgorszego horroru, a życie całej rodziny brutalnie zakończyła czyjaś bezwzględność.

− Ujawniono cztery ciała w jednym z budynków jednorodzinnych na terenie Ursusa. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Prokurator prowadzi oględziny miejsca tego zdarzenia − informował tego dnia ówczesny rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Początkowe hipotezy tragiczny wypadek?

Pierwsze godziny po odkryciu ciał były czasem intensywnych domysłów i niepokojących scenariuszy. Początkowo zakładano, że w domu na Koronacyjnej mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku lub „rozszerzonego samobójstwa”, co szybko podchwyciły media. Wszak zaledwie dzień wcześniej rodzina brała udział w uroczystościach kościelnych, a jedna z ofiar, Anna Z., dzieliła się optymistycznymi planami na przyszłość, nieświadoma zbliżającego się końca.

Jednak w miarę postępów śledztwa brutalna rzeczywistość zaczęła rysować się coraz wyraźniej. Technicy kryminalistyki i prokuratorzy przez kilkanaście godzin skrupulatnie zabezpieczali ślady, a sekcje zwłok rozwiały wszelkie wątpliwości. Okazało się, że podczas gdy Zygmunt M. targnął się na swoje życie, jego żona i teściowie zostali bestialsko zamordowani, nosząc liczne rany zadane co najmniej trzema narzędziami. To już nie był tragiczny wypadek, lecz precyzyjnie wykonany akt okrucieństwa.

− Przybył mi kolejny rok, a w nowy wchodzę z nadzieją, że będzie jeszcze lepszy − pisała w mediach społecznościowych. Nie mogła jednak wiedzieć, że kilka dni później zostanie zamordowana przez własnego zięcia.

Co kierowało głównym sprawcą zbrodni?

Zygmunt M. szybko stał się centralną postacią tej tragedii, uznawanym za głównego inicjatora i wykonawcę potrójnego zabójstwa, zanim sam odebrał sobie życie. Śledczy, rekonstruując wydarzenia, doszli do wniosku, że decyzję o samobójstwie podjął już wcześniej, co sugeruje przemyślany, choć niewytłumaczalny plan działania. Motywy tego dramatycznego aktu długo pozostawały owiane mgłą tajemnicy, skłaniając do głębszych analiz rodzinnych relacji, pełnych napięć.

Wśród możliwych przyczyn zbrodni, prokuratura wskazywała na głęboki konflikt rodzinny i narastającą frustrację Zygmunta M., który czuł się niedoceniony i źle traktowany przez teścia. Zazdrość o żonę i poczucie bycia „przygarniętym” przez zamożniejszych krewnych miały kumulować się, prowadząc do niewyobrażalnej eskalacji przemocy. Znaleziony list pożegnalny, choć jego treść nie została ujawniona, miał rzucić nieco światła na stan umysłu sprawcy.

− Jednym z powodów branych pod uwagę jest zazdrość o swoją żonę i złe traktowanie przez teścia, który uważał, że przygarnął Zygmunta M., bo ten niczego nie miał. Był więc sfrustrowany takim traktowaniem − dodawał prokurator.

Czy był wspólnik makabrycznej zbrodni?

Kiedy wydawało się, że obraz zbrodni jest już kompletny, śledztwo nabrało nieoczekiwanego obrotu. Prokuratura zaczęła podejrzewać, że Zygmunt M. nie działał sam, a w makabryczny plan mógł być zamieszany Ihor L. z Ukrainy. Mężczyzna, zatrzymany i tymczasowo aresztowany, stał się kluczową postacią w dalszym toku postępowania, choć sam zaprzeczał jakimkolwiek powiązaniom z rodziną M. i obecności na miejscu tragedii.

Według prokuratury, Ihor L. miał zostać zwerbowany do pomocy w zabójstwie w zamian za obietnicę zapłaty około 10 tysięcy złotych. Ta zaskakująca hipoteza rzuciła nowe światło na sprawę, przekształcając ją z rodzinnej tragedii w zaplanowany akt zbrodni z udziałem osoby z zewnątrz. Długie miesiące śledztwa, mimo braku żywych świadków, doprowadziły do postawienia mu zarzutów potrójnego zabójstwa, dokonanego wspólnie i w porozumieniu z Zygmuntem M.

− Ihor L. złożył wyjaśnienia, zaprzeczył temu, że znał Zygmunta i był na miejscu zdarzenia. Nie był związany z tą rodziną. Podejrzewamy, że chciał pomóc w zabójstwie w zamian za pieniądze. Mowa tu o ok. 10 tys. zł − powiedział „Super Expressowi” rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Co zeznali świadkowie procesu?

Proces Ihora L., który rozpoczął się w 2025 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, ujawnił kolejne wstrząsające szczegóły. Na sali sądowej zeznawali pierwsi funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce zbrodni. Policjantka relacjonowała makabryczny widok zwłok kobiety, na której twarzy znajdowały się liczne rany cięte i kłute, co tylko podkreślało brutalność całego zdarzenia. Jej partner wspominał zaś o charakterystycznym zapachu gazu pieprzowego w pomieszczeniach.

Wątek listu pożegnalnego Zygmunta M. oraz domniemanej zdrady również został poruszony, gdy jeden z synów ofiar przytoczył słowa ojca: „Ojciec w listopadzie powiedział, że jak matka będzie go zdradzała, to dojdzie do tragedii”. Te zeznania rzuciły nowe światło na motywy zbrodni, sugerując głęboko zakorzeniony konflikt emocjonalny. Były pracodawca Ihora L. natomiast, nakreślił portret oskarżonego jako osoby mającej problemy z alkoholem i rzadko pojawiającej się w pracy, co podważało wiarygodność jego zeznań.

Dowody prokuratury czy były niepodważalne?

Prokuratura, dążąc do skazania Ihora L., przedstawiła szereg dowodów, które miały tworzyć spójny łańcuch poszlak, wskazujący na jego współudział w zbrodni. Śledczy powoływali się na 68 połączeń telefonicznych między oskarżonym a Zygmuntem M., logowania ich telefonów w pobliżu ulicy Koronacyjnej oraz nagrania z monitoringu. Te poszlaki miały udowodnić nie tylko obecność Ukraińca na miejscu zbrodni, ale także jego aktywny udział w makabrycznych wydarzeniach.

Szczególnie wstrząsające były szczegóły dotyczące brutalności czynu, w tym informacja o udławieniu jednej z ofiar sztuczną szczęką wepchniętą do gardła. Prokuratura argumentowała, że takie obrażenia wskazują na działanie więcej niż jednej osoby, a wątek tzw. „overkillingu” – zadawania ran nawet po śmierci – wzmacniał tezę o współdziałaniu. Obrona Ihora L., reprezentowana przez mecenasa Piotra Mrowińskiego, stanowczo odrzucała jednak tę narrację, wskazując na brak bezpośrednich dowodów i odmienne opinie biegłych.

− Pani prokurator twierdzi, że nie ma innej możliwości niż udział dwóch sprawców. Biegli sądzą inaczej.

Wyrok sądu dla Ihora L.

Po wielu miesiącach intensywnego procesu, w lutym 2026 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok, uznając Ihora L. winnego potrójnego zabójstwa i skazując go na 25 lat pozbawienia wolności. Sędzia Izabela Ledzion, choć podkreślała brak bezpośrednich świadków, wskazała na spójność dowodów pośrednich. Kluczowe okazały się ślady biologiczne, w tym DNA jednej z ofiar znalezione na odzieży Ukraińca, co w połączeniu z danymi telefonicznymi i monitoringiem stworzyło logiczny łańcuch poszlak.

Sąd uznał, że Ihor L. działał wspólnie i w porozumieniu ze Zygmuntem M., a jego obecność na miejscu zdarzenia w krytycznym momencie była bezsporna. Uzasadnienie wyroku szeroko odniosło się do tragicznych relacji rodzinnych, które stanowiły tło zbrodni, wskazując Zygmunta M. jako inicjatora planu. Niemniej jednak, współudział oskarżonego był dla sądu poza wszelką wątpliwością, co przypieczętowało jego los na wiele lat.

Apelacja po wyroku sprawa wróci na wokandę?

Dla wielu, ogłoszenie wyroku mogło wydawać się końcem tej makabrycznej historii, lecz nic bardziej mylnego. W marcu 2026 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęła apelacja od wyroku, co oznacza, że sprawa zbrodni w Ursusie ponownie trafi na wokandę. To nie koniec batalii sądowej, a kolejne starcie argumentów przed sądem drugiej instancji, gdzie obrona z pewnością spróbuje podważyć zebrane dowody i uzasadnienie wyroku.

Apelacja otwiera nowy rozdział w tej tragicznej historii, stawiając pod znakiem zapytania ostateczność werdyktu i dając nadzieję (lub obawy) na inny wynik. Dla rodziny ofiar to kolejne miesiące niepewności i bolesnych wspomnień, zaś dla prawników i obserwatorów – fascynujący przykład tego, jak skomplikowane mogą być procesy poszlakowe, zwłaszcza gdy brakuje bezpośrednich świadków i żywych poszkodowanych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.