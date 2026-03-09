Zderzenie na DK75. Ile osób zostało poszkodowanych w porannym karambolu?

Poranny wypadek na DK75

W poniedziałek 9 marca doszło do groźnego zdarzenia drogowego na kluczowym odcinku drogi krajowej numer 75. W rejonie miejscowości Witowice Dolne oraz Wytrzyszczka zderzyły się trzy samochody osobowe. Incydent spowodował całkowite wstrzymanie ruchu na strategicznej trasie łączącej Jurków z Nowym Sączem. Służby ratunkowe natychmiast skierowano na miejsce wypadku.

Trzy osoby biorące udział w kolizji wymagały interwencji medycznej. Na miejsce przybyły patrole policji, zastępy straży pożarnej oraz karetki pogotowia ratunkowego. Działania służb skupiały się na udzieleniu pomocy rannym oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Utrudnienia w ruchu są znaczne i utrzymują się od wczesnych godzin porannych.

Zablokowana droga krajowa 75

W wyniku zderzenia trzech aut służby podjęły decyzję o całkowitym wyłączeniu fragmentu trasy DK75 z ruchu. Blokada dotyczy obu kierunków jazdy, co doprowadziło do powstania gigantycznych zatorów komunikacyjnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła niemożność przejazdu przez ten odcinek drogi. Kierowcy utknęli w pojazdach, czekając na przywrócenie normalnego ruchu.

Korki rozciągają się na odległość ponad dwóch kilometrów zarówno w stronę Nowego Sącza, jak i w kierunku przeciwnym. Sytuacja na drodze ulegała stopniowemu pogorszeniu w godzinach porannego szczytu. GDDKiA na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i informuje o szacowanym czasie usunięcia utrudnień. Kierowcy są proszeni o śledzenie komunikatów drogowych.

Działania służb na miejscu wypadku

Na miejscu zdarzenia ratownicy i funkcjonariusze policji prowadzą intensywne działania. Policjanci szczegółowo badają przyczyny wypadku, zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków porannego karambolu, aby dokładnie odtworzyć jego przebieg. Zebrane informacje mają pomóc w ustaleniu odpowiedzialnych za zdarzenie. Prace te są kluczowe dla dalszego postępowania.

Strażacy koncentrują się na zabezpieczaniu uszkodzonych pojazdów oraz na usuwaniu wszelkich niebezpiecznych wycieków płynów eksploatacyjnych z jezdni. Ich zadaniem jest również przywrócenie drogi do stanu umożliwiającego bezpieczny ruch. Wstępne szacunki GDDKiA wskazywały, że normalny ruch może zostać wznowiony najwcześniej około godziny 9.30.

Jak ominąć gigantyczne korki?

Całkowity paraliż głównego szlaku komunikacyjnego wymusił na służbach drogowych wydanie pilnych zaleceń dla wszystkich uczestników ruchu. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz unikanie zablokowanego fragmentu DK75. Podróżujący w tym regionie powinni przygotować się na dłuższy czas podróży i poszukać alternatywnych tras.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z wyznaczonych tras objazdowych, które są sygnalizowane przez służby. Należy jednak pamiętać, że duże natężenie ruchu może przenieść się na węższe drogi lokalne w okolicznych miejscowościach. Zaleca się wyjazd z większym zapasem czasu lub, jeśli to możliwe, odłożenie podróży do czasu usunięcia wszystkich utrudnień. Sytuacja drogowa jest dynamiczna.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.