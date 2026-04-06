Znany lekarz z Leska zginął w Bieszczadach. Co wydarzyło się w Paszowej?

Tragiczny wypadek w Bieszczadach

Tragiczne wiadomości wstrząsnęły Podkarpaciem po wypadku, który miał miejsce w niedzielę. W miejscowości Paszowa, leżącej w malowniczych Bieszczadach, doszło do potrącenia jednego z trzech rowerzystów. Niestety, 56-letni mężczyzna, którym okazał się dr Jerzy Bentkowski, poniósł śmierć w wyniku odniesionych obrażeń. Pomimo że ofiara miała na głowie kask ochronny, urazy głowy okazały się krytyczne i nieodwracalne.

Dr Jerzy Bentkowski był niezwykle cenioną postacią w lokalnej społeczności. Pełnił funkcję ortopedy oraz dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Lesku, co świadczy o jego dużym zaangażowaniu i doświadczeniu w medycynie. Jego nagła śmierć jest niepowetowaną stratą dla całego regionu, szczególnie dla pacjentów i współpracowników.

Jak doszło do śmiertelnego potrącenia?

Szczegóły tragicznego zdarzenia ustaliła lokalna policja, która prowadzi dochodzenie w sprawie. Kierujący samochodem marki Mini Cooper podjął manewr wyprzedzania grupy trzech rowerzystów. W trakcie tej czynności kierowca nie upewnił się, czy ma wystarczającą przestrzeń do bezpiecznego wykonania manewru. To kluczowy element, który doprowadził do nieszczęścia, zgodnie z wstępnymi ustaleniami służb.

Kiedy z naprzeciwka nadjechał inny pojazd, kierowca Mini Coopera gwałtownie skręcił w prawo, próbując uniknąć zderzenia czołowego. W efekcie tego nagłego ruchu, samochód uderzył w przednie koło roweru, na którym poruszał się dr Jerzy Bentkowski. Siła uderzenia spowodowała, że rowerzysta upadł na jezdnię, doznając bardzo poważnego urazu głowy.

Co stało się po wypadku?

Natychmiast po wypadku na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe. Ranny 56-letni rowerzysta, dr Jerzy Bentkowski, został przetransportowany do szpitala w Sanoku. Niestety, mimo wysiłków lekarzy i zastosowania wszelkich dostępnych środków medycznych, jego życia nie udało się uratować. Skutki urazu głowy były zbyt rozległe i poważne, aby poszkodowany mógł przeżyć.

Śmierć dr. Bentkowskiego szybko rozeszła się po regionie, wywołując falę smutku i kondolencji. Szpital Powiatowy w Lesku, gdzie pracował, wydał wzruszające oświadczenie. Podkreślono w nim jego wyjątkową rolę w placówce oraz bezinteresowne oddanie pacjentom.

"Jego nagłe odejście jest ogromną stratą nie tylko dla rodziny i bliskich, ale również dla całej społeczności szpitala, której był filarem, oddanym lekarzem i zaangażowanym liderem. Swoją pracą, wiedzą i odpowiedzialnością współtworzył wysoki poziom opieki medycznej oraz rozwój placówki, zawsze stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen życzliwości, empatii i oddania".

Kim był dr Jerzy Bentkowski dla społeczności?

Dr Jerzy Bentkowski był postacią o ugruntowanej reputacji w środowisku medycznym Podkarpacia. Jako ortopeda cieszył się zaufaniem pacjentów, a jako dyrektor ds. lecznictwa odpowiadał za kluczowe aspekty funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Lesku. Jego śmierć pozostawia lukę nie tylko personalną, ale także zawodową w placówce, która straciła doświadczonego i zaangażowanego menadżera.

Społeczność Bieszczadów i powiatu leskiego, gdzie dr Bentkowski działał, wyraża głęboki żal po stracie. Wypadek jest przypomnieniem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w obliczu rosnącej popularności turystyki rowerowej w regionie. Policja kontynuuje działania mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności tej tragedii i ustalenie ostatecznej odpowiedzialności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.