Znęcanie nad psem na Ursynowie. Jakie obrażenia doprowadziły do tragedii Maciusia?

Interwencja na warszawskim Ursynowie

Interwencja służb rozpoczęła się po zgłoszeniu przypadkowego świadka, który informował o psie przetrzymywanym i katowanym na balkonie. Na miejsce zdarzenia wezwano policję, która asystowała organizacji OTOZ Animals Inspektorat Warszawa przy odbiorze zwierzęcia. Pies Maciuś, jak się później okazało, znajdował się w bardzo złym stanie fizycznym i wymagał natychmiastowej pomocy.

Stan zdrowia odebranego psa Maciusia od początku był oceniany jako dramatyczny, co potwierdziły przeprowadzone badania weterynaryjne. OTOZ Animals Inspektorat Warszawa podkreśliło, że uzyskane wyniki były wstrząsające dla wszystkich zaangażowanych w sprawę. Wolontariusze nie kryli szoku i głębokiego poruszenia odkrytym cierpieniem zwierzęcia.

„Nie myśleliśmy, że będziemy musieli to pisać. Maciusiu, nie możemy przestać myśleć o Tobie... Jak tak można?” – napisali działacze.

Jakie obrażenia stwierdzono u psa Maciusia?

Badania rezonansem magnetycznym wykazały ogromne zniszczenia w ciele zwierzęcia, które zaskoczyły nawet doświadczonych weterynarzy. Stwierdzono dyskopatię w kilkunastu miejscach kręgosłupa, z bardzo silnym i drastycznym uciskiem na rdzeń kręgowy. To uszkodzenie było tak rozległe, że wykluczało jakąkolwiek możliwość operacji.

Specjaliści medycyny weterynaryjnej zgodnie uznali, że na ratunek dla psa jest już za późno. Działacze OTOZ Animals, po konsultacjach z weterynarzami, podkreślali powagę sytuacji, wskazując, że obrażenia wymagałyby niemal całkowitej wymiany kręgosłupa. Niestety, taka interwencja była niemożliwa.

„Dyskopatia w kilkunastu miejscach, tak silna i tak drastycznie naciskająca na rdzeń kręgowy, że nie było już żadnej możliwości operacji” – przekazali wolontariusze.

„Należałoby wstawić nowy kręgosłup…” – napisali przejęci działacze, którzy konsultowali przypadek z weterynarzami.

Ostatnie chwile Maciusia

W obliczu nieodwracalnych obrażeń i braku możliwości leczenia, podjęto najtrudniejszą decyzję. Aby zakończyć cierpienie zwierzęcia, zdecydowano o eutanazji. Wolontariusze byli obecni przy Maciusiu do samego końca, trzymając go za łapkę w klinice, aby nie odszedł samotnie.

Ostateczne pożegnanie z psem Maciusiem głęboko poruszyło członków organizacji, którzy nieustannie podkreślali skalę jego cierpienia. Pracownicy OTOZ Animals wyrazili swoje emocje, mówiąc o niemożności zapomnienia o tragedii, która spotkała zwierzę. Cała sytuacja stanowiła bolesne przypomnienie o okrucieństwie, jakiego doświadczają zwierzęta.

„Pozwoliliśmy Maciusiowi odejść. Nie odszedł sam, byliśmy przy nim w klinice do samego końca, trzymając go mocno za łapkę” – opisali jego ostatnie chwile.

Zatrzymanie właściciela psa

Sprawą znęcania się nad psem Maciusiem zajęli się funkcjonariusze z Ursynowa, którzy szybko ustalili tożsamość i zatrzymali właściciela. Mężczyźnie przedstawiono zarzut znęcania się nad zwierzęciem, wynikający z długotrwałego pozbawiania go opieki weterynaryjnej i doprowadzenia do drastycznego zaniedbania. Działania policji były wynikiem zebranego materiału dowodowego.

Jak przekazała asp. szt. Marta Haberska, zwierzę zostało odebrane podczas interwencji, a 45-letni mężczyzna został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu znęcania się nad psem poprzez nieleczenie chorób i brak odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat.

„Policjanci z Ursynowa zatrzymali mężczyznę, któremu przedstawiono zarzut znęcania się nad psem. Ze wstępnych informacji wynika, że 45-latek od dłuższego czasu miał pozbawiać go opieki weterynaryjnej co doprowadziło psa do stanu drastycznego zaniedbania” – przekazała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska.

„Zwierzę zostało odebrane podczas interwencji, a mężczyzna został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił postawić mu zarzut znęcania się nad psem poprzez nieleczenie chorób i brak opieki weterynaryjnej. Grozi mu do 3 lat więzienia” – dodała policjantka.

Apel organizacji prozwierzęcych

Organizacja OTOZ Animals w rozmowie z „Super Expressem” wystosowała apel do społeczeństwa o aktywne reagowanie na przypadki znęcania się nad zwierzętami. Podkreślono, że zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji jest niezwykle ważne i stanowi kluczowy element walki o dobro zwierząt. Każde zgłoszenie może uratować życie.

Działacze prozwierzęcy zaznaczyli również, że wspieranie organizacji takich jak OTOZ Animals ma ogromne znaczenie dla skuteczności ich działań. W praktyce to właśnie te podmioty często ratują zwierzęta z podobnych dramatów, zapewniając im niezbędną opiekę i pomoc. Wsparcie finansowe oraz wolontariat są kluczowe dla kontynuowania tej misji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.