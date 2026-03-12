Zniknięcie Iwony Wieczorek. Czy nowa hipoteza rozwiązuje trzynastoletnią tajemnicę?

Ostatnie chwile Iwony Wieczorek

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek w lipcu 2010 roku wciąż pozostaje jedną z najbardziej wstrząsających i niewyjaśnionych tajemnic polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wiele wskazuje na to, że prawdziwy przełom nastąpi dopiero po odnalezieniu jej szczątków, co po trzynastu latach śledztwa wciąż jest niemożliwe. Organy ścigania nie zlokalizowały ciała dziewczyny, ani nie znalazły dowodów na jej obecność poza słynnym wejściem numer 63 na plażę w Jelitkowie.

Miejski monitoring zarejestrował powrót nastolatki z imprezy dokładnie o godzinie 4:12, co jest ostatnim pewnym śladem. Teren wokół tego punktu został przeczesany niezwykle dokładnie, co sprawia, że szanse na ukrycie zwłok w tym rejonie przez sprawcę są minimalne. Jednak samo nagranie absolutnie nie przesądza, że tragedia wydarzyła się tam, gdzie widziano ją ostatni raz; zaginiona miała do pokonania jeszcze około dwóch do dwóch i pół kilometra do swojego mieszkania, a ten finalny odcinek trasy pozostaje całkowicie poza zasięgiem kamer.

Nieznany kierowca białego fiata

Ci, którzy bacznie śledzą tę niewyjaśnioną sprawę, od dawna sugerują, że dziewczyna mogła zostać podwieziona samochodem, co zmieniłoby całkowicie narrację ostatnich chwil. Nawet jeśli telefon Iwony się rozładował, sprawca mógł czekać w bliskim sąsiedztwie jej domu, zaparkować tuż przed blokiem, lub po prostu przypadkowo natknąć się na nią podczas pieszej wędrówki, oferując podwózkę.

Motyw samochodu zyskał nową, intrygującą perspektywę na początku bieżącego roku, kilkanaście lat po zaginięciu gdańszczanki. W styczniu policja zasugerowała, że kierujący białym fiatem Cinquecento może mieć związek ze sprawą, a pojazd ten zaobserwowano 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w pobliżu gdańskiego Parku Reagana. Śledczy częściowo zrekonstruowali jego szlak, prowadzący przez Rumię, Redę oraz okolice Pucka, apelując jednocześnie o wszelkie wskazówki.

"Właściciel samochodu może nawet żyć w całkowitej nieświadomości posiadania kluczowych dla organów ścigania informacji" - zaznaczył Marek Dyjasz w wywiadzie dla portalu Goniec.

Czy sprawca jest nieświadomym świadkiem?

Inspektor Marek Dyjasz, niegdyś szef Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ocenił trop białego fiata jako niezwykle istotny, choć jego zdaniem najprawdopodobniej nie był związany bezpośrednio z mordercą. Według doświadczonego oficera, auto przypuszczalnie należało do naocznego świadka, którego zeznania mogłyby przynieść prawdziwy przełom w trwającym dochodzeniu, zmieniając bieg śledztwa.

Wiosną tego roku emerytowany oficer policji ponownie wystąpił w internetowej audycji „Rozmowa Wprost”, gdzie stanowczo powtórzył swoje przypuszczenie o znajomości ofiary z jej oprawcą. Jego ocena jest jasna: zbrodnia nie została zaplanowana, lecz była wynikiem niefortunnych zdarzeń, które w dramatyczny sposób doprowadziły do śmierci młodej kobiety, a nie z góry obmyślonego planu.

Hipoteza nagłej konfrontacji

Policyjny ekspert przypomniał również swoją teorię o rzekomej ciąży dziewczyny, która od lat pojawia się w spekulacjach dotyczących tej sprawy. Taki scenariusz funkcjonariusz nakreślił między innymi podczas wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej w 2023 roku, gdzie wspominał o faktach z życia kobiety, o których publicznie się nie mówiło, sugerując istnienie ukrytych motywów.

Zdaniem byłego dyrektora z Komendy Głównej Policji, ewentualna ciąża ofiary stanowiłaby główny i niezwykle mocny powód ukrycia jej ciała przez sprawcę. Potwierdzenie tej teorii radykalnie zmniejszyłoby liczbę podejrzewanych osób do wąskiego grona znajomych, zmuszając śledczych do skupienia się na bardzo konkretnym kręgu osób, które mogły mieć motyw.

Gdy dziennikarka wprost zapytała, czy Wieczorek mogła mieć sponsora, Marek Dyjasz zasugerował jedynie, że "o pewnych szczegółach życia Iwony nie mówiło się publicznie".

Kim mógł być sprawca?

W przeszłości ten sam ekspert argumentował, że rówieśnicy dziewczyny raczej nie zdołaliby tak perfekcyjnie i trwale pozbyć się zwłok, skutecznie wodząc za nos cały aparat państwowy przez kilkanaście lat. Z tego powodu detektyw skłania się ku tezie o zaangażowaniu kogoś nieco starszego, kto miałby większe doświadczenie i możliwości. Gdyby zaginiona spodziewała się dziecka, wyjście prawdy na jaw zrujnowałoby jego relacje rodzinne i pozycję zawodową, co stanowiłoby potężny motyw do desperackiego działania.

Zabójca ryzykował utratę dotychczasowego życia i reputacji, co podczas burzliwej konfrontacji w zamkniętym pomieszczeniu mogło doprowadzić do nieplanowanej tragedii. Śledczy w 2023 roku zwracał również uwagę na odnalezioną w pokoju 19-latki kopertę z dużą sumą pieniędzy, co dodatkowo komplikuje sprawę. Ta niewyjaśniona gotówka jest jednym z bardziej tajemniczych elementów tej fascynującej sprawy, której detale wciąż wychodzą na światło dzienne.

Skąd tajemnicza gotówka Iwony?

Znaleziona gotówka w pokoju Iwony Wieczorek od lat stanowi jeden z najbardziej intrygujących wątków w sprawie jej zaginięcia. Tajemnica tych pieniędzy mogłaby rzucić nowe światło na ostatnie dni nastolatki i motywy ewentualnego sprawcy, jednak wciąż brakuje jednoznacznych wyjaśnień. Jest to element, który wzbudza liczne spekulacje, odwołujące się do różnych hipotez dotyczących życia zaginionej.

Jak czytamy w książce „Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw” autorstwa Marty Bilskiej oraz Mikołaja Podolskiego, do przekazania pieniędzy 19-latce przyznały się dwie osoby. Była to matka Iwony, która tłumaczyła, że czasami zostawiała wypłaconą gotówkę w pokoju córki, jak i jeden z jej nauczycieli, który wyjaśniał, że przekazał dziewczynie pieniądze na kurs prawa jazdy. Do chwili zaginięcia Iwona nie zdążyła jednak zapisać się na takie szkolenie, co tylko pogłębia zagadkę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.