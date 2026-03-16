Zofia Bogdan świętuje 105 lat. Co uratowało jej życie w Powstaniu Warszawskim?

Zofia Bogdan Żywa historia

Zofia Bogdan, z domu Słowikowska, obchodzi dziś niezwykłe 105. urodziny, stając się żywym pomnikiem heroizmu i niezłomności polskiego narodu. Jej młodość przypadła na jeden z najbardziej mrocznych okresów w dziejach Europy – II wojnę światową, czas, gdy decyzje młodych ludzi miały wagę życia i śmierci. Mimo śmiertelnego zagrożenia i niepewnej przyszłości, młoda Zofia nie zawahała się podjąć służby, która wymagała ogromnej odwagi.

Już w wieku osiemnastu lat, z determinacją, jakiej próżno szukać u wielu dorosłych, zgłosiła się do Polskiego Wojskowego Szpitala Maltańskiego. Przez całą niemiecką okupację, w cieniu wojennego piekła, pracowała jako pielęgniarka, niosąc ulgę rannym i potrzebującym. Jej codzienna służba była nie tylko fizycznie wyczerpująca, ale i obarczona stałym ryzykiem, co najlepiej świadczy o jej niezwykłej sile ducha.

– Na podwórzu przy Śniadeckich podbiegł do mnie syn doktora Żebrowskiego, miał może 9 lat. Przytulił się do mnie i w tym momencie zaczął się ostrzał i odłamek przebił mu głowę i zatrzymał się na mojej klatce piersiowej, w kieszeni, w której miałam grzebyk. Ten grzebyk został lekko nadpalony, ale uratował mi życie – mówiła pani Zofia w jednym z wywiadów.

Co uratowało jej życie w Powstaniu Warszawskim?

Podczas heroicznego zrywu Powstania Warszawskiego, pani Zofia działała pod konspiracyjnym pseudonimem „Zojda” w owianym legendą oddziale „Bakcyl”, pełniąc rolę sanitariuszki. W tamtych sierpniowych dniach codzienne życie naznaczone było nieustannymi ostrzałami, widokiem rannych i dramatycznymi wyborami, które pozostawiły w jej pamięci niezatarte ślady. Te chwile grozy były częścią brutalnej rzeczywistości walczącej stolicy.

Jedno z takich wspomnień, mrożące krew w żyłach, dotyczy momentu, który na zawsze odmienił jej życie i podkreśla cud jej ocalenia. Wydarzenie to, w swojej okrutnej przypadkowości, pokazuje, jak cienka była granica między życiem a śmiercią w okupowanej Warszawie. To właśnie wtedy, w obliczu nagłej i bezlitosnej przemocy, los pokazał swoje najbardziej zaskakujące oblicze.

Życie po kapitulacji powstania

Po kapitulacji Powstania Warszawskiego, które zmiotło stolicę z powierzchni ziemi, Zofia Bogdan podzieliła los tysięcy warszawiaków, trafiając do obozu przejściowego w Piastowie. Był to kolejny etap gehenny, jednak dla pani Zofii los uśmiechnął się – z opresji wyciągnęła ją rodzina jej narzeczonego Stefana. To właśnie miłość i rodzinne więzi okazały się światełkiem w tunelu po wojennej apokalipsie, prowadząc do ślubu pary już w listopadzie 1944 roku.

Po wojnie, pani Zofia osiadła z mężem i jego rodziną na osiedlu kolejowym nieopodal Dworca Zachodniego w Warszawie, rozpoczynając nowy rozdział życia w zrujnowanym, ale odbudowywanym mieście. Jej nieocenione zasługi i wojenne doświadczenia nie pozostały zapomniane; po latach zostały uhonorowane należnymi odznaczeniami, w tym prestiżowym Złotym Medalem pro Merito Melitensi od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w 2015 roku, a także wsparciem Fundacji „Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich”.

Niezapomniane świadectwo bohaterstwa

Historia Zofii Bogdan to nie tylko osobista opowieść o przetrwaniu, ale także potężne świadectwo zbiorowego heroizmu i ofiary mieszkańców Warszawy. Jej postać przypomina nam o tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych, którzy w najtrudniejszych chwilach bronili godności i wolności. Tacy świadkowie historii są bezcenni dla kolejnych pokoleń, ucząc o wartościach i cenie niepodległości.

Dziś, w dniu jej 105. urodzin, fala życzeń i wyrazów uznania płynie do niej z każdego zakątka Polski, także za pośrednictwem mediów społecznościowych. To dowód na to, że pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego jest wciąż żywa i stanowi inspirację dla wielu. Zofia Bogdan, swoim życiem, udowadnia, że prawdziwa odwaga i poświęcenie nigdy nie blakną, nawet w obliczu upływu lat.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.