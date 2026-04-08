Zuchwała kradzież w Gdańsku. Co zdradziło złodzieja z Mołdawii?

Pościg na gdańskiej Zaspie

Scenariusz godny sensacyjnego filmu rozegrał się w czwartkowe popołudnie na gdańskiej Zaspie, kiedy to dyżurny komisariatu na Przymorzu otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego z mieszkań. Sytuacja nabrała tempa, a na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano cztery patrole Oddziału Prewencji, które otoczyły budynek, nie dając sprawcy szans na szybką ucieczkę.

Funkcjonariusze, działając metodycznie i z pełnym profesjonalizmem, rozpoczęli dokładne przeszukiwanie klatki schodowej oraz kolejnych pięter bloku, z nadzieją na ujęcie sprawcy wciąż przebywającego w budynku. Choć złodziej opuścił już okradziony lokal, nie przewidział, że jego kryjówka znajdzie się pod lupą mundurowych. Ostatecznie, ukrywającego się na poddaszu mężczyznę szybko zlokalizowano i zatrzymano. Okazał się nim 43-letni obywatel Mołdawii, co od razu wzbudziło pytania o jego motywy i zakres działania.

"43-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany, a podczas kontroli mundurowi ujawnili i zabezpieczyli przy nim kilka tysięcy złotych, banknoty euro, funty, dolary, korony i hrywny. Mężczyzna miał też przy sobie narzędzia ślusarskie i wytrychy. Podczas dalszych czynności policjanci znaleźli forda, którym przyjechał sprawca i dokładnie go sprawdzili" - informują policjanci z Gdańska.

Co ujawnił policyjny nalot?

Podczas przeszukania zatrzymanego Mołdawianina, mundurowi natrafili na prawdziwy arsenał narzędzi ślusarskich i wytrychów, co jednoznacznie wskazywało na jego przestępczy fach. To jednak był dopiero początek szokujących odkryć, które rzuciły światło na skalę działalności złodzieja i jego modus operandi, budząc niepokój wśród mieszkańców i organów ścigania. Zabezpieczono również sporą ilość gotówki w różnych walutach, świadczącą o międzynarodowym zasięgu jego przestępczych wojaży.

Prawdziwe zaskoczenie czekało jednak funkcjonariuszy w samochodzie sprawcy. Wewnątrz Forda, którym przyjechał do Gdańska, odnaleziono kolejne przedmioty pochodzące z przestępstw. Wśród nich znajdowały się cenne biżuterie, eleganckie zegarki, markowe perfumy, pióra oraz długopisy, a także dodatkowe pieniądze, co potwierdziło, że mężczyzna nie działał pierwszy raz i miał na koncie znacznie więcej niż tylko to jedno włamanie.

Monitoring demaskuje włamywacza

W ustalaniu okoliczności i potwierdzaniu tożsamości sprawcy kluczową rolę odegrał monitoring, którego zapisy precyzyjnie zarejestrowały zarówno przebieg włamania, jak i wizerunek złodzieja. Dzięki pracy policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technika kryminalistyki, który zabezpieczył wszystkie ślady, zebrano niepodważalne dowody przeciwko 43-latkowi.

Analiza zebranych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom na powiązanie zatrzymanego Mołdawianina z innymi kradzieżami z włamaniem, do których doszło w marcu. Co istotne, mężczyzna działał nie tylko na terenie Przymorza, ale także w odległym Białymstoku, co wskazuje na jego mobilność i szeroki zasięg przestępczej działalności. Część rzeczy znalezionych w jego samochodzie pochodziła właśnie z tych wcześniejszych, nierozwiązanych dotąd spraw.

"Zatrzymany został doprowadzony do komisariatu i dalej zajęli się nim policjanci z Przymorza. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że 43-latek ma na swoim koncie także inne kradzieże z włamaniem. Podobnych przestępstw mężczyzna dopuścił się w marcu na terenie Przymorza oraz Białegostoku. Część zabezpieczonych rzeczy w jego samochodzie pochodziła właśnie z tamtych przestępstw" - wskazują funkcjonariusze.

Jaki wyrok czeka Mołdawianina?

W obliczu tak solidnych dowodów prokurator nie miał wątpliwości i postawił mężczyźnie trzy zarzuty kradzieży z włamaniem. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu został szybko rozpatrzony, a sąd przychylił się do prośby, decydując o trzymiesięcznym odosobnieniu. To daje policji czas na dalsze, szczegółowe dochodzenie i upewnienie się, że wszystkie jego przewinienia zostaną ujawnione i odpowiednio ukarane.

Śledczy nie spoczywają na laurach i intensywnie pracują nad rozwikłaniem wszystkich powiązań 43-latka z innymi przestępstwami tego typu, które mogły mieć miejsce na terenie Polski. Za kradzież z włamaniem polskie prawo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, co jest jasnym sygnałem dla wszystkich aspirujących złodziei, że konsekwencje mogą być bardzo poważne.

"Policjanci cały czas zajmują się tą sprawą i ustalają, czy 43-latek ma związek z innym tego typu przestępstwami. Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet 10 lat więzienia" - dodają policjanci.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.