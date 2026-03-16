Zwłoki mężczyzny w Zatoce Puckiej. Co wiadomo o tajemniczym zdarzeniu?

Alarmowe zgłoszenie z Babich Dołów

W poniedziałek, 16 marca, około godziny 7:00 rano, pod numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o makabrycznym odkryciu. Osoba spacerująca po plaży w okolicy Babich Dołów, na pograniczu Gdyni i powiatu puckiego, zauważyła dryfujące w wodzie ciało człowieka. Natychmiast poinformowano o tym służby, które bezzwłocznie skierowano na miejsce zdarzenia.

Zgłoszenie wskazywało na obecność zwłok w Zatoce Puckiej, co wywołało szybką reakcję. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji oraz jednostki straży pożarnej, aby zweryfikować przekazane informacje i podjąć odpowiednie działania. Służby musiały potwierdzić doniesienia świadka i zabezpieczyć teren.

Wydobycie ciała z Zatoki Puckiej

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze potwierdzili najgorszy scenariusz: w wodach Zatoki Puckiej faktycznie znajdowało się ciało ludzkie. Było ono widoczne na wysokości Babich Dołów, co precyzowało lokalizację odkrycia dla zespołów ratunkowych. Działania skupiły się na bezpiecznym wydobyciu zwłok.

Zadania związane z wydobyciem ciała z wody podjęli strażacy, którzy dysponują odpowiednim sprzętem i doświadczeniem w tego typu operacjach. Ich działania były kluczowe dla zabezpieczenia dowodów oraz umożliwienia dalszych czynności śledczych. Po wyciągnięciu zwłok na brzeg, potwierdzono, że zmarły to mężczyzna.

"Trwają czynności w tej sprawie. Na tym etapie nie udzielamy szczegółowych informacji" – mówi krótko "Faktowi" asp. szt. Joanna Samula, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.

Działania policji i prokuratury

Teren wokół miejsca odnalezienia zwłok został natychmiast zabezpieczony przez funkcjonariuszy policji. Na plaży w Babich Dołach pracował technik kryminalistyki, którego zadaniem było zebranie wszelkich możliwych śladów i dowodów. Każdy element na miejscu zdarzenia mógł okazać się kluczowy dla wyjaśnienia sprawy.

Równolegle, czynności pod nadzorem prokuratora prowadzili policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Ich celem było ustalenie okoliczności śmierci mężczyzny oraz zebranie materiału dowodowego. Wszystkie te działania są standardową procedurą w przypadku tak poważnych odkryć.

Co ujawni śledztwo w Pucku?

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań, w tym do sekcji zwłok, która ma kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyny śmierci. Prokuratura i policja w Pucku starają się również ustalić, kim był zmarły, co jest priorytetem w początkowej fazie śledztwa. Rodzina zaginionego może posiadać cenne informacje.

Śledczy zintensyfikowali prace, próbując rozwikłać zagadkę śmierci. Na obecnym etapie postępowania, służby nie ujawniają szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych działań ani potencjalnych hipotez. Cała sprawa pozostaje tajemnicza, wymagając dokładnego zbadania wszystkich aspektów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.