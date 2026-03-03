Atak na ambasadę USA. Czy Trump rozpęta „Epic Fury” na Bliskim Wschodzie?

Bliski Wschód na krawędzi wojny

Bliski Wschód po raz kolejny staje się beczką prochu, a najnowsze wydarzenia jedynie podgrzewają atmosferę do granic możliwości. Irańskie maszyny bezzałogowe uderzyły bezpośrednio w ambasadę Stanów Zjednoczonych w Rijadzie, wywołując pożar i zmuszając świat do wstrzymania oddechu. Chociaż szczęśliwie tym razem nikt w placówce nie zginął, sam fakt ataku na obiekt dyplomatyczny mocarstwa jest sygnałem alarmowym, którego nie można ignorować. To kolejny dowód na eskalację konfliktu, który grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami dla całego globu.

Bilans dotychczasowych działań jest niestety znacznie mroczniejszy, niż początkowe doniesienia mogłyby sugerować. Dowództwo Centralne USA potwierdziło tragiczną śmierć sześciu amerykańskich żołnierzy, a kolejnych osiemnastu odniosło rany w szeregu wcześniejszych operacji. To nie jest odosobniony incydent, lecz część dobrze zaplanowanej kampanii, w której celem były już inne placówki, na przykład w Kuwejcie, a personel w Jordanii musiał zostać ewakuowany w obliczu bezpośredniego zagrożenia.

Trump zapowiada ostry odwet

Amerykańska administracja, co było do przewidzenia, nie zamierza tolerować tych jawnych prowokacji i aktów agresji. Prezydent Donald Trump, znany ze swojej bezkompromisowej retoryki, w rozmowie z NewsNation jasno zasygnalizował, że odpowiedź Stanów Zjednoczonych będzie nie tylko zdecydowana, ale i **wzbudzi przerażenie w Teheranie**. Wielu obserwatorów zastanawia się, czy nadchodzące działania będą nosiły nazwę „Epicka Furia”, co było już używane w kontekście militarnym.

Retoryka Waszyngtonu staje się coraz ostrzejsza, a zapowiedzi odwetu budzą obawy o pełnowymiarowy konflikt w regionie. Nikt nie ma wątpliwości, że po śmierci żołnierzy i atakach na ambasady, USA nie może pozostać bierne, co podkreślają eksperci ds. bezpieczeństwa. **Stawka jest zbyt wysoka, by pozwolić sobie na polityczne uniki** – chodzi o prestiż i bezpieczeństwo amerykańskich obywateli oraz sojuszników.

„Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy”

Czy unikniemy wojny bez końca?

Pomimo zaostrzenia retoryki i wyraźnych gróźb, amerykańscy dyplomaci starają się uspokajać nastroje, zapewniając, że Waszyngton nie dąży do powtórki z wieloletnich, krwawych scenariuszy znanych z Iraku czy Afganistanu. J.D. Vance, wiceprezydent USA, w wywiadzie dla Fox News podkreślił, że **najważniejszym priorytetem pozostaje powstrzymanie nuklearnych ambicji Teheranu**. Wydaje się, że obecna administracja chce uniknąć wciągnięcia w długotrwały konflikt, który wyczerpywałby zasoby i cierpliwość społeczeństwa.

Podobne zapewnienia płyną z Jerozolimy, gdzie premier Izraela, Benjamin Netanjahu, również podkreślił konieczność szybkiej i zdecydowanej reakcji. Co ciekawe, Izrael sygnalizował gotowość do uderzenia nawet bez bezpośredniego wsparcia mocarstwa, co potwierdzają doniesienia od Mike'a Johnsona oraz sekretarza stanu Marco Rubio. **To pokazuje determinację regionalnych graczy do obrony własnych interesów** i niwelowania zagrożeń płynących z Iranu, nawet jeśli wiąże się to z samodzielnymi działaniami.

„szybką i zdecydowaną akcją, a nie wojną bez końca”

Izrael w ogniu operacji odwetowych

W odpowiedzi na irańskie prowokacje, armia izraelska nie pozostaje bierna, przystępując do działań z godną podziwu szybkością i precyzją. W nocy z poniedziałku na wtorek zbombardowano budynki publicznego radia i telewizji IRIB w Teheranie, co jest jawnym sygnałem, że **Izrael nie waha się uderzyć w ośrodki propagandowe reżimu**. To pokazuje, że cele militarne i strategiczne nie są jedynymi, które mogą znaleźć się na celowniku.

Równocześnie, w ramach operacji "Ryczący Lew", prowadzone są intensywne naloty na Liban, wymierzone w bazy Hezbollahu, który od dawna stanowi regionalne ramię irańskich wpływów. Zniszczono już ponad 70 celów, w tym kluczowe centra dowodzenia i magazyny broni w Bejrucie, co z pewnością osłabi potencjał militarny organizacji. **Niestety, jak to często bywa w konfliktach zbrojnych, operacje te pociągają za sobą tragiczne ofiary cywilne**, a rząd Libanu informuje o 52 zabitych osobach, co budzi międzynarodowe potępienie.

Dubaj: Luksusowy chaos i uwięzieni turyści

Eskalacja konfliktu dotyka nie tylko wojskowych i polityków, ale także tysiące zwykłych ludzi, zwłaszcza tych, którzy szukali spokoju w luksusowych kurortach. Operacje "Epicka Furia" ze strony USA oraz "Ryczący Lew" Izraela spotkały się z odwetem Iranu, który paraliżuje ruch lotniczy w całym regionie. W bajecznym Dubaju, na słynnej sztucznej palmie Palm Jumeirah, **odłamki irańskich dronów wywołały pożar przed jednym z pięciogwiazdkowych hoteli**, co jest symbolem tego, jak łatwo wojna może wtargnąć do codziennego życia.

Sceny z Dubaju przypominają apokaliptyczny film – tysiące pasażerów koczuje na lotniskach, niepewnych swojej przyszłości i możliwości powrotu do domu. Tylko z Korei Południowej w Dubaju utknęło około dwóch tysięcy osób, które z dnia na dzień znalazły się w epicentrum napięcia. Iran, idąc w ślady wcześniejszych działań, coraz śmielej atakuje nie tylko bazy wojskowe, ale i obiekty cywilne, w tym hotele, co stanowi **niepokojącą eskalację i jawną pogardę dla międzynarodowych konwencji**.

