Pijany kierowca ciężarówki na A42. Co ujawniło policyjne śledztwo?

Poniedziałkowy wieczór, 2 marca, na autostradzie A42 w niemieckim Duisburgu zmienił się w prawdziwy koszmar dla jadących w kierunku Dortmundu. Około godziny 21:35, na wysokości węzła Duisburg-Beeck, ciężarówka prowadzona przez polskiego kierowcę nagle zaczęła zachowywać się w sposób alarmujący, co błyskawicznie doprowadziło do groźnego zdarzenia. Przewożony na naczepie potężny dźwig zsunął się z platformy i z hukiem runął na jezdnię, całkowicie blokując kluczową arterię.

Pierwsze doniesienia sugerowały, że to nieprzewidziane okoliczności doprowadziły do wypadku – kierowca tłumaczył funkcjonariuszom, że musiał wykonać gwałtowny manewr, by ominąć rzekomo leżącą na drodze oponę. Twierdził, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, co miało usprawiedliwiać jego niebezpieczne zachowanie na autostradzie. Ta wersja zdarzeń miała jednak szybko zostać podważona, rzucając zupełnie nowe światło na całe wydarzenie i wywołując lawinę komentarzy.

„Nagle zobaczyłem, jak naczepa zaczyna się kołysać. W sekundę cały dźwig runął na bok. Myślałem, że kierowca zasnął albo stracił panowanie. To cud, że nikt nie jechał obok.”

Co widzieli świadkowie?

Kierowcy, którzy mieli nieszczęście jechać tuż za feralną ciężarówką, opowiadają o chwilach grozy i potężnym huku, który rozdarł nocną ciszę. Ich relacje są zgodne – ciężarówka nie tylko kołysała się gwałtownie, ale również już wcześniej poruszała się „nienaturalnie”, co nasuwało podejrzenia co do stanu lub umiejętności prowadzącego pojazd. Wiele osób było przekonanych, że niebezpieczeństwo wisiało w powietrzu na długo przed tym, zanim doszło do katastrofy, co podważało pierwotne tłumaczenia 38-letniego Polaka.

Opis dramatu na A42, który znalazł się w niemieckich mediach, w tym w „Bildzie”, podkreślał skalę zagrożenia i niemal cudowny obrót spraw, że nikt nie ucierpiał. Widok tonowego ładunku spadającego z naczepy i blokującego pasy ruchu musiał być przerażający dla wszystkich uczestników ruchu. Z pewnością to zdarzenie na długo zapadnie w pamięć świadków, którzy z bliska obserwowali ten niecodzienny, a zarazem tragiczny incydent na ruchliwej autostradzie.

Dlaczego alibi szybko upadło?

Wersja wydarzeń przedstawiona przez polskiego kierowcę ciężarówki szybko została brutalnie zweryfikowana przez niemiecką policję. Funkcjonariusze, którzy dokładnie zbadali miejsce zdarzenia, nie znaleźli żadnych śladów opony ani innych przeszkód na jezdni, które mogłyby uzasadniać gwałtowny manewr. To odkrycie natychmiastowo podważyło wiarygodność zeznań 38-latka, sugerując, że prawdziwa przyczyna wypadku leży gdzie indziej.

Co więcej, badanie alkomatem rozwiało wszelkie wątpliwości – okazało się, że polski kierowca ciężarówki znajdował się pod wpływem alkoholu. Został on niezwłocznie przewieziony na komisariat, gdzie pobrano mu krew do dalszych, bardziej szczegółowych badań. To tragiczne połączenie – niekontrolowany manewr i stan nietrzeźwości – jest sednem dramatu, który rozegrał się na autostradzie A42, i stawia kierowcę w bardzo niekorzystnym świetle.

„Według wstępnych ustaleń kierowca wykonał niekontrolowany manewr, który doprowadził do utraty stabilności ładunku”

Gigantyczne straty i sparaliżowana trasa

Skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy były natychmiastowe i dotkliwe. Przewrócony dźwig zablokował autostradę A42 na wiele godzin, a na miejscu zdarzenia przez długi czas pracowały służby, w tym straż pożarna, usuwając wyciekające płyny eksploatacyjne. Dwie z trzech nit autostrady były całkowicie nieprzejezdne, co wywołało olbrzymie utrudnienia w ruchu i korki, wpływając na tysiące kierowców.

Usuwanie ciężkiego ładunku wymagało zaangażowania specjalistycznej firmy i ciężkiego sprzętu, co dodatkowo wydłużyło czas blokady. Szacuje się, że straty materialne spowodowane tym incydentem to co najmniej sześć cyfr, czyli ponad 100 tysięcy euro. To ogromna kwota, która pokazuje, jak kosztowne mogą być konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, zwłaszcza gdy prowadzi się tak wielkogabarytowy pojazd z cennym ładunkiem.

Jakie kary grożą kierowcy?

Śledztwo w sprawie incydentu na autostradzie A42 w Duisburgu wciąż trwa, a policja szczegółowo ustala dokładny przebieg zdarzenia. Polski kierowca, oprócz kompromitującego wykroczenia drogowego, będzie musiał zmierzyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Grozi mu nie tylko wysoka grzywna, która z pewnością będzie odczuwalna, ale także utrata prawa jazdy, co w przypadku zawodowego kierowcy jest karą szczególnie dotkliwą.

W najgorszym scenariuszu, 38-latkowi może grozić nawet kara więzienia, biorąc pod uwagę skalę zagrożenia, jakie stworzył na drodze, oraz fakt prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. To przypomnienie, że choć na szczęście nikt nie został ranny, lekceważenie przepisów i bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego w Niemczech jest traktowane niezwykle poważnie i wiąże się z surowymi sankcjami, które mają odstraszać od podobnych zachowań.

