Biskup w ogniu krytyki. Czy skandal obyczajowy wstrząśnie Kościołem?

Biskup Shaleta oskarżony

Amerykański biskup Kościoła chaldejskiego, 69-letni Emanuel Shaleta, znalazł się w centrum medialnej burzy po publikacji śledczego serwisu „The Pillar”. Portal ujawnił dokumenty wskazujące na liczne nieprawidłowości w działaniach duchownego. Z ustaleń wynika, że Shaleta mógł niewłaściwie dysponować znacznymi środkami finansowymi. Kwota, którą miał sobie przywłaszczyć z wynajmu nieruchomości diecezjalnych, wynosi co najmniej 427 tysięcy dolarów, choć może być wyższa.

Raport „The Pillar” zawiera także zarzuty dotyczące życia prywatnego biskupa. Według doniesień, duchowny miał regularnie odwiedzać ekskluzywny klub nocny o nazwie "The Hong Kong Billionaire’s Club" w Tijuanie w Meksyku. Lokal ten jest publicznie znany ze swojej działalności o charakterze seksualnym, oferując klientom szeroki wybór kobiet. Prywatny detektyw miał dokumentować wizyty Shalety w tym miejscu, co dodatkowo obciąża jego wizerunek.

Bliskie relacje duchownego

W artykule pojawił się również wątek dotyczący relacji biskupa Shalety z tajemniczą kobietą, z którą miał posiadać wspólne konto bankowe. Media wskazują, że duchowny utrzymywał bliski kontakt z nią oraz jej dziećmi. Ta relacja miała trwać także po jego przeniesieniu z Michigan i Toronto do San Diego. Shaleta miał spędzać z rodziną kobiety dużo czasu, aktywnie angażując się w ich codzienne życie, co budzi pytania o stosowność jego postępowania.

Zarzuty te zostały potraktowane bardzo poważnie przez władze Kościoła chaldejskiego. Do diecezji w San Diego wpłynęły liczne skargi dotyczące zarówno zarządzania finansami, jak i domniemanych niestosownych relacji. Władze Kościoła potwierdziły przyjęcie tych skarg, podkreślając jednocześnie konieczność rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Zaznaczono, że postępowanie musi być zgodne z obowiązującymi procedurami kościelnymi, aby zapewnić sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Czy Watykan podjął decyzje?

W ubiegłym miesiącu biskup Shaleta miał przekazać do Watykanu list z rezygnacją z zajmowanego urzędu. Mimo tej deklaracji, niedawno pojawiły się doniesienia, że duchowny nadal publicznie sprawował liturgię, co budzi wątpliwości co do statusu jego rezygnacji. Sytuacja ta dodatkowo komplikuje całą sprawę, wymagając precyzyjnych wyjaśnień ze strony władz kościelnych.

Obecnie Stolica Apostolska prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie wszystkich faktów w sprawie biskupa Shalety. Celem dochodzenia jest podjęcie sprawiedliwej i bezstronnej decyzji, która odpowie na wszystkie postawione zarzuty. Wyniki śledztwa Watykanu będą kluczowe dla dalszych losów biskupa i mogą mieć szerokie konsekwencje dla Kościoła chaldejskiego.

