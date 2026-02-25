Middletonowie w monarchii. Czy William zmieni zasady gry?

Kryzys w brytyjskiej monarchii

Wycofanie się księcia Harry'ego i Meghan Markle do Stanów Zjednoczonych oraz głośna afera Epsteina, mająca wpływ na wizerunek księcia Andrzeja i Sarah Ferguson, znacząco przetrzebiły szeregi "pracujących członków" brytyjskiej rodziny królewskiej. Sytuacja ta stawia księcia Williama i księżną Kate przed wyzwaniem udźwignięcia zwiększonej liczby obowiązków, co wywołuje publiczną debatę. Brytyjskie media i komentatorzy zastanawiają się nad przyszłością monarchii.

W Wielkiej Brytanii toczy się obecnie dyskusja, czy książę William, po objęciu tronu, zdecyduje się na włączenie Carole i Michaela Middletonów, rodziców księżnej Kate, do grona tak zwanych pracujących członków monarchii. Nowy dokument wyemitowany przez Channel 5 sugeruje, że następca tronu mógłby "na nowo napisać zasady gry", formalizując rolę teściów w strukturach dworu. To posunięcie byłoby bezprecedensowe w historii.

Luka po skandalach. Kto zastąpi royalsów?

Program telewizyjny stawia bezpośrednie pytanie: czy Carole i Michael Middletonowie powinni otrzymać oficjalne tytuły i obowiązki, co wypełniłoby powstałą lukę. Tło tej debaty stanowi przede wszystkim kryzys wywołany przez księcia Andrzeja. Po odebraniu mu tytułów i wycofaniu z życia publicznego, w rodzinie królewskiej powstała zarówno wizerunkowa, jak i instytucjonalna luka. Skompromitowana została również Sarah Ferguson.

Relacje córek księcia Andrzeja, księżniczek Beatrice i Eugenii, z finansistą Jeffreyem Epsteinem również budzą liczne pytania, co może skutkować ich odsunięciem. Część komentatorów uważa, że to właśnie teraz książę William mógłby postawić na osoby, które od lat są blisko monarchii, choć formalnie do niej nie należą. Korespondent "Newsweeka" Jack Royston zauważył, że aby uczynić teściów "working royals", przyszły król musiałby "zmienić tkankę monarchii", gdyż dotąd status ten przysługiwał jedynie osobom związanym z dynastią przez urodzenie lub małżeństwo.

Dlaczego Middletonowie mogą dołączyć do rodziny?

Middletonowie, choć są rodziną "z zewnątrz", funkcjonują w najbliższym otoczeniu monarchii od wielu lat. Ich dyskrecja i brak ujawniania mediom informacji na temat córki i zięcia są często podkreślane jako ich atut. To stanowi ważny czynnik w obliczu obecnych wyzwań, z jakimi mierzy się rodzina królewska. Ich postawa buduje zaufanie na dworze.

Istotny jest również fakt, że Middletonowie byli regularnie zapraszani do Balmoral, a ich relacje z nieżyjącą już królową Elżbietą II były określane jako wyjątkowo serdeczne. Wszystkie te okoliczności wzmacniają spekulacje na temat możliwej formalizacji ich roli w przyszłości, co mogłoby oznaczać nadanie im tytułów arystokratycznych. Decyzja ta należałaby do księcia Williama jako przyszłego monarchy.

