Chiński Nostradamus. Polska na celowniku proroka wojny?

Kim jest Chiński Nostradamus i co już przewidział?

W obliczu globalnych zawirowań na Bliskim Wschodzie, wielu poszukuje odpowiedzi na pytanie, co przyniesie przyszłość. Obok licznych ekspertów i analityków, pojawia się postać profesora Xueqin Jianga z Pekinu, któremu nadano przydomek Chińskiego Nostradamusa ze względu na niezwykłą precyzję jego wcześniejszych przewidywań. Nie jest to jednak wróżbita, lecz ceniony wykładowca akademicki i członek zespołu badawczego Global Education Innovation Initiative na Uniwersytecie Harvarda, dzielący się swoimi analizami w programie na YouTube „Predictive History”.

Jeszcze w 2024 roku profesor Jiang opublikował intrygujący film, w którym zawarł kluczowe prognozy dotyczące polityki międzynarodowej. Przewidział w nim zarówno zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach, jak i konsekwencje w postaci wywołania wojny w Iranie. Teoretycznie nieoczywiste scenariusze, w obliczu mocnej pozycji rywalki Trumpa, Kamali Harris, oraz jego obietnic o izolacjonizmie i „America first”, okazały się brutalną rzeczywistością, podważając zaufanie do deklaracji byłego prezydenta.

„Irańska pułapka”

Wojna w Iranie. Czy Trump ugrzęźnie na Bliskim Wschodzie?

Wcześniejsze analizy Jianga były zaskakująco dokładne. Profesor zapowiadał, że po początkowym, pozornym sukcesie inwazji na Iran, siły amerykańskie szybko ugrzęzną w trudnym, górzystym terenie, co doprowadzi do długotrwałego i wyczerpującego konfliktu. Zgodnie z jego prognozami, Trump miał usprawiedliwiać interwencję typowymi dla Amerykanów hasłami o „wprowadzaniu demokracji” i „niszczeniu irańskiego potencjału nuklearnego”, które miały maskować głębsze, strategiczne interesy.

Chiński badacz poszedł o krok dalej, porównując potencjalne problemy Ameryki do historycznego ataku Aten na Sycylię w 415 r. p.n.e. podczas wojny peloponeskiej, który to niedocenienie przeciwnika osłabiło mocarstwo. Jiang bez ogródek stwierdził, że „Ameryka jest teraz uzależniona od bycia imperium, ponieważ imperium oznacza łatwe pieniądze. Wszystkie pieniądze muszą przepływać przez Stany Zjednoczone”, co rzuca nowe światło na motywacje globalnych graczy.

„Gdyby Trump wygrał drugą kadencję, prawdopodobnie rozważałby inwazję na Iran. Choć początkowa inwazja wydawałaby się skuteczna, siły amerykańskie szybko utknęłyby w górzystym terenie Iranu” – głosił Jiang, zanim jeszcze Trump wygrał, a Iran został zaatakowany.

Polska w globalnym konflikcie. Jakie role przewiduje Nostradamus?

Niestety, jeśli dalsze „proroctwa” Chińskiego Nostradamusa się spełnią, to wojna na Bliskim Wschodzie jeszcze potrwa, a jej eskalacja będzie zatrważająca. Pełna, lądowa inwazja USA na Iran miałaby mieć miejsce dopiero za rok i nie ograniczyłaby się do działań jedynie Stanów Zjednoczonych, Izraela i Arabii Saudyjskiej. W konflikcie tym miałyby wziąć udział również siły Wielkiej Brytanii, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i, co dla nas szczególnie istotne, Polski.

Włączenie Polski do tak szeroko zakrojonego globalnego konfliktu, obok mocarstw i regionalnych potęg, jest perspektywą, która budzi poważne zaniepokojenie. Wizja ta zmusza do refleksji nad rolą naszego kraju na arenie międzynarodowej i potencjalnymi konsekwencjami uczestnictwa w wojnie na tak odległym teatrze działań. Czy Chiński Nostradamus ponownie okaże się niebezpiecznie trafny, a Polska stanie się częścią militarnej układanki na Bliskim Wschodzie?

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.